https://sputniknews.com.tr/20231109/beyaz-saray-ukraynaya-ayrilan-fonlarin-yuzde-96si-harcandi-1077217125.html
Beyaz Saray: Ukrayna’ya ayrılan fonların yüzde 96’sı harcandı
Beyaz Saray: Ukrayna’ya ayrılan fonların yüzde 96’sı harcandı
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Rusya’nın özel askeri harekat başlattığı günden bu yana Ukrayna’ya silah... 09.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-09T01:37+0300
2023-11-09T01:37+0300
2023-11-09T01:37+0300
ukrayna krizi
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beyaz saray ulusal güvenlik danışmanı john bolton
ukrayna krizi
ukrayna
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, günlük basın toplantısında, “Savaşın başladığı günden bu yana Ukrayna’ya ayrılan toplam fondan geriye kalanına gelince, ki bu sadece askeri değil, aynı zamanda ekonomik, mali ve insani yardımı da kapsıyor, bu fonların yaklaşık yüzde 96’sını harcadık” ifadesini kullandı.Askeri destek için ayrılan fonların yüzde 90’ından fazlasının harcandığını belirten Kirby, ABD Savunma Bakanlığı’nın elinde sadece yaklaşık 1 milyar 100 milyon dolar kaldığını, bunun da ABD ordusunun depolarındaki silahları yenilemek için kullanılacağını kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20231108/ispanya-ukraynali-askerlere-hawk-fuze-sistemi-egitimi-vermeye-basladi-1077203103.html
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beyaz saray, beyaz saray ulusal güvenlik danışmanı john bolton, ukrayna krizi, ukrayna
beyaz saray, beyaz saray ulusal güvenlik danışmanı john bolton, ukrayna krizi, ukrayna
Beyaz Saray: Ukrayna’ya ayrılan fonların yüzde 96’sı harcandı
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Rusya’nın özel askeri harekat başlattığı günden bu yana Ukrayna’ya silah tedariki dahil tüm alanlarda yardım için ayrılan fonların yüzde 96’sının harcandığını belirtti.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, günlük basın toplantısında, “Savaşın başladığı günden bu yana Ukrayna’ya ayrılan toplam fondan geriye kalanına gelince, ki bu sadece askeri değil, aynı zamanda ekonomik, mali ve insani yardımı da kapsıyor, bu fonların yaklaşık yüzde 96’sını harcadık” ifadesini kullandı.
Askeri destek için ayrılan fonların yüzde 90’ından fazlasının harcandığını belirten Kirby, ABD Savunma Bakanlığı’nın elinde sadece yaklaşık 1 milyar 100 milyon dolar kaldığını, bunun da ABD ordusunun depolarındaki silahları yenilemek için kullanılacağını kaydetti.