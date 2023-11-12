https://sputniknews.com.tr/20231112/abd-kongresinden-yine-kieve-yardim-icermeyen-gecici-butce-onerisi--1077307069.html

ABD Kongresi’nden yine 'Kiev’e yardım' içermeyen geçici bütçe önerisi

ABD Kongresi’nden yine 'Kiev’e yardım' içermeyen geçici bütçe önerisi

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, Kongre'ye federal hükümete finansman sağlayacak yeni bütçe tasarısı sunarken, önerinin ‘Kiev’e yardım’ içermemesi... 12.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-12T11:42+0300

2023-11-12T11:42+0300

2023-11-12T11:42+0300

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ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Louisianalı Cumhuriyetçi Johnson, 17 Kasım’dan itibaren federal hükümete mali güvence sağlayan geçici bütçe tasarısı teklifine İsrail ve Ukrayna'ya yapılan yardımları dahil etmezken, bu öneri, aynı zamanda ABD sınırlarını korumaya yönelik finansmanı da içermiyor.Johnson’ın önerisinin kendi partisinde bile tepki topladığına vurgu yapan The Hill gazetesi, Johnson'ı, cumartesi günü Kongre'nin alt meclisinde Cumhuriyetçi Parti temsilcileriyle yaptığı görüşmede, ABD federal hükümetinin 17 Kasım'da askıya alınmasını önlemek için kendi planını sunduğunu yazdı.Bu planın 19 Ocak 2024'e kadar tarım, enerji, askeri inşaat, ulaştırma ve konut dahil olmak üzere çeşitli hükümet programlarına ve departmanlarına sürekli finansman sağlanmasını öngörürken, diğer programların çalışmalarına yönelik finansmanın 2 Şubat 2024'e kadar uzatılmasını teklif eden ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Johnson, Ukrayna ve İsrail’e yapılacak yardımların ise ayrı olarak değerlendirmesi gerektiğinde ısrar ediyor.Gazete, tasarının İsrail ve Ukrayna'ya destek sağlamanın yanı sıra Amerika sınırlarını korumaya yönelik finansman sağlamamasının eleştirilere neden olduğuna değinirken, Politico ise Johnson'ın teklifinin bazı parti üyeleri tarafından dahi eleştirildiğini, bunun da ilgili tasarının Cumhuriyetçilerin çoğunluğa sahip olduğu Kongre'nin alt meclisi tarafından onaylanma şansını azalttığını vurguluyor.“Temsilciler Meclisi'nde onaylansa dahi tasarının Demokratların çoğunlukta olduğu Kongre Senatosu tarafından reddedilme ihtimali oldukça yüksek” diye yazan Politico, Johnson tarafından önerilen girişimin hükümetin kapanmasını önlemeye yardımcı olmasının pek olası olmadığını bildirdi.Beyaz Saray Kiev’siz yardım önerilerini reddediyorTemsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson’ın önerisini anlamsız bulduğunu söyleyen Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, bu teklifin zaten hükümet çalışmalarının askıya alınmasına (kapanmasına) yol açacağını iddia ederek, “Bu öneri Cumhuriyetçiler açısından daha fazla kaosa yol açacak bir reçetedir ve hükümetin kapanmasına yol açacaktır. Cumhuriyetçiler, ‘her iki partinin üyeleri’ tarafından eleştirilen anlamsız bir teklifle değerli zamanını boşa harcıyor” ifadelerini kullandı.Jean-Pierre, federal hükümetin kapatılmasının, ‘askeri personeli ücretsiz çalışmaya zorlamak’ da dahil olmak üzere ulusal güvenlik ve iç politika hedeflerini tehlikeye atacağını dile getirirken, Kongre'nin alt meclisindeki Cumhuriyetçilerin ‘parti içi çekişmelerle zaman kaybetmeyi bırakmaları, işlerini yapmaları ve kapanmayı önlemek için iki partili bir formatta çalışmaları gerektiğini’ vurguladı.ABD Başkanı Joe Biden, 1 Ekim’de yeni mali yılın başlamasına çok az bir süre kala federal hükümetin 'kapanma' riskinin önüne geçen bütçe yasa tasarısını imzalamıştı.Onaylanan yasanın Ukrayna'nın ihtiyaçlarına yönelik fon tahsisini de öngörmediği dikkat çekmişti.Demokratların çoğunluğa sahip olduğu Senato'da hükümete Ukrayna'ya maddi yardımı da içeren ve ABD hükümetine 17 Kasım'a kadar finansman sağlayacak geçici bütçe tasarısı gündeme gelirken, Cumhuriyetçilerin çoğunluğu oluşturduğu Temsilciler Meclisi söz konusu tasarıyı desteklemeyi reddetmişti.Son anda imzalanan bütçe tasarısında müzakerelerin uzamasına sebep olan en büyük engel ‘Ukrayna'ya yardım için fonların bütçeye dahil edilmesi’ olurken, bu nedenle birçok kongre üyesi, hazırlanan bütçe taslağında Kiev rejimine ödenekler dahil olduğu sürece belgenin kabulüne karşı oy kullanacaklarını duyurmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20231110/stoltenberg-ukraynaya-askeri-yardim-saglamak-natonun-cikarina-1077279250.html

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