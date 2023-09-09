https://sputniknews.com.tr/20230909/duma-baskani-volodin-ab-yaptirimlari-rusya-ile-isbirligine-tercih-etti-1075328458.html

Duma Başkanı Volodin: AB, yaptırımları Rusya ile işbirliğine tercih etti

Duma Başkanı Volodin: AB, yaptırımları Rusya ile işbirliğine tercih etti

Duma Başkanı Volodin, AB’nin ekonomilerini bumerang gibi vuran yaptırımları Rusya ile işbirliğine tercih ettiğini belirtti. 09.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-09T10:51+0300

2023-09-09T10:51+0300

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dünya

vyaçeslav volodin

rusya

avrupa birliği

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Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Başkanı Vyaçeslav Volodin, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya ile karşılıklı yarar sağlayan işbirliği fırsatına sahip olduğunu ancak ekonomilerini bumerang gibi vuran yaptırımları tercih ettiklerini ifade etti.Volodin, “Karşılıklı yarar sağlayan işbirliği için tüm fırsatlara sahiplerdi, ancak Fransa ve diğer AB ülkelerinin ekonomilerini bumerang gibi vuran Rusya'ya karşı yasadışı yaptırımları tercih ettiler” ifadelerini kullandı.Volodin, Rusya'nın dost olmayan ülkelerden şarap ithalatına karşı koruyucu gümrük vergileri getirmesinin ardından, Fransa ve AB'nin şarapların imhası ve üreticilerin zararlarının karşılanması için bütçeden 200 milyon euro ayırmak zorunda kaldığını vurguladı.Temmuz ayı sonunda, Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı, Rus hükümetinin 2023 yılının sonuna kadar dost olmayan ülkelerden gelen şaraplara yönelik ithalat vergilerini yüzde 12.5'ten yüzde 20'ye çıkardığını duyurmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230909/rus-diplomat-rusya-ile-cin-arasindaki-islemlerde-dedolarizasyon-gerceklesmis-durumda-1075327900.html

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