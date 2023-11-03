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Rusya Dışişleri: Yaptırımlar Avrupa Birliği'ne şimdiden 1.5 trilyon dolar zarar verdi
Rusya Dışişleri: Yaptırımlar Avrupa Birliği'ne şimdiden 1.5 trilyon dolar zarar verdi
Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği'nin yaptırımlardan ve Rusya ile ilişkilerin kesilmesinden kaynaklanan kayıplarını değerlendirdi. 03.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-03T13:54+0300
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dünya
rusya federasyonu
rusya dışişleri bakanlığı
aleksandr gruşko
rusya
avrupa birliği
rusya'ya yaptırımlar
ekonomik yaptırımlar
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Rusya Federasyonu Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksndr Gruşko Avrasya Ekonomik Forumu çerçevesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, yaptırımların ve Rusya ile ekonomik bağların koparılmasının Avrupa Birliği'ne şimdiden yaklaşık 1.5 trilyon dolara mal olduğunu, karşılıklı ticaret hacminin ise sıfıra yaklaştığını söyledi.Bakan Yardımcısı, "Avrupa Birliği'nin Rusya ile işbirliğini kısıtlamak için ekonomik alanlarda aldığı kararlar ve uyguladığı yaptırımlar nedeniyle toplam kaybı yaklaşık 1.5 trilyon doları buluyor" dedi.Gruşko, 2013 yılında Rus şirketlerinin Avrupalı ortaklarıyla ticaret hacminin 417 milyar dolar olduğunu ve bu yıl yaptırımların olmaması durumunda cironun 700 milyara ulaşabileceğini hatırlatarak 2022'de bu rakam sadece 200 milyar dolar olduğunu söyledi. Bu yılın ilk yarısında ise 47 milyar dolar olduğunu vurgulayan Gruşko yıl sonunda bu hacmin 100 milyardan az olacağını ifade etti.Gruşko bu hacmin gelecek yıl 50 milyar olacağını ve sonra da sıfıra ineceğini açıkladı.
https://sputniknews.com.tr/20230909/duma-baskani-volodin-ab-yaptirimlari-rusya-ile-isbirligine-tercih-etti-1075328458.html
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rusya federasyonu, rusya dışişleri bakanlığı, aleksandr gruşko, rusya, avrupa birliği, rusya'ya yaptırımlar, ekonomik yaptırımlar
rusya federasyonu, rusya dışişleri bakanlığı, aleksandr gruşko, rusya, avrupa birliği, rusya'ya yaptırımlar, ekonomik yaptırımlar

Rusya Dışişleri: Yaptırımlar Avrupa Birliği'ne şimdiden 1.5 trilyon dolar zarar verdi

13:54 03.11.2023
© Sputnik / Алексей ФилипповRusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2023
© Sputnik / Алексей Филиппов
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Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği'nin yaptırımlardan ve Rusya ile ilişkilerin kesilmesinden kaynaklanan kayıplarını değerlendirdi.
Rusya Federasyonu Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksndr Gruşko Avrasya Ekonomik Forumu çerçevesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, yaptırımların ve Rusya ile ekonomik bağların koparılmasının Avrupa Birliği'ne şimdiden yaklaşık 1.5 trilyon dolara mal olduğunu, karşılıklı ticaret hacminin ise sıfıra yaklaştığını söyledi.
Bakan Yardımcısı, "Avrupa Birliği'nin Rusya ile işbirliğini kısıtlamak için ekonomik alanlarda aldığı kararlar ve uyguladığı yaptırımlar nedeniyle toplam kaybı yaklaşık 1.5 trilyon doları buluyor" dedi.
Gruşko, 2013 yılında Rus şirketlerinin Avrupalı ortaklarıyla ticaret hacminin 417 milyar dolar olduğunu ve bu yıl yaptırımların olmaması durumunda cironun 700 milyara ulaşabileceğini hatırlatarak 2022'de bu rakam sadece 200 milyar dolar olduğunu söyledi. Bu yılın ilk yarısında ise 47 milyar dolar olduğunu vurgulayan Gruşko yıl sonunda bu hacmin 100 milyardan az olacağını ifade etti.
Gruşko bu hacmin gelecek yıl 50 milyar olacağını ve sonra da sıfıra ineceğini açıkladı.
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