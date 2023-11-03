https://sputniknews.com.tr/20231103/ukraynaya-ait-iha-belgorodda-imha-edildi-1077028303.html

Ukrayna'ya ait İHA, Belgorod'da imha edildi

Ukrayna'ya ait İHA, Belgorod'da imha edildi

Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Belgorod üzerinde Ukrayna'ya ait olduğu belirtilen insansız hava aracının imha edildiği duyuruldu. 03.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-03T22:04+0300

2023-11-03T22:04+0300

2023-11-03T22:04+0300

ukrayna krizi

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rusya savunma bakanlığı

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Savunma Bakanlığı, Rus hava savunma güçlerinin Belgorod bölgesi üzerinde bir Ukrayna insansız hava aracını imha ettiğini açıkladı.Savunma Bakanlığı, "Bugün 07.10 sularında, Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarında uçak tipi bir İHA ile terör saldırısı düzenleme girişimi engellendi" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20231022/rusya-guney-donetsk-istikametinde-ukrayna-ordusunun-muhimmat-ve-yakit-depolari-imha-edildi-1076608660.html

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