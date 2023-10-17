https://sputniknews.com.tr/20231017/siluanov-rusya-yaptirimlara-uyum-sagladi-yine-de-onlari-asmayi-planliyoruz-1076440494.html
Siluanov: Rusya yaptırımlara uyum sağladı, yine de onları aşmayı planlıyoruz
Siluanov: Rusya yaptırımlara uyum sağladı, yine de onları aşmayı planlıyoruz
Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, genel olarak yaptırımlara uyum sağladıklarını, lakin bu yaptırımları aşmak için büyük çalışma planladıklarını belirtti. 17.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-17T18:47+0300
2023-10-17T18:47+0300
2023-10-17T18:47+0300
dünya
rusya
rusya ekonomisi
anton siluanov
hazine ve maliye bakanı
ekonomik yaptırım
ticari kısıtlama
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Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, Asharq News Bloomberg televizyonuna açıklamasında, “Genel olarak Rusya yaptırımlara deyim yerindeyse uyum sağladı. Yine de teknolojilerimizi geliştirmek, hasım ülkelerin bize karşı uyguladığı kısıtlamalara daha az bağımlı olmak, daha bağımsız olmak amacıyla bu yaptırımları aşmak için büyük çalışma yapmayı planlıyoruz” ifadesini kullandı.Tüm kısıtlamalara, sorunlara ve küresel ekonomik istikrarsızlığa rağmen Rusya’nın mali durumunun istikrarlı olduğunu kaydeden Siluanov, “Bütçe açığımız beklediğimizden daha düşük. Bu yıl bütçe açığını yüzde 1 olarak değerlendiriyoruz. Bu, planlanan yüzde 2’nin altında. Ekonomik büyüme hızına ilişkin beklentiler Uluslararası Para Fonu’nun beklentilerinden daha yüksek. Bu yıl için planımızda yüzde 2.8 büyüme var” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230928/rus-ekonomisi-agustosta-yuzde-52-buyudu-1075820537.html
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rusya, rusya ekonomisi, anton siluanov, hazine ve maliye bakanı, ekonomik yaptırım, ticari kısıtlama
rusya, rusya ekonomisi, anton siluanov, hazine ve maliye bakanı, ekonomik yaptırım, ticari kısıtlama
Siluanov: Rusya yaptırımlara uyum sağladı, yine de onları aşmayı planlıyoruz
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Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, genel olarak yaptırımlara uyum sağladıklarını, lakin bu yaptırımları aşmak için büyük çalışma planladıklarını belirtti.
Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, Asharq News Bloomberg televizyonuna açıklamasında, “Genel olarak Rusya yaptırımlara deyim yerindeyse uyum sağladı. Yine de teknolojilerimizi geliştirmek, hasım ülkelerin bize karşı uyguladığı kısıtlamalara daha az bağımlı olmak, daha bağımsız olmak amacıyla bu yaptırımları aşmak için büyük çalışma yapmayı planlıyoruz” ifadesini kullandı.
Tüm kısıtlamalara, sorunlara ve küresel ekonomik istikrarsızlığa rağmen Rusya’nın mali durumunun istikrarlı olduğunu kaydeden Siluanov, “Bütçe açığımız beklediğimizden daha düşük. Bu yıl bütçe açığını yüzde 1 olarak değerlendiriyoruz. Bu, planlanan yüzde 2’nin altında. Ekonomik büyüme hızına ilişkin beklentiler Uluslararası Para Fonu’nun beklentilerinden daha yüksek. Bu yıl için planımızda yüzde 2.8 büyüme var” dedi.