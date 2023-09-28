https://sputniknews.com.tr/20230928/rus-ekonomisi-agustosta-yuzde-52-buyudu-1075820537.html

Rus ekonomisi Ağustos’ta yüzde 5.2 büyüdü

Rus ekonomisi Ağustos’ta yüzde 5.2 büyüdü

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı, Ağustos ayında ekonomik büyümenin yıllık bazda yüzde 5.2 olarak gerçekleştiğini belirtti. 28.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-28T00:24+0300

2023-09-28T00:24+0300

2023-09-28T00:24+0300

ekonomi

rusya

rusya ekonomik kalkınma bakanlığı

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Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı’nın raporunda, ekonomik büyümenin Ağustos’ta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5.2 olarak gerçekleştiği ifade edildi. Temmuz’da bu rakam yüzde 5.2’ydi.Bu yılın ilk sekiz ayında ekonomik büyümenin yıllık bazda yüzde 2.5 olduğu kaydedildi.Bakanlık, Eylül tahminini yüzde 1.2’den yüzde 2.8’e çıkardı.

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