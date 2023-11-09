https://sputniknews.com.tr/20231109/beyaz-saray-ukraynaya-ayrilan-fonlarin-yuzde-96si-harcandi-1077217125.html

Beyaz Saray: Ukrayna’ya ayrılan fonların yüzde 96’sı harcandı

Beyaz Saray: Ukrayna’ya ayrılan fonların yüzde 96’sı harcandı

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Rusya’nın özel askeri harekat başlattığı günden bu yana Ukrayna’ya silah... 09.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-09T01:37+0300

2023-11-09T01:37+0300

2023-11-09T01:37+0300

ukrayna krizi

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beyaz saray ulusal güvenlik danışmanı john bolton

ukrayna krizi

ukrayna

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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, günlük basın toplantısında, “Savaşın başladığı günden bu yana Ukrayna’ya ayrılan toplam fondan geriye kalanına gelince, ki bu sadece askeri değil, aynı zamanda ekonomik, mali ve insani yardımı da kapsıyor, bu fonların yaklaşık yüzde 96’sını harcadık” ifadesini kullandı.Askeri destek için ayrılan fonların yüzde 90’ından fazlasının harcandığını belirten Kirby, ABD Savunma Bakanlığı’nın elinde sadece yaklaşık 1 milyar 100 milyon dolar kaldığını, bunun da ABD ordusunun depolarındaki silahları yenilemek için kullanılacağını kaydetti.

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