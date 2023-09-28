https://sputniknews.com.tr/20230928/rus-ekonomisi-agustosta-yuzde-52-buyudu-1075820537.html
Rus ekonomisi Ağustos’ta yüzde 5.2 büyüdü
Rus ekonomisi Ağustos’ta yüzde 5.2 büyüdü
Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı, Ağustos ayında ekonomik büyümenin yıllık bazda yüzde 5.2 olarak gerçekleştiğini belirtti. 28.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-28T00:24+0300
2023-09-28T00:24+0300
2023-09-28T00:24+0300
ekonomi
rusya
rusya ekonomik kalkınma bakanlığı
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Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı’nın raporunda, ekonomik büyümenin Ağustos’ta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5.2 olarak gerçekleştiği ifade edildi. Temmuz’da bu rakam yüzde 5.2’ydi.Bu yılın ilk sekiz ayında ekonomik büyümenin yıllık bazda yüzde 2.5 olduğu kaydedildi.Bakanlık, Eylül tahminini yüzde 1.2’den yüzde 2.8’e çıkardı.
https://sputniknews.com.tr/20230928/rusyada-binek-otomobil-uretimi-2-kat-artti-1075820334.html
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rusya, rusya ekonomik kalkınma bakanlığı
rusya, rusya ekonomik kalkınma bakanlığı
Rus ekonomisi Ağustos’ta yüzde 5.2 büyüdü
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Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı, Ağustos ayında ekonomik büyümenin yıllık bazda yüzde 5.2 olarak gerçekleştiğini belirtti.
Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı’nın raporunda,
ekonomik büyümenin Ağustos’ta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5.2 olarak gerçekleştiği ifade edildi. Temmuz’da bu rakam yüzde 5.2’ydi.
Bu yılın ilk sekiz ayında ekonomik büyümenin yıllık bazda yüzde 2.5 olduğu kaydedildi.
Bakanlık, Eylül tahminini yüzde 1.2’den yüzde 2.8’e çıkardı.