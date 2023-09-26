https://sputniknews.com.tr/20230926/rusyadaki-eski-volvo-fabrikasi-yeniden-faaliyete-geciyor-1075785025.html

Rusya’daki eski Volvo fabrikası yeniden faaliyete geçiyor

Rusya’daki eski Volvo fabrikası yeniden faaliyete geçiyor

Rusya’nın Kaluga Bölgesi’nin Valisi Vladislav Şapşa, eski Volvo fabrikasının bu yıl içerisinde yeniden üretime başlayacağını, gelecek yıl da tam kapasiteye... 26.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-26T22:52+0300

2023-09-26T22:52+0300

2023-09-26T22:52+0300

dünya

volvo

rusya

kaluga bölgesi

vladislav şapşa

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Kaluga Valisi Şapşa, sosyal medya paylaşımında, “Daha önce de söylediğim gibi Volvo fabrikası yeni sahibine kavuştu. Yeni sahip bir Rus işletmesi. Tüm belgeler artık imzalandı. Bu anı bekliyorduk, acele etmiyorduk” açıklamasında bulundu.En kısa zamanda fabrikanın yeni yönetimiyle görüşeceğini kaydeden Şapşa, “Hangi sürede neler yapmayı planladığımızı size de anlatacağız. Bildiğim şey, bu yıl içerisinde yeniden üretime başlamayı, gelecek yıl da üretimi tam kapasiteye çıkarmayı planlıyoruz” ifadesini kullandı.Eski Volkswagen fabrikasının da el değiştirdiğini kaydeden Kaluga Valisi, “Fabrikanın yeniden faaliyete geçirilmesi için yeni sahibi olan Çinli partnerlerimiz ile yakından çalışıyoruz. Süreç hızlı değil ama doğru yönde ilerliyor. Biz de aktif çalışıyoruz. Bu, Peugeot fabrikasını da ilgilendiriyor” dedi.Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, geçtiğimiz günlerde Rus gazetecilere açıklamasında, İsveç merkezli otomobil markası Volvo’nun, Kaluga’daki kamyon fabrikası dahil Rusya’daki tüm varlıklarının bir Rus yatırımcıya satıldığını söylemişti.

https://sputniknews.com.tr/20220506/rusya-dunyanin-onde-gelen-otomotiv-ve-teknoloji-markalarinin-urunlerine-paralel-ithalat-izni-verdi-1056150506.html

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