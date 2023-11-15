https://sputniknews.com.tr/20231115/rus-senator-puskov-beyaz-sarayin-ukrayna-ve-israil-yardimlarini-birlestirme-plani-basarisiz-oldu-1077426859.html
Rus senatör Puşkov: Beyaz Saray'ın Ukrayna ve İsrail yardımlarını birleştirme planı başarısız oldu
Rus senatör Puşkov: Beyaz Saray'ın Ukrayna ve İsrail yardımlarını birleştirme planı başarısız oldu
Rusya senatör Puşkov, ABD Başkanı Biden'ın Ukrayna ve İsrail'e desteği birbirine bağlama planının başarısız olduğunu belirtti. 15.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-15T17:51+0300
2023-11-15T17:51+0300
2023-11-15T17:51+0300
ukrayna krizi
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Rusya Federasyon Konseyi Enformasyon Politikası Komisyonu Başkanı Aleksey Puşkov yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna ve İsrail'e desteği birleştirme planının başarısız olduğunu, bu nedenle Beyaz Saray’ın öfkeli olduğunu belirtti.Puşkov, “Biden yönetiminin İsrail'e desteğin Ukrayna'ya yapılacak 61 milyar dolarlık yardıma ve diğer bazı harcama kalemlerine bağlama planı Kongre'den geçmedi, başka bir deyişle başarısız oldu. Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçi çoğunluk, İsrail ile Ukrayna'ya yapılacak yardımların birbirine bağlanmaması konusundaki tutumunda ısrar etti” dedi.Beyaz Saray'ın ‘öfkeli’ olduğunu ve Cumhuriyetçi Parti'yi ‘aşırı, partizan’ yaklaşımlarla suçladığını belirten Puşkov, "İsrail'e yardım Kongre için öncelik. Ukrayna farklı bir konu. Biden kabullenip geri çekilmek zorunda kaldı” diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20231115/biden-israil-ve-ukraynaya-yardim-icermeyen-gecici-butce-tasarisini-onaylayacak-1077415484.html
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aleksey puşkov, rus senatör aleksey puşkov, ukrayna, israil, israil-filistin, israil-filistin sorunu, filistin, abd, abd kongresi
aleksey puşkov, rus senatör aleksey puşkov, ukrayna, israil, israil-filistin, israil-filistin sorunu, filistin, abd, abd kongresi
Rus senatör Puşkov: Beyaz Saray'ın Ukrayna ve İsrail yardımlarını birleştirme planı başarısız oldu
Rusya senatör Puşkov, ABD Başkanı Biden'ın Ukrayna ve İsrail'e desteği birbirine bağlama planının başarısız olduğunu belirtti.
Rusya Federasyon Konseyi Enformasyon Politikası Komisyonu Başkanı Aleksey Puşkov yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna ve İsrail'e desteği birleştirme planının başarısız olduğunu, bu nedenle Beyaz Saray’ın öfkeli olduğunu belirtti.
Puşkov, “Biden yönetiminin İsrail'e desteğin Ukrayna'ya yapılacak 61 milyar dolarlık yardıma ve diğer bazı harcama kalemlerine bağlama planı Kongre'den geçmedi, başka bir deyişle başarısız oldu. Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçi çoğunluk, İsrail ile Ukrayna'ya yapılacak yardımların birbirine bağlanmaması konusundaki tutumunda ısrar etti” dedi.
Beyaz Saray'ın ‘öfkeli’ olduğunu ve Cumhuriyetçi Parti'yi ‘aşırı, partizan’ yaklaşımlarla suçladığını belirten Puşkov, "İsrail'e yardım Kongre için öncelik. Ukrayna farklı bir konu. Biden kabullenip geri çekilmek zorunda kaldı” diye ekledi.