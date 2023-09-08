https://sputniknews.com.tr/20230908/musktan-x-platformuyla-ilgili-rusya-propagandasi-aciklamasi-1075306736.html

Musk'tan X platformuyla ilgili 'Rusya propagandası' açıklaması

Musk'tan X platformuyla ilgili 'Rusya propagandası' açıklaması

X platformunun sahibi Elon Musk, yaklaşık 1 yıldır kendi kontrolünde bulunan sosyal medya platformunda Rusya propagandası yapıldığına dair iddiaları reddetti. 08.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-08T17:17+0300

2023-09-08T17:17+0300

2023-09-08T17:17+0300

dünya

elon musk

abd

glenn greenwald

washington post

propaganda

rusya

rus

sansür

dezenformasyon

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ABD'li saygın bağımsız gazeteci Glenn Greenwald'ın sunuculuk yaptığı System Update, Washington Post'un 'son dezenformasyon çalışması' olarak tanımladığı ve AB tarafından finanse edildiğini belirttiği bir araştırmada X platformunun Rusya propagandasına izin vermekle suçlandığına dikkat çekti.System Update'in paylaşımını alıntılayan Greenwald, Washington Post'un en sahtekar dezenformasyon çalışmalarından birini teşvik ettiğini belirtti.X'in sansürü reddetmesinin Rusya propagandasının önünü açtığının öne sürüldüğünü ifade eden Greenwald, "Bu 'çalışmanın' analizi, 'dezenformasyon endüstrisinin' dayandığı sahtekarlığı açığa çıkarıyor" diye vurguladı.Greenwald'ı destekleyen bir mesaj paylaşan Musk, "Nerede tüm bu Rusya propagandası? Biz bunu görmüyoruz" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230908/musktan-kirimla-ilgili-kritik-karar-ukraynanin-rus-karadeniz-filosuna-saldirisini-engelledi-1075293831.html

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