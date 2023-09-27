Rusya'dan Bulgaristan'a S-300 uyarısı

Bulgaristan parlamentosunun arızalı S-300 füzelerinin Ukrayna'ya gönderilmesini öngören taslağı kabul etmesi hakkında açıklama yapan Rusya Federal Askeri-Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS), bu adımın uluslararası yükümlülüklerin kaba ihlali anlamına geleceğini vurguladı.



Rusya ve Bulgaristan hükümetleri arasında Şubat 2022'de imzalanan askeri-teknik işbirliği anlaşmasının 4. maddesi uyarınca ikili işbirliği kapsamında satın alınan silah ve askeri teçhizatın Moskova'nın onayı olmadan üçüncü ülkelere devredilemeyeceğinin altını çizen FSVTS, Sofya'nın yapacağı olası sevkiyatını söz konusu anlaşmayı da ihlal edeceği mesajını verdi.



FSVTS, S-300 füzelerinin Ukrayna'daki çatışma bölgesine gönderilmesinin kaçınılmaz bir şekilde çatışmanın tırmanmasına ve masum insanlar arasında can kaybına yol açacağı uyarısı da yaparak "Askeri-teknik işbirliği alanındaki uluslararası hukuk normlarının ihlalinin önüne geçilmesi için Bulgar tarafını kararını gözden geçirmeye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.



Bulgaristan Genelkurmay Başkanı Eftim Eftimov, karara ilişkin değerlendirmesinde "Elimizdeki imkanlar ile onarımı olanaksız olan füzeler, S-300 mevcudumuzun yüzde 3-5’ini oluşturuyor" demişti.



Eftimov, hibe edilecek füzelerin eksikliğinin Bulgaristan’ın güvenliğini olumsuz etkilemeyeceğine işaret ederek "Bu füzeleri sadece Rusya onarabilirdi. Savaştan dolayı bu artık imkansız. Arızalı füzelerin saklanması askeri personelimize tehdit oluşturabilir" savunmasını yapmıştı.



Bulgaristan daha önce de Kiev’e eski ancak hiç kullanılmamış 100 zırhlı araç ve mühimmat vermişti.