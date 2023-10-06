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Yunanistan Başbakanı, Paşinyan ile Karabağ'daki durumu görüştü
Yunanistan Başbakanı, Paşinyan ile Karabağ'daki durumu görüştü
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Paşinyan'a Ermeni halkıyla dayanışma içinde olduklarını söyledi. 06.10.2023, Sputnik Türkiye
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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Granada'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesinde Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir araya gelerek Karabağ'la ilgili gelişmeleri ele aldı.Görüşmede Miçotakis, Yunanistan'ın Ermeni halkına tam desteğini ve dayanışmasını ifade etti ve Yunanistan'ın Ermenistan'ı hem ikili hem de AB çerçevesinde desteklemeye hazır olduğunu yineledi.Yunan Başbakan Miçotakis'in Paşinyan'ı Atina'ya davet etti.
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Yunanistan Başbakanı, Paşinyan ile Karabağ'daki durumu görüştü

00:32 06.10.2023 (güncellendi: 00:33 06.10.2023)
© AP Photo / Dimitris Papamitsos Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis
 Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2023
© AP Photo / Dimitris Papamitsos
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Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Paşinyan'a Ermeni halkıyla dayanışma içinde olduklarını söyledi.
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Granada'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesinde Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir araya gelerek Karabağ'la ilgili gelişmeleri ele aldı.
Görüşmede Miçotakis, Yunanistan'ın Ermeni halkına tam desteğini ve dayanışmasını ifade etti ve Yunanistan'ın Ermenistan'ı hem ikili hem de AB çerçevesinde desteklemeye hazır olduğunu yineledi.
Yunan Başbakan Miçotakis'in Paşinyan'ı Atina'ya davet etti.
Avrupa Birliği bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2023
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