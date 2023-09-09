https://sputniknews.com.tr/20230909/rus-diplomat-rusya-ile-cin-arasindaki-islemlerde-dedolarizasyon-gerceklesmis-durumda-1075327900.html
Rus diplomat: Rusya ile Çin arasındaki işlemlerde dedolarizasyon gerçekleşmiş durumda
Rus diplomat: Rusya ile Çin arasındaki işlemlerde dedolarizasyon gerçekleşmiş durumda
Rusya Dışişleri Bakanlığı Birinci Asya Dairesi Direktörü Georgiy Zinovyev, Sputnik’e demecinde, Rusya ile Çin arasındaki ekonomik ilişkilerde dedolarizasyonun... 09.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-09T10:32+0300
2023-09-09T10:32+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Birinci Asya Dairesi Direktörü Georgiy Zinovyev, “Rusya-Çin işlemlerinde ulusal para birimlerinin payı oldukça hızlı bir şekilde artıyor. 2022'nin başında yüzde 25 civarında olan bu oran, şu anda yüzde 80'in üzerinde” dedi.Moskova Borsası'nda ruble/yuan ticaretinin uzun süredir ABD doları cinsinden işlem hacmini aştığını belirten Zinovyev, Rus ve Çinli ekonomi operatörlerinin Batılı ülkelerin 'toksik' para birimlerinden büyük ölçüde uzaklaştığını ve daha güvenilir ödeme aracı olarak ruble ve yuanı tercih ettiklerini vurguladı.Diplomat, uluslararası siyasi ve ekonomik istikrarsızlığın finansal kurumların faaliyetlerini etkilemesine rağmen, Rusya ve Çin hükümetlerinin çalışmaları sonucunda geliştirilen araçların ‘gerekli tüm operasyonları mümkün olduğunca kolaylaştırmayı’ mümkün kıldığını kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20230908/musktan-x-platformuyla-ilgili-rusya-propagandasi-aciklamasi-1075306736.html
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rusya, çin, deprem
Rus diplomat: Rusya ile Çin arasındaki işlemlerde dedolarizasyon gerçekleşmiş durumda
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Birinci Asya Dairesi Direktörü Georgiy Zinovyev, Sputnik’e demecinde, Rusya ile Çin arasındaki ekonomik ilişkilerde dedolarizasyonun gerçekleşmiş durumda olduğunu söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Birinci Asya Dairesi Direktörü Georgiy Zinovyev, “Rusya-Çin işlemlerinde ulusal para birimlerinin payı oldukça hızlı bir şekilde artıyor. 2022'nin başında yüzde 25 civarında olan bu oran, şu anda yüzde 80'in üzerinde” dedi.
Moskova Borsası'nda ruble/yuan ticaretinin uzun süredir ABD doları cinsinden işlem hacmini aştığını belirten Zinovyev, Rus ve Çinli ekonomi operatörlerinin Batılı ülkelerin 'toksik' para birimlerinden büyük ölçüde uzaklaştığını ve daha güvenilir ödeme aracı olarak ruble ve yuanı tercih ettiklerini vurguladı.
Diplomat, uluslararası siyasi ve ekonomik istikrarsızlığın finansal kurumların faaliyetlerini etkilemesine rağmen, Rusya ve Çin hükümetlerinin çalışmaları sonucunda geliştirilen araçların ‘gerekli tüm operasyonları mümkün olduğunca kolaylaştırmayı’ mümkün kıldığını kaydetti.