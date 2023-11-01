https://sputniknews.com.tr/20231101/bakan-fidan-ab-topluca-aldigi-pozisyon-geregi-gazzede-ateskes-ifadesini-duymak-istemiyor-1076964953.html
Bakan Fidan: AB topluca aldığı pozisyon gereği Gazze'de ateşkes ifadesini duymak istemiyor
Bakan Fidan: AB topluca aldığı pozisyon gereği Gazze'de ateşkes ifadesini duymak istemiyor
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin hiçbir surette sivillerin zarar görmesini kabul etmediğini ifade ederek, "Filistin'deki yasadışı kuşatma hala devam... 01.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-01T14:20+0300
2023-11-01T14:20+0300
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israil-filistin
israil-filistin sorunu
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'la birlikte kameraların karşısına geçerek İsrail - Filistin çatışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20231101/israil-cibaliye-multeci-kampini-yine-vuruldu-1076965039.html
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hakan fidan, filistin, gazze, israil-filistin, israil-filistin sorunu
hakan fidan, filistin, gazze, israil-filistin, israil-filistin sorunu
Bakan Fidan: AB topluca aldığı pozisyon gereği Gazze'de ateşkes ifadesini duymak istemiyor
14:20 01.11.2023 (güncellendi: 14:59 01.11.2023) Abone ol
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin hiçbir surette sivillerin zarar görmesini kabul etmediğini ifade ederek, "Filistin'deki yasadışı kuşatma hala devam ediyor. İsrail'in şiddete son vermesi gerekiyor. AB topluca aldığı pozisyon gereği Gazze'de ateşkes ifadesini duymak istemiyor" dedi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'la birlikte kameraların karşısına geçerek İsrail - Filistin çatışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.