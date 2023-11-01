https://sputniknews.com.tr/20231101/irandan-abdye-israil-uyarisi-1076972591.html
İran'dan ABD'ye 'İsrail' uyarısı
İran'dan ABD'ye 'İsrail' uyarısı
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İsrail ile Filistin arasındaki savaş durdurulmadığı takdirde bölgede durumun kontrolden çıkmasının... 01.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-01T17:19+0300
2023-11-01T17:19+0300
2023-11-01T17:20+0300
israil- filistin çatışması
iran
türkiye
hakan fidan
hüseyin emir abdullahiyan
israil
israil-filistin
gazze
gazze şeridi
filistin
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Abdullahiyan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Siyonist rejim, başta soykırım, savaş suçu olmak üzere kadınlar, çocuklar ve sivilleri Gazze'de öldürmeye devam ediyor. Savaş durdurulmadığı takdirde bölgede durumun kontrolden çıkmasının sorumluluğu ABD, İsrail ve savaş suçlarını destekleyenlerin üzerindedir" dedi.İsrail'in saldırılarının doğrudan ABD tarafından yönlendirildiğini öne süren Abdullahiyan, "Dünya, Gazze'de işlenen soykırım ve savaş suçlarını açık bir şekilde görüyorken ABD, CENTCOM eliyle savaşı genişletmeye çalışıyor ve onlar bu savaşı komuta merkezinden yönetiyorlar" değerlendirmesinde bulundu.'Siyonist rejim, her türlü yasak silahı kullanıyor'Fidan ile görüşmesindeki önemli ve esas konunun Filistin olduğunu aktaran Abdullahiyan, şöyle devam etti: 'Savaş bir an evvel durmazsa bedeli ağır olacak'Abdullahiyan, İsrail'e daha önce denediği yolu tekrar denemeye kalkışmaması tavsiyesinde bulunarak, "Savaşın bir an önce durdurulmadığı takdirde, ABD'nin ve siyonist rejimin Gazze'de kadınlara ve çocuklara karşı saldırılar devam ederse, bunun sonuçları gerçekten çok ağır olacaktır, bu savaşı ve bu suçları destekleyenler bunun bedelini ağır ödeyeceklerdir" ifadelerini kullandı.Türkiye'nin önerdiği garantörlük modeliAbdullahiyan, Türkiye'nin İsrail-Filistin sorununun çözümü için önerdiği garantörlük modelinin de Fidan ile görüşmede konuşulduğunu belirterek, "Savaşın genişlemesini engelleyecek ve Filistin halkının haklarını koruyacak her türlü girişimi destekliyoruz" diye konuştu.İsrail'e boykot ve Gazze'de işlenen savaş suçlarının belgelenmesi çağrısıİranlı bakan, bölge ülkelerinin her şeyden önce İsrail'e kapsamlı boykot uygulaması gerektiğini belirterek "İsrail'e yakıt gönderilmemeli, siyonist rejimle ilişkiler kesilmelidir" ifadesini kullandı.Abdullahiyan, savaş suçlarını işleyen İsrailli yetkililerin uluslararası mahkemelerde yargılanmasını sağlamak için insan hakları kuruluşlarına İsrail'in işlediği savaş suçlarını belgeleme çağrısında bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20231101/hamas-lideri-haniye-tarihin-yanlis-tarafini-seciyorsunuz-1076969932.html
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iran, türkiye, hakan fidan, hüseyin emir abdullahiyan, israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, filistin
iran, türkiye, hakan fidan, hüseyin emir abdullahiyan, israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, filistin
İran'dan ABD'ye 'İsrail' uyarısı
17:19 01.11.2023 (güncellendi: 17:20 01.11.2023) Abone ol
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İsrail ile Filistin arasındaki savaş durdurulmadığı takdirde bölgede durumun kontrolden çıkmasının sorumlularından birinin İsrail'e destek veren ABD olacağını ifade etti.
Abdullahiyan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Siyonist rejim, başta soykırım, savaş suçu olmak üzere kadınlar, çocuklar ve sivilleri Gazze'de öldürmeye devam ediyor. Savaş durdurulmadığı takdirde bölgede durumun kontrolden çıkmasının sorumluluğu ABD, İsrail ve savaş suçlarını destekleyenlerin üzerindedir
" dedi.
İsrail'in saldırılarının doğrudan ABD tarafından yönlendirildiğini öne süren Abdullahiyan, "Dünya, Gazze'de işlenen soykırım ve savaş suçlarını açık bir şekilde görüyorken ABD, CENTCOM eliyle savaşı genişletmeye çalışıyor ve onlar bu savaşı komuta merkezinden yönetiyorlar" değerlendirmesinde bulundu.
'Siyonist rejim, her türlü yasak silahı kullanıyor'
Fidan ile görüşmesindeki önemli ve esas konunun Filistin olduğunu aktaran Abdullahiyan, şöyle devam etti:
"Siyonist rejim, 26 gün oldu, her türlü başta soykırım, kıyım, savaş suçu olmak üzere kadınlar, çocuklar ve sivilleri Gazze'de öldürmeye devam ediyor. Siyonist rejim, bu cinayetlerinde her türlü yasak silahı kullanıyor. Şayet Gazze'deki hastanelerin raporlarını, dünya halkı dikkatle takip edecek olursa, Gazze'deki şehitlerin ve oradaki yaralıların yasak silahlarla ve bombardımanlarla öldürülmüş ve yaralanmış olduklarını göreceklerdir."
'Savaş bir an evvel durmazsa bedeli ağır olacak'
Abdullahiyan, İsrail'e daha önce denediği yolu tekrar denemeye kalkışmaması tavsiyesinde bulunarak, "Savaşın bir an önce durdurulmadığı takdirde, ABD'nin ve siyonist rejimin Gazze'de kadınlara ve çocuklara karşı saldırılar devam ederse, bunun sonuçları gerçekten çok ağır olacaktır, bu savaşı ve bu suçları destekleyenler bunun bedelini ağır ödeyeceklerdir" ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin önerdiği garantörlük modeli
Abdullahiyan, Türkiye'nin İsrail-Filistin sorununun çözümü için önerdiği garantörlük modelinin
de Fidan
ile görüşmede konuşulduğunu belirterek, "Savaşın genişlemesini engelleyecek ve Filistin halkının haklarını koruyacak her türlü girişimi destekliyoruz
" diye konuştu.
İsrail'e boykot ve Gazze'de işlenen savaş suçlarının belgelenmesi çağrısı
İranlı bakan, bölge ülkelerinin her şeyden önce İsrail'e kapsamlı boykot uygulaması gerektiğini belirterek "İsrail'e yakıt gönderilmemeli, siyonist rejimle ilişkiler kesilmelidir" ifadesini kullandı.
Abdullahiyan, savaş suçlarını işleyen İsrailli yetkililerin uluslararası mahkemelerde yargılanmasını sağlamak için insan hakları kuruluşlarına İsrail'in işlediği savaş suçlarını belgeleme çağrısında bulundu.