https://sputniknews.com.tr/20231006/yunanistan-basbakani-pasinyan-ile-karabagdaki-durumu-gorustu-1076069398.html
Yunanistan Başbakanı, Paşinyan ile Karabağ'daki durumu görüştü
Yunanistan Başbakanı, Paşinyan ile Karabağ'daki durumu görüştü
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Paşinyan'a Ermeni halkıyla dayanışma içinde olduklarını söyledi. 06.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-06T00:32+0300
2023-10-06T00:32+0300
2023-10-06T00:33+0300
dünya
dağlık karabağ
dağlık karabağ krizi
kiryakos miçotakis
nikol paşinyan
ermenistan başbakanı nikol paşinyan
avrupa birliği
granada
avrupa siyasi topluluğu (ast)
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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Granada'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesinde Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir araya gelerek Karabağ'la ilgili gelişmeleri ele aldı.Görüşmede Miçotakis, Yunanistan'ın Ermeni halkına tam desteğini ve dayanışmasını ifade etti ve Yunanistan'ın Ermenistan'ı hem ikili hem de AB çerçevesinde desteklemeye hazır olduğunu yineledi.Yunan Başbakan Miçotakis'in Paşinyan'ı Atina'ya davet etti.
https://sputniknews.com.tr/20231005/avrupa-birliginden-azerbaycansiz-karabag-toplantisi-1076054823.html
dağlık karabağ
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dağlık karabağ, dağlık karabağ krizi, kiryakos miçotakis, nikol paşinyan, ermenistan başbakanı nikol paşinyan, avrupa birliği, granada, avrupa siyasi topluluğu (ast)
dağlık karabağ, dağlık karabağ krizi, kiryakos miçotakis, nikol paşinyan, ermenistan başbakanı nikol paşinyan, avrupa birliği, granada, avrupa siyasi topluluğu (ast)
Yunanistan Başbakanı, Paşinyan ile Karabağ'daki durumu görüştü
00:32 06.10.2023 (güncellendi: 00:33 06.10.2023) Abone ol
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Paşinyan'a Ermeni halkıyla dayanışma içinde olduklarını söyledi.
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Granada'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesinde Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir araya gelerek Karabağ'la ilgili gelişmeleri ele aldı.
Görüşmede Miçotakis, Yunanistan'ın Ermeni halkına tam desteğini ve dayanışmasını ifade etti ve Yunanistan'ın Ermenistan'ı hem ikili hem de AB çerçevesinde desteklemeye hazır olduğunu yineledi.
Yunan Başbakan Miçotakis'in Paşinyan'ı Atina'ya davet etti.