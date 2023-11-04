https://sputniknews.com.tr/20231104/rus-hava-savunmasi-kursk-bolgesinde-ukraynaya-ait-iki-ihayi-dusurdu-1077056448.html
Rus hava savunması Kursk ve Belgorod bölgesinde Ukrayna’ya ait üç İHA düşürdü
Rus hava savunması Kursk ve Belgorod bölgesinde Ukrayna’ya ait üç İHA düşürdü
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus hava savunma sistemlerinin Kursk bölgesi üzerinde Ukrayna’ya ait iki uçak tipi insansız hava aracını düşürdüğünü bildirdi. 04.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-04T12:25+0300
2023-11-04T12:25+0300
2023-11-04T12:58+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
ukrayna ordusu
drone
rusya
rusya savunma bakanlığı
kursk
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/1f/1075075370_0:203:2918:1844_1920x0_80_0_0_e9e27a1dc248192c4054b701e82ec9e6.jpg
Bakanlıktan yayınlanan açıklamaya göre Rus hava savunma sistemleri, Kursk bölgesinin hava sahasında Ukrayna’ya ait iki insansız hava aracını (İHA) düşürdü.Açıklamada, “4 Kasım 2023 tarihinde Moskova saatiyle 09.00 sularında Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere uçak tipi İHA ile terör saldırısı düzenleme girişimi engellendi. Hava savunma sistemleri, Kursk bölgesi üzerinde Ukrayna’ya ait iki insansız hava aracını imha etti” ifadelerine yer verildi.Belgorod bölgesinde de Ukrayna’ya ait uçak tipi bir İHA düşürüldüBakanlıktan yayınlanan açıklamaya göre Rus hava savunma sistemleri, Belgorod bölgesinin hava sahasında Ukrayna’ya ait uçak tipi bir insansız hava aracını (İHA) düşürdü.Açıklamada, “4 Kasım 2023 tarihinde Moskova saatiyle 11.00 sularında Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere uçak tipi İHA ile terör saldırısı düzenleme girişimi engellendi. Hava savunma sistemleri, Belgorod bölgesi üzerinde Ukrayna’ya ait uçak tipi bir insansız hava aracını imha etti” ifadelerine yer verildi.
https://sputniknews.com.tr/20231103/ukraynaya-ait-iha-belgorodda-imha-edildi-1077028303.html
ukrayna
rusya
kursk
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/1f/1075075370_95:0:2824:2047_1920x0_80_0_0_d23ef5a71a02ba4d1bda92dd843592d6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, drone, rusya, rusya savunma bakanlığı, kursk
ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, drone, rusya, rusya savunma bakanlığı, kursk
Rus hava savunması Kursk ve Belgorod bölgesinde Ukrayna’ya ait üç İHA düşürdü
12:25 04.11.2023 (güncellendi: 12:58 04.11.2023) Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus hava savunma sistemlerinin Kursk bölgesi üzerinde Ukrayna’ya ait iki uçak tipi insansız hava aracını düşürdüğünü bildirdi.
Bakanlıktan yayınlanan açıklamaya göre Rus hava savunma sistemleri, Kursk bölgesinin hava sahasında Ukrayna’ya ait iki insansız hava aracını (İHA) düşürdü.
Açıklamada, “4 Kasım 2023 tarihinde Moskova saatiyle 09.00 sularında Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere uçak tipi İHA ile terör saldırısı düzenleme girişimi engellendi. Hava savunma sistemleri, Kursk bölgesi üzerinde Ukrayna’ya ait iki insansız hava aracını imha etti” ifadelerine yer verildi.
Belgorod bölgesinde de Ukrayna’ya ait uçak tipi bir İHA düşürüldü
Bakanlıktan yayınlanan açıklamaya göre Rus hava savunma sistemleri, Belgorod bölgesinin hava sahasında Ukrayna’ya ait uçak tipi bir insansız hava aracını (İHA) düşürdü.
Açıklamada, “4 Kasım 2023 tarihinde Moskova saatiyle 11.00 sularında Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere uçak tipi İHA ile terör saldırısı düzenleme girişimi engellendi. Hava savunma sistemleri, Belgorod bölgesi üzerinde Ukrayna’ya ait uçak tipi bir insansız hava aracını imha etti” ifadelerine yer verildi.