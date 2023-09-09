https://sputniknews.com.tr/20230909/rus-diplomat-rusya-ile-cin-arasindaki-islemlerde-dedolarizasyon-gerceklesmis-durumda-1075327900.html

Rus diplomat: Rusya ile Çin arasındaki işlemlerde dedolarizasyon gerçekleşmiş durumda

Rus diplomat: Rusya ile Çin arasındaki işlemlerde dedolarizasyon gerçekleşmiş durumda

Rusya Dışişleri Bakanlığı Birinci Asya Dairesi Direktörü Georgiy Zinovyev, Sputnik’e demecinde, Rusya ile Çin arasındaki ekonomik ilişkilerde dedolarizasyonun... 09.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-09T10:32+0300

2023-09-09T10:32+0300

2023-09-09T10:32+0300

dünya

rusya

çin

deprem

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/07/1072127809_0:0:2201:1239_1920x0_80_0_0_d61155b65bb613b2f0cf37094d477aa7.jpg

Rusya Dışişleri Bakanlığı Birinci Asya Dairesi Direktörü Georgiy Zinovyev, “Rusya-Çin işlemlerinde ulusal para birimlerinin payı oldukça hızlı bir şekilde artıyor. 2022'nin başında yüzde 25 civarında olan bu oran, şu anda yüzde 80'in üzerinde” dedi.Moskova Borsası'nda ruble/yuan ticaretinin uzun süredir ABD doları cinsinden işlem hacmini aştığını belirten Zinovyev, Rus ve Çinli ekonomi operatörlerinin Batılı ülkelerin 'toksik' para birimlerinden büyük ölçüde uzaklaştığını ve daha güvenilir ödeme aracı olarak ruble ve yuanı tercih ettiklerini vurguladı.Diplomat, uluslararası siyasi ve ekonomik istikrarsızlığın finansal kurumların faaliyetlerini etkilemesine rağmen, Rusya ve Çin hükümetlerinin çalışmaları sonucunda geliştirilen araçların ‘gerekli tüm operasyonları mümkün olduğunca kolaylaştırmayı’ mümkün kıldığını kaydetti.

https://sputniknews.com.tr/20230908/musktan-x-platformuyla-ilgili-rusya-propagandasi-aciklamasi-1075306736.html

rusya

çin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, çin, deprem