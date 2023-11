https://sputniknews.com.tr/20231103/kremlin-sozcusu-peskov-rusya-yaptirimlara-uyum-sagladi-1077032893.html

Kremlin Sözcüsü Peskov: Rusya yaptırımlara uyum sağladı

Kremlin Sözcüsü Peskov: Rusya yaptırımlara uyum sağladı

Kremlin Basın Sözcüsü Peskov, yaptırımlara yönelik gazetecilerin sorularını yanıtladı. 03.11.2023, Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'ya yönelik yaptırımların ek sorunlar yarattığını ancak Rusya'nın bunlara uyum sağladığını söyledi. Peskov açıklamasında, "Elbette yaptırımlar ek sorunlar yaratıyor. Ancak bir kez daha tekrar ediyorum, yaptırımlara uyum sağladık" dedi. Rusya'ya karşı beklenen yeni yaptırım paketini yorumlayan Peskov, Rusya'nın yaptırım koşullarından yararlanmaya çalıştığını dile getirdi.Peskov: Rus şirketleri yaptırım risklerine karşı korunuyorRusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov, herhangi bir alanda faaliyet gösteren her büyük Rus şirketinin yaptırımlara maruz kalması halinde bir eylem planı hazırlayarak yaptırım risklerine karşı önlem aldıklarını söyledi. Peskov açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Peskov, her büyük şirketin hatta büyük olmayan şirketlerin bile yaptırımlara maruz kalmaları halinde bir eylem planı hazırladıklarını vurguladı.Peskov ABD basınında çıkan 'Wagner' hakkındaki makalesini yorumladıRusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Wall Street Journal'da yer alan ve ABD'nin Suriye'deki Wagner grubu temsilcilerinin Hizbullah grubuna uçaksavar füze sistemleri transfer edebileceğinden endişe ettiği yönündeki haberle ilgili olarak sorulan üzerine, Wagner grubunun fiilen var olmadığını ve eylemleriyle ilgili spekülasyonların genellikle hiçbir şeye dayanmadığını söyledi.Bu hususa ilişkin yanıtta Peskov, şu cümlelere yer verdi:'Wagner konusu bizim meselemiz değil'Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, Kremlin'in Wagner ve Progojin'in oğlunun grubun başına geçebileceği ya da geçmiş olabileceği yönündeki söylentiler konusunda bilgisi olmadığını söyledi.Bunun Rusya'nın konusu olmadığını söyleyen Peskov, Wagner'in Prigojin'in oğlu tarafından yönetileceği ya da zaten yönetildiğine dair haberler hakkında yorum yapıp yapamayacağı sorusuna "Hiçbir bilgim yok" şeklinde yanıt verdi.Peskov: Rusya'ya gelen göçmenler yasaları ihlal etmiyorRusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov, göçmenlerle yaşanan olaylarla ilgili bir soruya verdiği yanıtta, kolluk kuvvetlerinin görevlerini yerine getirdiğini, Rusya'ya gelen ve yasaları çiğnemeyen çok sayıda insan olduğunu söyledi.Peskov açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Peskov: Medvedev yazdığı makalede çeşitli varsayımsal senaryolardan bahsettiRusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev'in Polonya ve Belarus ile Rusya arasında doğrudan bir çatışma olasılığından bahsettiği makalesinde, varsayımsal olarak var olan çeşitli senaryoları özetleyen derinlemesine bir durum analizi yaptığını söyledi.Peskov gazetecilere Kremlin'in olayların bu şekilde gelişme olasılığını nasıl değerlendirdiği sorusuna şu yanıtı verdi:Peskov: Alla Pugaçova her Rus gibi özgürce anavatanına gelebilirBaşkanlık sözcüsü Dmitriy Peskov, 'yabancı ajanın yakını' tanımının itibarlı bir tanım olmadığını ve olmaması gerektiğini, herhangi bir Rus vatandaşının anavatanına gelmekte ve yurtdışına çıkmakta özgür olduğunu söyledi.Daha önce konuyla ilgili bilgi sahibi bir kaynak yaptığı açıklamada şarkıcı Alla Pugaçova'nın Rusya'ya Pskov üzerinden geldiğini, Rusya'da yabancı ajan olarak tanınan kocası Maksim Galkin'in kendisine eşlik etmediğini söylemişti. Sanatçının dönüşü sosyal ağlarda hararetli bir tartışmaya neden olmuştu.Peskov bu hususa ilişkin şu açıklamalarda bulundu:Sanatçı geçen yıl Ekim ayında çocuklarıyla birlikte İsrail'e gitmişti. Şarkıcı Rusya'ya en son Mayıs ayında moda tasarımcısı Valentin Yudaşkin'in cenazesine katılmak üzere gelmişti.

