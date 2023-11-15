https://sputniknews.com.tr/20231115/biden-israil-ve-ukraynaya-yardim-icermeyen-gecici-butce-tasarisini-onaylayacak-1077415484.html
'Biden, İsrail ve Ukrayna'ya yardım içermeyen geçici bütçe tasarısını onaylayacak'
'Biden, İsrail ve Ukrayna'ya yardım içermeyen geçici bütçe tasarısını onaylayacak'
ABD Kongresi'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi, hükümetin kapanmasını önleyecek ancak İsrail ve Ukrayna'ya yardım içermeyen geçici bütçe tasarısını onayladı... 15.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-15T12:45+0300
2023-11-15T12:45+0300
2023-11-15T12:45+0300
dünya
abd
abd senatosu
abd kongresi
joe biden
bütçe
bütçe teklifi
israil
ukrayna
ukrayna krizi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/18/1076666229_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_627607c813579b7943a077590e5a3dcf.jpg
ABD Temsilciler Meclisi, federal hükümetin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısını onayladı.Enerji, Tarım, Ulaştırma, Konut ve Kentsel Gelişim gibi bakanlıklara 19 Ocak'a, Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) da aralarında bulunduğu hükümetin geri kalanına ise 2 Şubat'a kadar finansman sağlanmasını öngören tasarı, 95'e karşı 336 oyla kabul edildi.Ülkede 2023 mali yılının sona erdiği 30 Eylül'de kabul edilen ve hükümete 17 Kasım'a kadar finansman sağlayan geçici bütçenin süresinin dolmasına günler kalırken Temsilciler Meclisi'nden geçen yeni tasarının bir sonraki durağı ABD Senatosu olacak.'Senato'dan geçerse Biden imzalayacak'Senato'da tasarıya ne yönde oy çıkacağı merakla beklenirken CNN televizyonu, İsrail ve Ukrayna'ya mali yardım içermeyen tasarıya ilişkin önemli bir habere yer verdi.CNN'e konuşan Beyaz Saray'dan ismi açıklanmayan bir yetkili, "Eğer Senato tasarıyı onaylarsa, Başkan yasayı imzalayacak" dedi.Yasalaşması durumunda söz konusu tasarı, 1 Ekim 2023'de başlayan 2024 mali yılında hükümetin kapanmasını önlemeye yönelik 2. geçici bütçe olacak.ABD kanunlarına göre Kongre, 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona eren mali yıl için kalıcı bütçeyi onaylayamazsa geçici bütçelerle aranın kapatılması gerekiyor. Geçici bütçenin de onaylanamadığı dönemlerde harcama yetkisini kaybeden federal kurumlar, geçici olarak faaliyetlerini durduruyor.
https://sputniknews.com.tr/20231112/abd-kongresinden-yine-kieve-yardim-icermeyen-gecici-butce-onerisi--1077307069.html
israil
ukrayna
kiev
tel aviv
washington
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/18/1076666229_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7bcf46433e8a77c79d6385985e02f28d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
abd, abd senatosu, abd kongresi, joe biden, bütçe, bütçe teklifi, israil, ukrayna, ukrayna krizi, israil-filistin, kiev, tel aviv, washington
abd, abd senatosu, abd kongresi, joe biden, bütçe, bütçe teklifi, israil, ukrayna, ukrayna krizi, israil-filistin, kiev, tel aviv, washington
'Biden, İsrail ve Ukrayna'ya yardım içermeyen geçici bütçe tasarısını onaylayacak'
ABD Kongresi'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi, hükümetin kapanmasını önleyecek ancak İsrail ve Ukrayna'ya yardım içermeyen geçici bütçe tasarısını onayladı. ABD Başkanı Joe Biden'ın, üst kanat Senato'dan da geçmesi halinde tasarıyı imzalayacağı ifade edildi.
ABD Temsilciler Meclisi, federal hükümetin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısını onayladı.
Enerji, Tarım, Ulaştırma, Konut ve Kentsel Gelişim gibi bakanlıklara 19 Ocak'a, Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) da aralarında bulunduğu hükümetin geri kalanına ise 2 Şubat'a kadar finansman sağlanmasını öngören tasarı, 95'e karşı 336 oyla kabul edildi.
Ülkede 2023 mali yılının sona erdiği 30 Eylül'de kabul edilen ve hükümete 17 Kasım'a kadar finansman sağlayan geçici bütçenin süresinin dolmasına günler kalırken Temsilciler Meclisi'nden geçen yeni tasarının bir sonraki durağı ABD Senatosu olacak.
'Senato'dan geçerse Biden imzalayacak'
Senato'da tasarıya ne yönde oy çıkacağı merakla beklenirken CNN televizyonu, İsrail ve Ukrayna'ya mali yardım içermeyen tasarıya
ilişkin önemli bir habere yer verdi.
CNN'e konuşan Beyaz Saray'dan ismi açıklanmayan bir yetkili, "Eğer Senato tasarıyı onaylarsa, Başkan yasayı imzalayacak" dedi.
Yasalaşması durumunda söz konusu tasarı, 1 Ekim 2023'de başlayan 2024 mali yılında hükümetin kapanmasını önlemeye yönelik 2. geçici bütçe olacak.
ABD kanunlarına göre Kongre, 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona eren mali yıl için kalıcı bütçeyi onaylayamazsa geçici bütçelerle aranın kapatılması gerekiyor. Geçici bütçenin de onaylanamadığı dönemlerde harcama yetkisini kaybeden federal kurumlar, geçici olarak faaliyetlerini durduruyor.