https://sputniknews.com.tr/20231118/abdli-emekli-yarbay-ukraynaya-tedarik-edilecek-f-16larin-tumu-imha-olacak-1077529846.html
ABD’li emekli yarbay: Ukrayna'ya tedarik edilecek F-16’ların tümü imha olacak
ABD’li emekli yarbay: Ukrayna'ya tedarik edilecek F-16’ların tümü imha olacak
ABD’li emekli Yarbay Daniel L. Davis, Ukrayna'ya tedarik edilecek F-16 savaş uçaklarının, güçlü Rus hava savunma sistemi karşısında şanslarının olmadığını... 18.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-18T13:49+0300
2023-11-18T13:49+0300
2023-11-18T13:49+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna ordusu
nato
rusya
rusya savunma bakanlığı
kajsa ollongren
sergey şoygu
f-16
su-35
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ABD’li savunma uzmanı Emekli Yarbay Daniel L. Davis, YouTube kanalında Rusya'nın güçlü bir hava savunma sistemine sahip olduğunu, dolayısıyla Ukrayna'ya tedarik edilecek tüm F-16 savaş uçaklarının imha edileceğini söyledi.Davis, “Rusya'nın güçlü bir hava savunma sistemi var, Ukrayna hava savunma sistemine göre çok katmanlı, çok etkili ve modern. Bizim (ABD’nin) sistemimize göre de daha gelişmiş. Batı'da ve NATO’da, Rusya ile NATO arasında doğrudan bir çatışma olması durumunda Rus hava savunma sistemleri ve Su-35 savaş uçaklarının F-16’lar için büyük bir tehdit oluşturacağına dair uzun süredir endişeler var” dedi.Davis, Ukaryna’ya tedarik edilecek F-16’ların oldukça eski olduğunu ve Ukraynalı pilotların eğitiminin çok zaman alacağına dikkat çekerek, F-16'ların teslimatının Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin savaş alanındaki durumunu değiştirmeyeceğine vurgu yaptı.Hollanda ve Danimarka, Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları tedarik etmeyi kabul eden ilk ülkeler olmuştu. Beyaz Saray, pilotların eğitimlerinin tamamlanmasının ardından Ukrayna'nın üçüncü ülkelerden savaş uçağı alacağını teyit etmişti.Hollanda Savunma Bakanı Kaisa Ollongren, Ukraynalı pilotların eğitimi için Romanya'ya 12-18 savaş uçağı gönderileceğini, Kiev'e ilk F-16’ların 2024 yılında teslim edileceğini belirtmişti.Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, hava savunma sistemlerinin Kiev'e tedarik edilmesi planlanan tüm F-16 savaş uçaklarını yaklaşık 20 gün içinde imha edebileceğini ifade etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231107/hollanda-ukraynali-pilotlarin-egitimi-icin-romanyaya-bes-f-16-gonderdi-1077153445.html
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ukrayna, ukrayna ordusu, nato, rusya, rusya savunma bakanlığı, kajsa ollongren, sergey şoygu, f-16, su-35
ukrayna, ukrayna ordusu, nato, rusya, rusya savunma bakanlığı, kajsa ollongren, sergey şoygu, f-16, su-35
ABD’li emekli yarbay: Ukrayna'ya tedarik edilecek F-16’ların tümü imha olacak
ABD’li emekli Yarbay Daniel L. Davis, Ukrayna'ya tedarik edilecek F-16 savaş uçaklarının, güçlü Rus hava savunma sistemi karşısında şanslarının olmadığını belirtti.
ABD’li savunma uzmanı Emekli Yarbay Daniel L. Davis, YouTube kanalında Rusya'nın güçlü bir hava savunma sistemine sahip olduğunu, dolayısıyla Ukrayna'ya tedarik edilecek tüm F-16 savaş uçaklarının imha edileceğini söyledi.
Davis, “Rusya'nın güçlü bir hava savunma sistemi var, Ukrayna hava savunma sistemine göre çok katmanlı, çok etkili ve modern. Bizim (ABD’nin) sistemimize göre de daha gelişmiş. Batı'da ve NATO’da, Rusya ile NATO arasında doğrudan bir çatışma olması durumunda Rus hava savunma sistemleri ve Su-35 savaş uçaklarının F-16’lar için büyük bir tehdit oluşturacağına dair uzun süredir endişeler var” dedi.
Davis, Ukaryna’ya tedarik edilecek F-16’ların oldukça eski olduğunu ve Ukraynalı pilotların eğitiminin çok zaman alacağına dikkat çekerek, F-16'ların teslimatının Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin savaş alanındaki durumunu değiştirmeyeceğine vurgu yaptı.
Hollanda ve Danimarka, Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları tedarik etmeyi kabul eden ilk ülkeler olmuştu. Beyaz Saray, pilotların eğitimlerinin tamamlanmasının ardından Ukrayna'nın üçüncü ülkelerden savaş uçağı alacağını teyit etmişti.
Hollanda Savunma Bakanı Kaisa Ollongren, Ukraynalı pilotların eğitimi için Romanya'ya 12-18 savaş uçağı gönderileceğini, Kiev'e ilk F-16’ların 2024 yılında teslim edileceğini belirtmişti.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, hava savunma sistemlerinin Kiev'e tedarik edilmesi planlanan tüm F-16 savaş uçaklarını yaklaşık 20 gün içinde imha edebileceğini ifade etmişti.