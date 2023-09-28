https://sputniknews.com.tr/20230928/rusyada-binek-otomobil-uretimi-2-kat-artti-1075820334.html

Rusya’da binek otomobil üretimi 2 kat arttı

Rusya’da binek otomobil üretimi 2 kat arttı

Rusya İstatistik Kurumu’nun açıkladığı verilere göre, ülkede binek otomobil üretimi Ağustos ayında 49 bin 600 adet olarak gerçekleşti ve yıllık bazda iki kat... 28.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-28T00:18+0300

2023-09-28T00:18+0300

2023-09-28T00:18+0300

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Rusya İstatistik Kurumu’nun açıklamasında, “Ağustos 2023’te binek otomobil üretimi 49 bin 600 bin adet olarak gerçekleşti. Bu rakam, Ağustos 2022’ye göre 2 kat, Temmuz 2023’e göre de yüzde 20.7 artış gösterdi” ifadesine yer verildi.Toplamda Ocak-Ağustos döneminde 294 bin binek otomobil üretildi, bu da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9.8 daha az.Kamyon üretimi Ağustos ayında 13 bin 300 adet olarak gerçekleşti. Bu da yıllık bazda yüzde 7.3 artış demek. Bu yılın ilk 8 ayında 101 bin kamyon üretilirken artış geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 oldu.

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