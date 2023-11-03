https://sputniknews.com.tr/20231103/ukraynaya-ait-iha-belgorodda-imha-edildi-1077028303.html
Ukrayna'ya ait İHA, Belgorod'da imha edildi
Ukrayna'ya ait İHA, Belgorod'da imha edildi
Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Belgorod üzerinde Ukrayna'ya ait olduğu belirtilen insansız hava aracının imha edildiği duyuruldu. 03.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-03T22:04+0300
2023-11-03T22:04+0300
2023-11-03T22:04+0300
ukrayna krizi
ukrayna
iha
belgorod
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rusya savunma bakanlığı
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Savunma Bakanlığı, Rus hava savunma güçlerinin Belgorod bölgesi üzerinde bir Ukrayna insansız hava aracını imha ettiğini açıkladı.Savunma Bakanlığı, "Bugün 07.10 sularında, Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarında uçak tipi bir İHA ile terör saldırısı düzenleme girişimi engellendi" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20231022/rusya-guney-donetsk-istikametinde-ukrayna-ordusunun-muhimmat-ve-yakit-depolari-imha-edildi-1076608660.html
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ukrayna, iha, belgorod, rusya, rusya savunma bakanlığı
ukrayna, iha, belgorod, rusya, rusya savunma bakanlığı
Ukrayna'ya ait İHA, Belgorod'da imha edildi
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Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Belgorod üzerinde Ukrayna'ya ait olduğu belirtilen insansız hava aracının imha edildiği duyuruldu.
Savunma Bakanlığı, Rus hava savunma güçlerinin Belgorod bölgesi üzerinde bir Ukrayna insansız hava aracını imha ettiğini açıkladı.
Savunma Bakanlığı, "Bugün 07.10 sularında, Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarında uçak tipi bir İHA ile terör saldırısı düzenleme girişimi engellendi" dedi.