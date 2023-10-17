https://sputniknews.com.tr/20231017/siluanov-rusya-yaptirimlara-uyum-sagladi-yine-de-onlari-asmayi-planliyoruz-1076440494.html

Siluanov: Rusya yaptırımlara uyum sağladı, yine de onları aşmayı planlıyoruz

Siluanov: Rusya yaptırımlara uyum sağladı, yine de onları aşmayı planlıyoruz

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, genel olarak yaptırımlara uyum sağladıklarını, lakin bu yaptırımları aşmak için büyük çalışma planladıklarını belirtti. 17.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-17T18:47+0300

2023-10-17T18:47+0300

2023-10-17T18:47+0300

dünya

rusya

rusya ekonomisi

anton siluanov

hazine ve maliye bakanı

ekonomik yaptırım

ticari kısıtlama

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Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, Asharq News Bloomberg televizyonuna açıklamasında, “Genel olarak Rusya yaptırımlara deyim yerindeyse uyum sağladı. Yine de teknolojilerimizi geliştirmek, hasım ülkelerin bize karşı uyguladığı kısıtlamalara daha az bağımlı olmak, daha bağımsız olmak amacıyla bu yaptırımları aşmak için büyük çalışma yapmayı planlıyoruz” ifadesini kullandı.Tüm kısıtlamalara, sorunlara ve küresel ekonomik istikrarsızlığa rağmen Rusya’nın mali durumunun istikrarlı olduğunu kaydeden Siluanov, “Bütçe açığımız beklediğimizden daha düşük. Bu yıl bütçe açığını yüzde 1 olarak değerlendiriyoruz. Bu, planlanan yüzde 2’nin altında. Ekonomik büyüme hızına ilişkin beklentiler Uluslararası Para Fonu’nun beklentilerinden daha yüksek. Bu yıl için planımızda yüzde 2.8 büyüme var” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230928/rus-ekonomisi-agustosta-yuzde-52-buyudu-1075820537.html

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rusya, rusya ekonomisi, anton siluanov, hazine ve maliye bakanı, ekonomik yaptırım, ticari kısıtlama