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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230927/rusyadan-bulgaristana-s-300-uyarisi-1075813414.html
Rusya'dan Bulgaristan'a S-300 uyarısı
Rusya'dan Bulgaristan'a S-300 uyarısı
Bulgaristan'ın ordu envanterindeki arızalı S-300 füzelerini Ukrayna'ya gönderme kararı, Rusya'daki ilgili kurumun tepkisini çekti. Açıklamada, bu yönde... 27.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-27T19:55+0300
2023-09-27T19:55+0300
ukrayna krizi
rusya
s-300
avrupa
bulgaristan
ukrayna
ukrayna krizi
rusya federal askeri-teknik işbirliği servisi (fsvts)
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Bulgaristan parlamentosunun arızalı S-300 füzelerinin Ukrayna'ya gönderilmesini öngören taslağı kabul etmesi hakkında açıklama yapan Rusya Federal Askeri-Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS), bu adımın uluslararası yükümlülüklerin kaba ihlali anlamına geleceğini vurguladı.Rusya ve Bulgaristan hükümetleri arasında Şubat 2022'de imzalanan askeri-teknik işbirliği anlaşmasının 4. maddesi uyarınca ikili işbirliği kapsamında satın alınan silah ve askeri teçhizatın Moskova'nın onayı olmadan üçüncü ülkelere devredilemeyeceğinin altını çizen FSVTS, Sofya'nın yapacağı olası sevkiyatını söz konusu anlaşmayı da ihlal edeceği mesajını verdi.FSVTS, S-300 füzelerinin Ukrayna'daki çatışma bölgesine gönderilmesinin kaçınılmaz bir şekilde çatışmanın tırmanmasına ve masum insanlar arasında can kaybına yol açacağı uyarısı da yaparak "Askeri-teknik işbirliği alanındaki uluslararası hukuk normlarının ihlalinin önüne geçilmesi için Bulgar tarafını kararını gözden geçirmeye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.Bulgaristan Genelkurmay Başkanı Eftim Eftimov, karara ilişkin değerlendirmesinde "Elimizdeki imkanlar ile onarımı olanaksız olan füzeler, S-300 mevcudumuzun yüzde 3-5’ini oluşturuyor" demişti.Eftimov, hibe edilecek füzelerin eksikliğinin Bulgaristan’ın güvenliğini olumsuz etkilemeyeceğine işaret ederek "Bu füzeleri sadece Rusya onarabilirdi. Savaştan dolayı bu artık imkansız. Arızalı füzelerin saklanması askeri personelimize tehdit oluşturabilir" savunmasını yapmıştı.Bulgaristan daha önce de Kiev’e eski ancak hiç kullanılmamış 100 zırhlı araç ve mühimmat vermişti.
https://sputniknews.com.tr/20230403/bati-medyasi-rus-s-300ler-sinirda-ucan-f-35leri-aldatiyor-1069116993.html
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rusya, s-300, avrupa, bulgaristan, ukrayna, ukrayna krizi, rusya federal askeri-teknik işbirliği servisi (fsvts)
rusya, s-300, avrupa, bulgaristan, ukrayna, ukrayna krizi, rusya federal askeri-teknik işbirliği servisi (fsvts)

Rusya'dan Bulgaristan'a S-300 uyarısı

19:55 27.09.2023
© Fotoğraf : ITAR -TASSS-300 hava ve füze savunma sistemi
S-300 hava ve füze savunma sistemi - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2023
© Fotoğraf : ITAR -TASS
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Bulgaristan'ın ordu envanterindeki arızalı S-300 füzelerini Ukrayna'ya gönderme kararı, Rusya'daki ilgili kurumun tepkisini çekti. Açıklamada, bu yönde atılacak olası bir adımın uluslararası hukuku ve ikili anlaşmayı ihlal edeceğinin altı çizildi.
Bulgaristan parlamentosunun arızalı S-300 füzelerinin Ukrayna'ya gönderilmesini öngören taslağı kabul etmesi hakkında açıklama yapan Rusya Federal Askeri-Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS), bu adımın uluslararası yükümlülüklerin kaba ihlali anlamına geleceğini vurguladı.

Rusya ve Bulgaristan hükümetleri arasında Şubat 2022'de imzalanan askeri-teknik işbirliği anlaşmasının 4. maddesi uyarınca ikili işbirliği kapsamında satın alınan silah ve askeri teçhizatın Moskova'nın onayı olmadan üçüncü ülkelere devredilemeyeceğinin altını çizen FSVTS, Sofya'nın yapacağı olası sevkiyatını söz konusu anlaşmayı da ihlal edeceği mesajını verdi.

FSVTS, S-300 füzelerinin Ukrayna'daki çatışma bölgesine gönderilmesinin kaçınılmaz bir şekilde çatışmanın tırmanmasına ve masum insanlar arasında can kaybına yol açacağı uyarısı da yaparak "Askeri-teknik işbirliği alanındaki uluslararası hukuk normlarının ihlalinin önüne geçilmesi için Bulgar tarafını kararını gözden geçirmeye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bulgaristan Genelkurmay Başkanı Eftim Eftimov, karara ilişkin değerlendirmesinde "Elimizdeki imkanlar ile onarımı olanaksız olan füzeler, S-300 mevcudumuzun yüzde 3-5’ini oluşturuyor" demişti.

Eftimov, hibe edilecek füzelerin eksikliğinin Bulgaristan’ın güvenliğini olumsuz etkilemeyeceğine işaret ederek "Bu füzeleri sadece Rusya onarabilirdi. Savaştan dolayı bu artık imkansız. Arızalı füzelerin saklanması askeri personelimize tehdit oluşturabilir" savunmasını yapmıştı.

Bulgaristan daha önce de Kiev’e eski ancak hiç kullanılmamış 100 zırhlı araç ve mühimmat vermişti.
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Batı medyası: Rus S-300’ler sınırda uçan F-35’leri aldatıyor
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