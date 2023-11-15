https://sputniknews.com.tr/20231115/rus-senator-puskov-beyaz-sarayin-ukrayna-ve-israil-yardimlarini-birlestirme-plani-basarisiz-oldu-1077426859.html

Rus senatör Puşkov: Beyaz Saray'ın Ukrayna ve İsrail yardımlarını birleştirme planı başarısız oldu

Rus senatör Puşkov: Beyaz Saray'ın Ukrayna ve İsrail yardımlarını birleştirme planı başarısız oldu

Rusya senatör Puşkov, ABD Başkanı Biden'ın Ukrayna ve İsrail'e desteği birbirine bağlama planının başarısız olduğunu belirtti. 15.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-15T17:51+0300

2023-11-15T17:51+0300

2023-11-15T17:51+0300

ukrayna krizi

aleksey puşkov

rus senatör aleksey puşkov

ukrayna

israil

israil-filistin

israil-filistin sorunu

filistin

abd

abd kongresi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/0a/07/1042983856_0:152:3103:1897_1920x0_80_0_0_4d0791f79b2dc358d6f5546078b3b01d.jpg

Rusya Federasyon Konseyi Enformasyon Politikası Komisyonu Başkanı Aleksey Puşkov yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna ve İsrail'e desteği birleştirme planının başarısız olduğunu, bu nedenle Beyaz Saray’ın öfkeli olduğunu belirtti.Puşkov, “Biden yönetiminin İsrail'e desteğin Ukrayna'ya yapılacak 61 milyar dolarlık yardıma ve diğer bazı harcama kalemlerine bağlama planı Kongre'den geçmedi, başka bir deyişle başarısız oldu. Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçi çoğunluk, İsrail ile Ukrayna'ya yapılacak yardımların birbirine bağlanmaması konusundaki tutumunda ısrar etti” dedi.Beyaz Saray'ın ‘öfkeli’ olduğunu ve Cumhuriyetçi Parti'yi ‘aşırı, partizan’ yaklaşımlarla suçladığını belirten Puşkov, "İsrail'e yardım Kongre için öncelik. Ukrayna farklı bir konu. Biden kabullenip geri çekilmek zorunda kaldı” diye ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20231115/biden-israil-ve-ukraynaya-yardim-icermeyen-gecici-butce-tasarisini-onaylayacak-1077415484.html

ukrayna

israil

filistin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

aleksey puşkov, rus senatör aleksey puşkov, ukrayna, israil, israil-filistin, israil-filistin sorunu, filistin, abd, abd kongresi