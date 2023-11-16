https://sputniknews.com.tr/20231116/abd-senatosundan-hukumetin-iflasini-onleme-tasarisi-onaylandi-israil-ve-ukraynaya-destek-yok-1077441302.html

ABD Senatosu 'hükümetin iflasını' önleme tasarısını onayladı: İsrail ve Ukrayna'ya destek yok

ABD Senatosu 'hükümetin iflasını' önleme tasarısını onayladı: İsrail ve Ukrayna'ya destek yok

ABD Senatosu, hükümetin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısını onayladı. Tasarı aynı zamanda, İsrail ve Ukrayna'ya destek içermemesiyle de dikkat çekti. 16.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-16T09:28+0300

2023-11-16T09:28+0300

2023-11-16T09:28+0300

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Enerji, Tarım, Ulaştırma, Konut ve Kentsel Gelişim gibi bakanlıklara 19 Ocak'a, Savunma Bakanlığının (Pentagon) da aralarında bulunduğu hükümetin geri kalanına ise 2 Şubat'a kadar finansman sağlanmasını öngören tasarı, Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Temsilciler Meclisi'nin ardından Demokratların hakimiyetindeki ABD Senatosu'nda da kabul edildi.Senato'da yapılan oylamada, 11 vekil tasarının aleyhinde, 87 vekil ise lehinde oy kullandı.Ukrayna'ya yardımı öngörmeyen 2'nci geçici bütçeÜlkede 2023 mali yılının sona erdiği 30 Eylül'de kabul edilen ve hükümete 17 Kasım'a kadar finansman sağlayan geçici bütçenin süresinin dolmasına günler kalırken, Senatodan geçen yeni tasarı, daha önce onaylanan bütçe tasarısında olduğu gibi yine Ukrayna'ya yardım içermiyor.2'nci geçici bütçe, yasalaşması için ABD Başkanı Joe Biden'ın imzasına sunulacak.Yasalaşması durumunda söz konusu tasarı, 1 Ekim 2023'de başlayan 2024 mali yılında hükümetin kapanmasını önlemeye yönelik 2'nci geçici bütçe olacak.Amerikan kanunlarına göre, Kongre, 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona eren mali yıl için kalıcı bütçeyi onaylayamazsa geçici bütçelerle aranın kapatılması gerekiyor. Geçici bütçenin de onaylanamadığı dönemlerde harcama yetkisini kaybeden federal kurumlar, geçici olarak faaliyetlerini durduruyor.Beyaz Saray kızgınABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, Kongre'ye federal hükümete finansman sağlayacak yeni bütçe tasarısı sunarken, önerinin ‘Kiev’e yardım’ içermemesi Beyaz Saray’ı kızdırmıştı.ABD Temsilciler Meclisi Başkanı, Ukrayna ve İsrail’e yapılacak yardımların ise ayrı olarak değerlendirmesi gerektiğinde ısrar ederken, Johnson’ın önerisini anlamsız bulduğunu söyleyen Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, bu teklifin zaten hükümet çalışmalarının askıya alınmasına (kapanmasına) yol açacağını iddia ederek, “Bu öneri Cumhuriyetçiler açısından daha fazla kaosa yol açacak bir reçetedir ve hükümetin kapanmasına yol açacaktır. Cumhuriyetçiler, ‘her iki partinin üyeleri’ tarafından eleştirilen anlamsız bir teklifle değerli zamanını boşa harcıyor” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20231115/rus-senator-puskov-beyaz-sarayin-ukrayna-ve-israil-yardimlarini-birlestirme-plani-basarisiz-oldu-1077426859.html

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