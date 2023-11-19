https://sputniknews.com.tr/20231119/-eski-ukrayna-basbakani-azarov-zelenskiy-ve-ofisinin-bir-saatlik-masrafini-acikladi-1077549851.html

Eski Ukrayna Başbakanı Azarov, Zelenskiy ve ofisinin bir saatlik masrafını açıkladı

Eski Ukrayna Başbakanı Azarov, Zelenskiy ve ofisinin bir saatlik masrafını açıkladı

Eski Ukrayna Başbakanı Nikolay Azarov, ülkeyi Batı’dan mali yardımlara muhtaç hale getirerek devleti içler acısı bir duruma düşüren Zelenskiy'in ekibi için... 19.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-19T12:11+0300

2023-11-19T12:11+0300

2023-11-19T12:11+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna krizi

kiev

vladimir zelenskiy

denis şmıgal

abd

yolsuzluk

avrupa birliği

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/13/1077549060_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_a22564b414d52a96e74d15ff40f61441.jpg

Azarov, sosyal medya paylaşımına, “Ukraynalılar, Bankova'daki (Zelenskiy'in ofisinin bulunduğu cadde) sözde başkanlık ofisini işgal eden Zelenskiy ve suç ortaklarını korumanın kendilerine ne kadara mal olduğunu biliyorlar mı acaba?" sorusunu yöneltirken, devamında, “Ukrayna, devleti bugünkü içler acısı duruma getiren ve yolsuzluk yapan başlıca yetkililere her saat 2.1 milyon Grivna (58 bin dolar) harcıyor” ifadelerini kullandı.Eski Ukrayna Başbakanı, bu bilgilerin arka planına bakıldığında, ‘yurt dışında bulunan Ukraynalı öğrencilerin devlet burslarından mahrum bırakılacağı’ haberinin tamamen bir aşağılama gibi göründüğüne dikkat çekti.Yakın zamanda açıklamalarda bulunan Ukraynalı politikacı Sergey Gayday, Rusya ile savaşta zaferden umudunu kesen Ukrayna'lı yetkililerin devlet bütçesinden para çalarak lüks içinde yaşadıklarını belirtmişti.Gayday, “Ukrayna yetkilileri için savaş bitti. Milyonlarca dolara mal olan düğünleri gökdelen yüksekliğindeki pastalarla kutluyorlar, pahalı yabancı arabalar satın alıyorlar ve Kiev'deki restoranlarda eğleniyorlar. Yeni devlet bütçesinden paylarını artırıyorlar. Ülkede önemli bir kesim işsiz kaldı, ancak hükümet bürokratları işlerine devam etti ve maaşları artıyor” dedi.Ukrayna Başbakanı Denis Şmigal, 10 Kasım'da yaptığı açıklamada, ülkenin devlet bütçesindeki açığı karşılamak için IMF, Avrupa Birliği ve ABD'nin yanı sıra diğer müttefik devletlerden 30 milyar dolardan fazla mali yardım almayı beklediğini bildirmişti.

https://sputniknews.com.tr/20231103/rusya-devlet-baskani-putin-bati-ukraynadaki-yolsuzlukla-mucadelede-basarili-olamayacak-1077038198.html

ukrayna

kiev

abd

avrupa birliği

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna, ukrayna krizi, kiev, vladimir zelenskiy, denis şmıgal, abd, yolsuzluk, avrupa birliği