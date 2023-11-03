Rusya Devlet Başkanı Putin: Batı Ukrayna'daki yolsuzlukla mücadelede başarılı olamayacak
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Rusya Devlet Başkanı Putin "Topluluk" forumunda Rusya Federasyonu Kamu Odası ile yapılan bir toplantıda gündeme dair açıklamalarda bulundu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın şu anda ahlaki ve etik değerlerini, kültürünü ve dilini savunduğunu ve Donbass ve Novorossiya halklarına da bunu yapmaları için yardım ettiğini söyledi.
Rusya Kamu Odası'nın yeni oluşumuyla yaptığı toplantıda konuşan Putin, Aleksandr Nevkiy zamanındaki Rusya'nın bağımsızlığı için verilen tarihi mücadeleyi günümüzle kıyaslayarak, "Ahlaki ve etik değerlerimizi, tarihimizi, kültürümüzü ve dilimizi savunmaktan, Donbass ve Novorossiya'daki kardeşlerimize yardım etmekten bahsettiğimizde, birçok yönden bugün de aynı şey oluyor" dedi.
Putin, bu hususun "bugün meydana gelen olayların anahtarı" olduğunu vurguladı.
Putin: Ukrayna'daki gibi bir yolsuzluk dünyada yok
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dünyada Ukrayna'daki gibi bir yolsuzluk olmadığını, orada her şeyin bir bedeli olduğunu söyledi.
Putin açıklamasında şu cümlelere yer verdi:
Rusya'da da pek çok sorunumuz var. Hem Rusya'da hem de tüm dünyada yolsuzlukla mücadele ediyoruz ancak Ukrayna'nın yolsuzluk çerçevesinde yaşadığı gibi bir şey dünyada yok. Sizi temin ederim, eski liderlerle yakın temas halindeydim.
Yüksek Mahkeme ve Anayasa Mahkemesi'ndeki bir oylamanın bile Ukraynada bir bedeli olduğunu söyleyen Putin, Ukraynalı meslektaşlarıyla bazı konuları tartıştığında, kendisine doğrudan sorunu şu fiyata çözecekleri yanıtını verdiklerini hatırlattı.
Putin: Batı Ukrayna'daki yolsuzlukla mücadelede başarılı olamayacak
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'da yolsuzluğun fiilen yasallaştığını, Batı'nın bununla mücadelede başarılı olamayacağını, Ukrayna'da siyasi ve ekonomik elitlerin değişmesini tasarladıklarını ancak 'her şeyin aynı kalacağını' söyledi.
Putin bu hususa ilişkin açıklamasında şu cümlelere yer verdi:
Ukrayna'da yolsuzluk aslında yasallaşmış durumda. Amerikalılar neden bu yolsuzlukla mücadele etmeye çalışıyor ve hiçbir şey işe yaramıyor? Bence işe yaramayacak.
Putin konuşmasında Kırım'da olduğu gibi Rus yasal çerçevesinin kademeli olarak uygulamaya konulmasını örnek göstererek, "Bunu yapmak kolay değil. Ancak bunu kademeli olarak yapacağız ve zaten yapıyoruz" dedi.
Putin: Ukrayna Ortadoğu'ya silah satıyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın Ortadoğu'ya, Taliban da dahil olmak üzere silah sattığını söyledi.
Putin açıklamasında şu cümlelere yer verdi:
Şimdi Ortadoğu'da Ukrayna'daki silahların ortaya çıktığını söylüyorlar. Elbette ortaya çıkıyorlar. Onları satıyorlar çünkü. Taliban'a satıyorlar ve oradan da her yere gidiyor. Her şey satılıyor ve satın alınıyor.
Putin: Dağıstan'daki olaylar Rusya'yı içeriden sarsmak istedi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dağıstan'daki olayların Rusya'yı içeriden sarsmak istediğini söyledi.
Dağıstan ile ilgili olaylara ilişkin yaptığı açıklamada Putin şu cümlelere yer verdi:
Bu da aslında bazı üçüncü ulusların ve üçüncü ülkelerin çıkarlarından ziyade, büyük olasılıkla kendi çıkarlarının peşinde olduklarını gösteriyor. Bu durumda Rusya ile savaşmak ve Rusya'yı içeriden sarsmak gibi bir çıkar söz konusudur. Çok uluslu ülkemizde bu kesinlikle kabul edilemez.
Putin, Mahaçkale'de meydana gelen olaylarla ilgili olarak yaptığı açıklamada, Rusya Federasyonu yasaları uyarınca bu olaylara dikkat edilmesi ve uygun şekilde karşılık verilmesi gerektiğini, bunun yapılacağını söyledi.
Putin: Rusların Donbass'ın yerli halkı olmadığı yönündeki açıklamalar rezalet
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sovyet döneminde Ukrayna'nın büyük ölçüde Rus toprakları pahasına kurulduğunu, Rus halkının Ukrayna'nın yerlisi olmadığı yönündeki açıklamaların tam bir hukuksuzluk olduğunu söyledi.
Putin açıklamalarını şu cümlelerle sürdürdü:
Güney Rusya toprakları Sovyet Ukrayna'nın oluşumu sırasında, SSCB'nin kuruluşu sırasında verildi. İmparatorluğun bir parçası olarak Ukrayna yoktu, bölgeler vardı. Orada arşivlerimizde yatıyor. Modern Rusya, Sovyetler Birliği'nin çöküşünden sonra bununla yüzleşti, ancak Rus olan her şeyi yok etmeye başladıklarında - bu elbette çirkin şeyler. Ve sonunda Rusların bu topraklarda yerli bir ulus olmadığını ilan ettiler. Bu tam bir rezalettir. Biliyorsunuz ve buna paralel olarak Batı'nın alkışlarıyla Donbass'ta da Rusları yok etmeye başladılar.
Putin: Batı İsrail'i destekliyor, Rusya'da ise Yahudi katliamları düzenliyorlar
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batılı figürlerin İsrail Yahudilerini desteklerken Rusya'da Yahudi pogromları düzenlemeye çalışmalarının tek kelimeyle ahlaksızlık olduğunu söyledi.
Putin, Mahaçkale havaalanındaki olayların Ukrayna da dahil olmak üzere yurt dışından gelen sosyal medya atraksiyonlarından etkilendiğini söyleyerek şu açıklamarda bulundu:
Bu bağlamda, elbette, denizaşırı figürlerin pozisyonu beni şaşırttı. İsrail Yahudilerini destekliyor gibi görünüyorlar ama Ukrayna'daki ajanları eliyle ülkemizde Yahudi pogromları düzenlemeye çalışıyorlar. Bu inanılmaz bir ahlaksızlık, artık çifte standart değil, buna ne diyeceğimi bile bilmiyorum. Bir tür bilinç sapkınlığı.
Putin Rusya'nın GSYİH büyümesini yüzde 2,8 olarak öngördü
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın bu yıl GSYİH büyümesinin yüzde 2.8-3 olacağını, Avrupa'da ise eksi olacağını ancak Rusya'nın bundan memnun olmadığını söyledi.
Putin açıklamasına şu şekilde devam etti:
Bu yıl GSYİH büyümemiz yüzde 2.8, hatta yüzde 3 olacak, Avrupa'nın önde gelen ekonomilerinde ise eksi, küçük ama eksi. Acı çekiyorlar, gerçek sorunlar ortaya çıkıyor. Bundan mutlu değiliz, sadece gerçeği ifade ediyoruz.