https://sputniknews.com.tr/20231104/rus-hava-savunmasi-kursk-bolgesinde-ukraynaya-ait-iki-ihayi-dusurdu-1077056448.html

Rus hava savunması Kursk ve Belgorod bölgesinde Ukrayna’ya ait üç İHA düşürdü

Rus hava savunması Kursk ve Belgorod bölgesinde Ukrayna’ya ait üç İHA düşürdü

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus hava savunma sistemlerinin Kursk bölgesi üzerinde Ukrayna’ya ait iki uçak tipi insansız hava aracını düşürdüğünü bildirdi. 04.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-04T12:25+0300

2023-11-04T12:25+0300

2023-11-04T12:58+0300

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Bakanlıktan yayınlanan açıklamaya göre Rus hava savunma sistemleri, Kursk bölgesinin hava sahasında Ukrayna’ya ait iki insansız hava aracını (İHA) düşürdü.Açıklamada, “4 Kasım 2023 tarihinde Moskova saatiyle 09.00 sularında Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere uçak tipi İHA ile terör saldırısı düzenleme girişimi engellendi. Hava savunma sistemleri, Kursk bölgesi üzerinde Ukrayna’ya ait iki insansız hava aracını imha etti” ifadelerine yer verildi.Belgorod bölgesinde de Ukrayna’ya ait uçak tipi bir İHA düşürüldüBakanlıktan yayınlanan açıklamaya göre Rus hava savunma sistemleri, Belgorod bölgesinin hava sahasında Ukrayna’ya ait uçak tipi bir insansız hava aracını (İHA) düşürdü.Açıklamada, “4 Kasım 2023 tarihinde Moskova saatiyle 11.00 sularında Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere uçak tipi İHA ile terör saldırısı düzenleme girişimi engellendi. Hava savunma sistemleri, Belgorod bölgesi üzerinde Ukrayna’ya ait uçak tipi bir insansız hava aracını imha etti” ifadelerine yer verildi.

https://sputniknews.com.tr/20231103/ukraynaya-ait-iha-belgorodda-imha-edildi-1077028303.html

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