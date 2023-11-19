https://sputniknews.com.tr/20231119/-eski-ukrayna-basbakani-azarov-zelenskiy-ve-ofisinin-bir-saatlik-masrafini-acikladi-1077549851.html
Eski Ukrayna Başbakanı Azarov, Zelenskiy ve ofisinin bir saatlik masrafını açıkladı
Eski Ukrayna Başbakanı Azarov, Zelenskiy ve ofisinin bir saatlik masrafını açıkladı
Eski Ukrayna Başbakanı Nikolay Azarov, ülkeyi Batı’dan mali yardımlara muhtaç hale getirerek devleti içler acısı bir duruma düşüren Zelenskiy'in ekibi için... 19.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-19T12:11+0300
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Azarov, sosyal medya paylaşımına, “Ukraynalılar, Bankova'daki (Zelenskiy'in ofisinin bulunduğu cadde) sözde başkanlık ofisini işgal eden Zelenskiy ve suç ortaklarını korumanın kendilerine ne kadara mal olduğunu biliyorlar mı acaba?" sorusunu yöneltirken, devamında, “Ukrayna, devleti bugünkü içler acısı duruma getiren ve yolsuzluk yapan başlıca yetkililere her saat 2.1 milyon Grivna (58 bin dolar) harcıyor” ifadelerini kullandı.Eski Ukrayna Başbakanı, bu bilgilerin arka planına bakıldığında, ‘yurt dışında bulunan Ukraynalı öğrencilerin devlet burslarından mahrum bırakılacağı’ haberinin tamamen bir aşağılama gibi göründüğüne dikkat çekti.Yakın zamanda açıklamalarda bulunan Ukraynalı politikacı Sergey Gayday, Rusya ile savaşta zaferden umudunu kesen Ukrayna'lı yetkililerin devlet bütçesinden para çalarak lüks içinde yaşadıklarını belirtmişti.Gayday, “Ukrayna yetkilileri için savaş bitti. Milyonlarca dolara mal olan düğünleri gökdelen yüksekliğindeki pastalarla kutluyorlar, pahalı yabancı arabalar satın alıyorlar ve Kiev'deki restoranlarda eğleniyorlar. Yeni devlet bütçesinden paylarını artırıyorlar. Ülkede önemli bir kesim işsiz kaldı, ancak hükümet bürokratları işlerine devam etti ve maaşları artıyor” dedi.Ukrayna Başbakanı Denis Şmigal, 10 Kasım'da yaptığı açıklamada, ülkenin devlet bütçesindeki açığı karşılamak için IMF, Avrupa Birliği ve ABD'nin yanı sıra diğer müttefik devletlerden 30 milyar dolardan fazla mali yardım almayı beklediğini bildirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231103/rusya-devlet-baskani-putin-bati-ukraynadaki-yolsuzlukla-mucadelede-basarili-olamayacak-1077038198.html
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ukrayna, ukrayna krizi, kiev, vladimir zelenskiy, denis şmıgal, abd, yolsuzluk, avrupa birliği
ukrayna, ukrayna krizi, kiev, vladimir zelenskiy, denis şmıgal, abd, yolsuzluk, avrupa birliği
Eski Ukrayna Başbakanı Azarov, Zelenskiy ve ofisinin bir saatlik masrafını açıkladı
Eski Ukrayna Başbakanı Nikolay Azarov, ülkeyi Batı’dan mali yardımlara muhtaç hale getirerek devleti içler acısı bir duruma düşüren Zelenskiy'in ekibi için saat başına 58 bin dolar harcandığını söyledi.
Azarov, sosyal medya paylaşımına, “Ukraynalılar, Bankova'daki (Zelenskiy'in ofisinin bulunduğu cadde) sözde başkanlık ofisini işgal eden Zelenskiy ve suç ortaklarını korumanın kendilerine ne kadara mal olduğunu biliyorlar mı acaba?
" sorusunu yöneltirken, devamında, “Ukrayna, devleti bugünkü içler acısı duruma getiren ve yolsuzluk yapan başlıca yetkililere her saat 2.1 milyon Grivna (58 bin dolar) harcıyo
r” ifadelerini kullandı.
Eski Ukrayna Başbakanı, bu bilgilerin arka planına bakıldığında, ‘yurt dışında bulunan Ukraynalı öğrencilerin devlet burslarından mahrum bırakılacağı’ haberinin tamamen bir aşağılama gibi göründüğüne dikkat çekti.
Yakın zamanda açıklamalarda bulunan Ukraynalı politikacı Sergey Gayday, Rusya ile savaşta zaferden umudunu kesen Ukrayna'lı yetkililerin devlet bütçesinden para çalarak lüks içinde yaşadıklarını belirtmişti.
Gayday, “Ukrayna yetkilileri için savaş bitti. Milyonlarca dolara mal olan düğünleri gökdelen yüksekliğindeki pastalarla kutluyorlar, pahalı yabancı arabalar satın alıyorlar ve Kiev'deki restoranlarda eğleniyorlar. Yeni devlet bütçesinden paylarını artırıyorlar. Ülkede önemli bir kesim işsiz kaldı, ancak hükümet bürokratları işlerine devam etti ve maaşları artıyor” dedi.
Ukrayna Başbakanı Denis Şmigal, 10 Kasım'da yaptığı açıklamada, ülkenin devlet bütçesindeki açığı karşılamak için IMF, Avrupa Birliği ve ABD'nin yanı sıra diğer müttefik devletlerden 30 milyar dolardan fazla mali yardım almayı beklediğini bildirmişti.