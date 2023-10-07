Yunanistan Başbakanı, Kiev'in Avrupalıların zararına olacak şekilde finanse edilmesine karşı çıktı

Ancak bunun yeterli olmadığı açıktır, zira gelecekte bu tür başka olgularla karşılaşmamız çok muhtemeldir. Bu nedenle Dayanışma Fonu'nda 2.5 milyar euroluk bir artışla birlikte toplamda 65 milyar euroyu aşan bir revizyonun bizi endişeye sevk etmeyeceğine inanıyorum. Her ne kadar genel bir mutabakatın sağlanması için daha kat edilmesi gereken uzun bir yol olsa da, Avrupa Konseyi'nde bu teklifin daha fazla anlayış göreceğini düşünüyorum.