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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231115/fransiz-politikaci-philippot-nato-zelenskiyyi-tasfiye-etmek-istiyor-1077404245.html
Fransız politikacı Philippot: NATO, Zelenskiy'yi tasfiye etmek istiyor
Fransız politikacı Philippot: NATO, Zelenskiy'yi tasfiye etmek istiyor
Fransız Vatanseverler Partisi lideri Philippot, NATO’nun Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'yi gözden çıkardığını ifade etti. 15.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-15T01:29+0300
2023-11-15T01:29+0300
ukrayna krizi
florian philippot
nato
vladimir zelenskiy
vatanseverler partisi
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Fransa'da muhalefetteki Vatanseverler Partisi'nin lideri Florian Philippot, sosyal medya platformu X’ten yaptığı paylaşımda, Kuzey Atlantik İttifakının Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'ye karşı tutumunu değiştirdiğini ve onu tasfiye edebileceğini öne sürdü.Philippot, “NATO'nun Zelenskiy ile ilgili söylemi tamamen değişti. ABD, himaye ettiği kişiden kurtulmak istiyor! Klasik hamle!” ifadelerini kullandı.Zelenskiy’in 2024'teki başkanlık seçimlerinin iptal edilmesi nedeniyle tehdit edildiğini belirten Philippot, Washington'un şu anda Ukrayna'yı Kuzey Akım gaz boru hatlarını patlatmakla suçlamaya çalıştığına dikkat çekerek, “Savaş geçici olarak Ortadoğu'ya kaydı. Artık Zelenskiy'ye ihtiyaç yok” diye ekledi.Geçen hafta The Washington Post gazetesi, Kuzey Akım’a yönelik saldırılardaki kilit ismin Ukraynalı Albay Roman Çervinskiy olduğunu bildirmişti.Gazetenin kendi kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Kuzey Akım gaz boru hatlarına yönelik saldırılarda merkezi rol oynayan Çervinskiy, emirleri Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy’a bağlı Ukraynalı bürokratlardan alıyordu.
https://sputniknews.com.tr/20231114/rusyanin-dort-bolgesinde-ukrayna-ihalari-vuruldu-1077391833.html
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florian philippot, nato, vladimir zelenskiy, vatanseverler partisi
florian philippot, nato, vladimir zelenskiy, vatanseverler partisi

Fransız politikacı Philippot: NATO, Zelenskiy'yi tasfiye etmek istiyor

01:29 15.11.2023
© AFP 2023 / YVES HERMANUkrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2023
© AFP 2023 / YVES HERMAN
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Fransız Vatanseverler Partisi lideri Philippot, NATO’nun Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'yi gözden çıkardığını ifade etti.
Fransa'da muhalefetteki Vatanseverler Partisi'nin lideri Florian Philippot, sosyal medya platformu X’ten yaptığı paylaşımda, Kuzey Atlantik İttifakının Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'ye karşı tutumunu değiştirdiğini ve onu tasfiye edebileceğini öne sürdü.
Philippot, “NATO'nun Zelenskiy ile ilgili söylemi tamamen değişti. ABD, himaye ettiği kişiden kurtulmak istiyor! Klasik hamle!” ifadelerini kullandı.
Zelenskiy’in 2024'teki başkanlık seçimlerinin iptal edilmesi nedeniyle tehdit edildiğini belirten Philippot, Washington'un şu anda Ukrayna'yı Kuzey Akım gaz boru hatlarını patlatmakla suçlamaya çalıştığına dikkat çekerek, “Savaş geçici olarak Ortadoğu'ya kaydı. Artık Zelenskiy'ye ihtiyaç yok” diye ekledi.
Geçen hafta The Washington Post gazetesi, Kuzey Akım’a yönelik saldırılardaki kilit ismin Ukraynalı Albay Roman Çervinskiy olduğunu bildirmişti.
Gazetenin kendi kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Kuzey Akım gaz boru hatlarına yönelik saldırılarda merkezi rol oynayan Çervinskiy, emirleri Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy’a bağlı Ukraynalı bürokratlardan alıyordu.
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