https://sputniknews.com.tr/20231103/rusya-disisleri-yaptirimlar-avrupa-birligine-simdiden-15-trilyon-dolar-zarar-verdi-1077026240.html

Rusya Dışişleri: Yaptırımlar Avrupa Birliği'ne şimdiden 1.5 trilyon dolar zarar verdi

Rusya Dışişleri: Yaptırımlar Avrupa Birliği'ne şimdiden 1.5 trilyon dolar zarar verdi

Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği'nin yaptırımlardan ve Rusya ile ilişkilerin kesilmesinden kaynaklanan kayıplarını değerlendirdi. 03.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-03T13:54+0300

2023-11-03T13:54+0300

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dünya

rusya federasyonu

rusya dışişleri bakanlığı

aleksandr gruşko

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avrupa birliği

rusya'ya yaptırımlar

ekonomik yaptırımlar

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Rusya Federasyonu Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksndr Gruşko Avrasya Ekonomik Forumu çerçevesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, yaptırımların ve Rusya ile ekonomik bağların koparılmasının Avrupa Birliği'ne şimdiden yaklaşık 1.5 trilyon dolara mal olduğunu, karşılıklı ticaret hacminin ise sıfıra yaklaştığını söyledi.Bakan Yardımcısı, "Avrupa Birliği'nin Rusya ile işbirliğini kısıtlamak için ekonomik alanlarda aldığı kararlar ve uyguladığı yaptırımlar nedeniyle toplam kaybı yaklaşık 1.5 trilyon doları buluyor" dedi.Gruşko, 2013 yılında Rus şirketlerinin Avrupalı ortaklarıyla ticaret hacminin 417 milyar dolar olduğunu ve bu yıl yaptırımların olmaması durumunda cironun 700 milyara ulaşabileceğini hatırlatarak 2022'de bu rakam sadece 200 milyar dolar olduğunu söyledi. Bu yılın ilk yarısında ise 47 milyar dolar olduğunu vurgulayan Gruşko yıl sonunda bu hacmin 100 milyardan az olacağını ifade etti.Gruşko bu hacmin gelecek yıl 50 milyar olacağını ve sonra da sıfıra ineceğini açıkladı.

https://sputniknews.com.tr/20230909/duma-baskani-volodin-ab-yaptirimlari-rusya-ile-isbirligine-tercih-etti-1075328458.html

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rusya federasyonu, rusya dışişleri bakanlığı, aleksandr gruşko, rusya, avrupa birliği, rusya'ya yaptırımlar, ekonomik yaptırımlar