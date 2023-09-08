Musk'tan X platformuyla ilgili 'Rusya propagandası' açıklaması
© CARINA JOHANSENElon Musk
© CARINA JOHANSEN
X platformunun sahibi Elon Musk, yaklaşık 1 yıldır kendi kontrolünde bulunan sosyal medya platformunda Rusya propagandası yapıldığına dair iddiaları reddetti.
ABD'li saygın bağımsız gazeteci Glenn Greenwald'ın sunuculuk yaptığı System Update, Washington Post'un 'son dezenformasyon çalışması' olarak tanımladığı ve AB tarafından finanse edildiğini belirttiği bir araştırmada X platformunun Rusya propagandasına izin vermekle suçlandığına dikkat çekti.
System Update'in paylaşımını alıntılayan Greenwald, Washington Post'un en sahtekar dezenformasyon çalışmalarından birini teşvik ettiğini belirtti.
X'in sansürü reddetmesinin Rusya propagandasının önünü açtığının öne sürüldüğünü ifade eden Greenwald, "Bu 'çalışmanın' analizi, 'dezenformasyon endüstrisinin' dayandığı sahtekarlığı açığa çıkarıyor" diye vurguladı.
Greenwald'ı destekleyen bir mesaj paylaşan Musk, "Nerede tüm bu Rusya propagandası? Biz bunu görmüyoruz" ifadelerini kullandı.
System Update'in paylaşımını alıntılayan Greenwald, Washington Post'un en sahtekar dezenformasyon çalışmalarından birini teşvik ettiğini belirtti.
X'in sansürü reddetmesinin Rusya propagandasının önünü açtığının öne sürüldüğünü ifade eden Greenwald, "Bu 'çalışmanın' analizi, 'dezenformasyon endüstrisinin' dayandığı sahtekarlığı açığa çıkarıyor" diye vurguladı.
Greenwald'ı destekleyen bir mesaj paylaşan Musk, "Nerede tüm bu Rusya propagandası? Biz bunu görmüyoruz" ifadelerini kullandı.