https://sputniknews.com.tr/20231114/rusyanin-dort-bolgesinde-ukrayna-ihalari-vuruldu-1077391833.html
Rusya’nın dört bölgesinde Ukrayna İHA’ları vuruldu
Rusya’nın dört bölgesinde Ukrayna İHA’ları vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus hava savunma sistemlerinin Moskova, Tambov, Bryansk ve Oryol bölgelerinde dört insansız hava aracını (İHA) etkisiz hale... 14.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-14T20:40+0300
2023-11-14T20:40+0300
2023-11-14T20:40+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
insansız hava aracı (iha)
moskova
tambov
bryansk
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, geçen gece Kiev rejiminin uçak tipi İHA’larla Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere saldırı düzenleme girişiminin engellendiği ifade edildi.Hava savunma görev araçlarının Moskova, Tambov, Bryansk ve Oryol bölgelerinde olmak üzerinde dört adet İHA yok ettiği bildirildi.Olayda kimsenin etkilenmediği kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20231104/rus-hava-savunmasi-kursk-bolgesinde-ukraynaya-ait-iki-ihayi-dusurdu-1077056448.html
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ukrayna, ukrayna krizi, rusya, rusya savunma bakanlığı, insansız hava aracı (iha), moskova, tambov, bryansk
ukrayna, ukrayna krizi, rusya, rusya savunma bakanlığı, insansız hava aracı (iha), moskova, tambov, bryansk
Rusya’nın dört bölgesinde Ukrayna İHA’ları vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus hava savunma sistemlerinin Moskova, Tambov, Bryansk ve Oryol bölgelerinde dört insansız hava aracını (İHA) etkisiz hale getirdiğini belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, geçen gece Kiev rejiminin uçak tipi İHA’larla Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere saldırı düzenleme girişiminin engellendiği ifade edildi.
Hava savunma görev araçlarının Moskova, Tambov, Bryansk ve Oryol bölgelerinde olmak üzerinde dört adet İHA yok ettiği bildirildi.
Olayda kimsenin etkilenmediği kaydedildi.