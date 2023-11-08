https://sputniknews.com.tr/20231108/ispanya-ukraynali-askerlere-hawk-fuze-sistemi-egitimi-vermeye-basladi-1077203103.html

İspanya, Ukraynalı askerlere Hawk füze sistemi eğitimi vermeye başladı

İspanya, Ukraynalı askerlere Hawk füze sistemi eğitimi vermeye başladı

İspanya Genelkurmay Başkanlığı, onlarca Ukraynalı askerin Sevilla bölgesindeki Dos Hermanas şehrinde, Hawk füze sistemlerini kullanma eğitimine başladığını... 08.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-08T22:04+0300

2023-11-08T22:04+0300

2023-11-08T22:04+0300

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İspanya Genelkurmay Başkanlığı’nın açıklamasında, “74. Uçaksavar Topçu Alayı, birkaç düzine Ukraynalı için HAWK füze sisteminin kullanımı ve bakımı konusunda yeni eğitim kursu düzenliyor” ifadesine yer verildi.Ukrayna’ya yardım kapsamında, 74. Uçaksavar Topçu Alayı’nın Ukraynalı askerlere HAWK füze sistemlerini kullanma eğitimini organize etme görevinin verildiği belirtildi.Açıklamada, teori ve uygulamayı içeren bu kompleks eğitiminin Dos Hermanas şehrinde yapıldığı kaydedildi.İspanya, bir yıl önce Ukrayna’ya 6 adet Hawk ve bir adet Aspide uçaksavar füze sistemleri dahil hava savunma ve füze savunma sistemlerini gönderdiğini duyurmuştu.

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