https://sputniknews.com.tr/20231114/rusyanin-dort-bolgesinde-ukrayna-ihalari-vuruldu-1077391833.html

Rusya’nın dört bölgesinde Ukrayna İHA’ları vuruldu

Rusya’nın dört bölgesinde Ukrayna İHA’ları vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus hava savunma sistemlerinin Moskova, Tambov, Bryansk ve Oryol bölgelerinde dört insansız hava aracını (İHA) etkisiz hale... 14.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-14T20:40+0300

2023-11-14T20:40+0300

2023-11-14T20:40+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna krizi

rusya

rusya savunma bakanlığı

insansız hava aracı (iha)

moskova

tambov

bryansk

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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, geçen gece Kiev rejiminin uçak tipi İHA’larla Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere saldırı düzenleme girişiminin engellendiği ifade edildi.Hava savunma görev araçlarının Moskova, Tambov, Bryansk ve Oryol bölgelerinde olmak üzerinde dört adet İHA yok ettiği bildirildi.Olayda kimsenin etkilenmediği kaydedildi.

https://sputniknews.com.tr/20231104/rus-hava-savunmasi-kursk-bolgesinde-ukraynaya-ait-iki-ihayi-dusurdu-1077056448.html

ukrayna

rusya

moskova

tambov

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ukrayna, ukrayna krizi, rusya, rusya savunma bakanlığı, insansız hava aracı (iha), moskova, tambov, bryansk