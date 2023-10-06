https://sputniknews.com.tr/20231006/yunanistan-basbakani-pasinyan-ile-karabagdaki-durumu-gorustu-1076069398.html

Yunanistan Başbakanı, Paşinyan ile Karabağ'daki durumu görüştü

Yunanistan Başbakanı, Paşinyan ile Karabağ'daki durumu görüştü

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Paşinyan'a Ermeni halkıyla dayanışma içinde olduklarını söyledi. 06.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-06T00:32+0300

2023-10-06T00:32+0300

2023-10-06T00:33+0300

dünya

dağlık karabağ

dağlık karabağ krizi

kiryakos miçotakis

nikol paşinyan

ermenistan başbakanı nikol paşinyan

avrupa birliği

granada

avrupa siyasi topluluğu (ast)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/15/1075640349_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_c3bab16fc7ab326223192e088af2985b.jpg

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Granada'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesinde Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir araya gelerek Karabağ'la ilgili gelişmeleri ele aldı.Görüşmede Miçotakis, Yunanistan'ın Ermeni halkına tam desteğini ve dayanışmasını ifade etti ve Yunanistan'ın Ermenistan'ı hem ikili hem de AB çerçevesinde desteklemeye hazır olduğunu yineledi.Yunan Başbakan Miçotakis'in Paşinyan'ı Atina'ya davet etti.

https://sputniknews.com.tr/20231005/avrupa-birliginden-azerbaycansiz-karabag-toplantisi-1076054823.html

dağlık karabağ

avrupa birliği

granada

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

dağlık karabağ, dağlık karabağ krizi, kiryakos miçotakis, nikol paşinyan, ermenistan başbakanı nikol paşinyan, avrupa birliği, granada, avrupa siyasi topluluğu (ast)