https://sputniknews.com.tr/20231023/yunan-basini-hukumet-yuzunden-hava-savunmasi-kevgire-dondu-1076626073.html

Yunan basını: Hükümet yüzünden hava savunması kevgire döndü

Yunan basını: Hükümet yüzünden hava savunması kevgire döndü

Yunan savunma ve güvenlik haber portalı Militaire.gr, Yunanistan'ın Avrupa yaptırımları nedeniyle daha önce aldığı Rus silah sistemlerine hizmet veremediğini... 23.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-23T13:08+0300

2023-10-23T13:08+0300

2023-10-23T13:08+0300

dünya

s-300

yunanistan

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savunma

hava savunma sistemi

atina

türkiye

ege denizi

girit adası

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Kiryakos Miçotakis hükümetinin Yunanistan hava savunmasının temelini oluşturan TOR-M1 başta olmak üzere mevcut Rus yapımı uçaksavar sistemlerini Rusya'ya karşı yaptırımlar nedeniyle neredeyse kullanım dışı bıraktığını bildiren haber portalı, Türkiye-Yunanistan kara sınırı Meriç (Evros) ve Ege Denizi’nde bulunan sistemlerin sorunlu çalıştığını ekledi.Makalede, Avrupa yaptırımları nedeniyle Yunanistan'ın hava savunma sistemlerinin bakım ve teknik desteğinin durdurulduğuna dikkat çekilirken, “Eldeki verilere göre, 2023 yılında Moskova'ya hükümet tarafından gönderilen bir milyon Euro’dan fazla üç para transferi iade edildi. Bu transferler, Rusların Yunanistan'a yedek parça ve diğer kritik sistemleri göndermeleri için gereken ödemeydi. TOR -M1'in bakımı, teknik desteği ve düzgün çalışması için önem arz ediyordu. Yıl sonuna kadar bu amaçlar için gönderilen 5 milyon Euro’nun da iade edilmesi muhtemel” ifadeleri kullanıldı.Yunanistan için son derece hassas olan savunma sektöründe, Yunan hükümetinin sıkı bir şekilde gözlemlediği ‘Rusya karşıtı yaptırımları’ sonrası uçaksavar sistemleri programının uygulanmama riski olduğuna vurgu yapan Militaire.gr, Rus yapımı uçaksavar sistemlerinin durumu ve onlara ne olacağının belirsizliğini koruduğunun altını çizdiği makalesini şu şekilde sürdürdü:Yunan haber portalı, daha önce yetkililerin böyle bir tehdit olmadığına dair açıklamalarına rağmen, AB’nin yaptırımlarına bağlı kalan Yunanistan’ın Rusya ile ilişkilerinde yaşadığı sorunlar nedeniyle daha önce Moskova’dan aldığı silah sistemlerini depolara gönderme riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtirken, Atina’nın, sahip olduğu Rus TOR, OSA ve S-300 uçaksavar sistemleri nedeniyle özellikle ABD ve Almanya’dan gelen dayanılmaz baskılara maruz kaldığını da anımsattı.Başbakan Miçotakis, 2022'de verdiği bir röportajda, Rus uçaksavar sistemlerini ‘modası geçmiş’ olarak tanımladığı da kaydedilirken, Yunan ordusunda tepki çeken bu açıklama sonrasında, Yunanistan'ın Amerikan ve İsrail yönetiminin baskısı altında olduğuna dair iddialar ortaya çıkmıştı.Yunan haber portalı, Yunanistan üzerindeki baskıları ‘mevcut silahları Rus-Sovyet teknolojilerini Batılı teknolojilerden daha iyi bilen Ukraynalılara devretmeye yönelik Avrupa baskısı’ diye nitelerken, Amerika Birleşik Devletleri’nin birkaç yıldır Yunanistan'ın Sovyet ve Rus yapımı silahlardan vazgeçmesini ve bunları Amerikan silahlarıyla değiştirmesini sağlamaya çalıştığını anımsatıyor.1990'lardan beri Rus S-300 (S-300PMU-1) ve TOR-M1 uçaksavar füze sistemleri, Osa-AKM askeri uçaksavar füze sistemlerine (NATO sınıflandırması SA-8 Gecko) sahip olan Yunanistan, S-300 hava savunma sistemlerini Girit Adası’na konuşlandırmıştı.

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s-300, yunanistan, rusya, savunma, hava savunma sistemi, atina, türkiye, ege denizi, girit adası