https://sputniknews.com.tr/20231103/rusya-devlet-baskani-putin-bati-ukraynadaki-yolsuzlukla-mucadelede-basarili-olamayacak-1077038198.html

Rusya Devlet Başkanı Putin: Batı Ukrayna'daki yolsuzlukla mücadelede başarılı olamayacak

Rusya Devlet Başkanı Putin: Batı Ukrayna'daki yolsuzlukla mücadelede başarılı olamayacak

Rusya Devlet Başkanı Putin "Topluluk" forumunda Rusya Federasyonu Kamu Odası ile yapılan bir toplantıda gündeme dair açıklamalarda bulundu. 03.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-03T16:44+0300

2023-11-03T16:44+0300

2023-11-03T16:44+0300

dünya

rusya

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vladimir putin

ukrayna

ukrayna krizi

aleksandr nevskiy

donbass

mahaçkale

yolsuzluk

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın şu anda ahlaki ve etik değerlerini, kültürünü ve dilini savunduğunu ve Donbass ve Novorossiya halklarına da bunu yapmaları için yardım ettiğini söyledi.Rusya Kamu Odası'nın yeni oluşumuyla yaptığı toplantıda konuşan Putin, Aleksandr Nevkiy zamanındaki Rusya'nın bağımsızlığı için verilen tarihi mücadeleyi günümüzle kıyaslayarak, "Ahlaki ve etik değerlerimizi, tarihimizi, kültürümüzü ve dilimizi savunmaktan, Donbass ve Novorossiya'daki kardeşlerimize yardım etmekten bahsettiğimizde, birçok yönden bugün de aynı şey oluyor" dedi.Putin, bu hususun "bugün meydana gelen olayların anahtarı" olduğunu vurguladı.Putin: Ukrayna'daki gibi bir yolsuzluk dünyada yokRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dünyada Ukrayna'daki gibi bir yolsuzluk olmadığını, orada her şeyin bir bedeli olduğunu söyledi.Putin açıklamasında şu cümlelere yer verdi:Yüksek Mahkeme ve Anayasa Mahkemesi'ndeki bir oylamanın bile Ukraynada bir bedeli olduğunu söyleyen Putin, Ukraynalı meslektaşlarıyla bazı konuları tartıştığında, kendisine doğrudan sorunu şu fiyata çözecekleri yanıtını verdiklerini hatırlattı.Putin: Batı Ukrayna'daki yolsuzlukla mücadelede başarılı olamayacakRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'da yolsuzluğun fiilen yasallaştığını, Batı'nın bununla mücadelede başarılı olamayacağını, Ukrayna'da siyasi ve ekonomik elitlerin değişmesini tasarladıklarını ancak 'her şeyin aynı kalacağını' söyledi.Putin bu hususa ilişkin açıklamasında şu cümlelere yer verdi:Putin konuşmasında Kırım'da olduğu gibi Rus yasal çerçevesinin kademeli olarak uygulamaya konulmasını örnek göstererek, "Bunu yapmak kolay değil. Ancak bunu kademeli olarak yapacağız ve zaten yapıyoruz" dedi.Putin: Ukrayna Ortadoğu'ya silah satıyorRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın Ortadoğu'ya, Taliban da dahil olmak üzere silah sattığını söyledi.Putin açıklamasında şu cümlelere yer verdi:Putin: Dağıstan'daki olaylar Rusya'yı içeriden sarsmak istediRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dağıstan'daki olayların Rusya'yı içeriden sarsmak istediğini söyledi.Dağıstan ile ilgili olaylara ilişkin yaptığı açıklamada Putin şu cümlelere yer verdi:Putin, Mahaçkale'de meydana gelen olaylarla ilgili olarak yaptığı açıklamada, Rusya Federasyonu yasaları uyarınca bu olaylara dikkat edilmesi ve uygun şekilde karşılık verilmesi gerektiğini, bunun yapılacağını söyledi.Putin: Rusların Donbass'ın yerli halkı olmadığı yönündeki açıklamalar rezaletRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sovyet döneminde Ukrayna'nın büyük ölçüde Rus toprakları pahasına kurulduğunu, Rus halkının Ukrayna'nın yerlisi olmadığı yönündeki açıklamaların tam bir hukuksuzluk olduğunu söyledi.Putin açıklamalarını şu cümlelerle sürdürdü:Putin: Batı İsrail'i destekliyor, Rusya'da ise Yahudi katliamları düzenliyorlarRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batılı figürlerin İsrail Yahudilerini desteklerken Rusya'da Yahudi pogromları düzenlemeye çalışmalarının tek kelimeyle ahlaksızlık olduğunu söyledi.Putin, Mahaçkale havaalanındaki olayların Ukrayna da dahil olmak üzere yurt dışından gelen sosyal medya atraksiyonlarından etkilendiğini söyleyerek şu açıklamarda bulundu:Putin Rusya'nın GSYİH büyümesini yüzde 2,8 olarak öngördüRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın bu yıl GSYİH büyümesinin yüzde 2.8-3 olacağını, Avrupa'da ise eksi olacağını ancak Rusya'nın bundan memnun olmadığını söyledi.Putin açıklamasına şu şekilde devam etti:

https://sputniknews.com.tr/20231103/kremlin-sozcusu-peskov-rusya-yaptirimlara-uyum-sagladi-1077032893.html

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rusya, rusya federasyonu, vladimir putin, ukrayna, ukrayna krizi, aleksandr nevskiy, donbass, mahaçkale, yolsuzluk, ortadoğu