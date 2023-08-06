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ABD’nin yeni güzergahı Bulgaristan ve Güney Kore
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1 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna’dan yoğun misket bombası saldırısı
09:47
1 dk
ÖZEL HABER
ABD’den geri adım: Rusya geri dönerse destekleriz
10:00
2 dk
ÖZEL HABER
Fransa, o şirketi ABD’nin elinden kurtarmaya çalışıyor
10:14
2 dk
ÖZEL HABER
Beyaz yakalı hayali sakatatçıda bitti
10:30
3 dk
ÖZEL HABER
Lübnan, Danimarka ve İsveç’le işbirliğini askıya aldı
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Afrika böyle dedi: Rusya bize güven veriyor
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ÖZEL HABER
Ukrayna’daki maaşları ABD ödedi
19:14
2 dk
ÖZEL HABER
Patruşev açıkladı: Ukrayna, yaralı askerlerinin gizlice organlarını nakil için çıkarıyor
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1 dk
ÖZEL HABER
Meksika lideri, Rusya’nın olmadığı bir Ukrayna toplantısına katılmayacaklarını söyledi
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1 dk
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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230806/almanya-ukraynaya-askeri-yardim-listesini-guncelledi-nato-yardimlarina-milyarlarca-euro-ayrildi-1074424673.html
Almanya Ukrayna'ya askeri yardım listesini güncelledi: NATO yardımlarına milyarlarca euro ayrıldı
Almanya Ukrayna'ya askeri yardım listesini güncelledi: NATO yardımlarına milyarlarca euro ayrıldı
Almanya'da Sosyal Demokrat Parti, Yeşiller ve Hür Demokrat Parti hükümeti, NATO'nun Ukrayna'ya yönelik askeri yardım programı kapsamındaki fon miktarını ikiye... 06.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-06T15:35+0300
2023-08-06T16:31+0300
ukrayna krizi
almanya
ukrayna
silah
askeri yardım
nato
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Ukrayna'ya askeri malzeme tedariki listesini güncelleyen Alman hükümeti, son olarak mayın temizleme tankları, keşif sistemleri ve obüsleri verirken 40 Marder piyade savaş aracı (IFV) gönderme sözü de verdi.Listede Ukrayna'nın Almanya'dan 5 otonom mobil gözetleme SurveilSPIRE platformu aldığı belirtildi. Üreticisi Estonyalı şirket Defsecinel'e göre, treyler tabanlı kompleksler bir drone yuvası ve yerleşik yapay zeka algılama yazılımı ile donatıldı ve saha operatörüne ihtiyaç duymadan çalışıyor. Berlin, Kiev'e uzun menzilli Vector keşif uçağı da sağladı.İki Wisent 1 mayın temizleme tankı ve Sovyet yapımı T-72 tankları için 11 mayın temizleme aracı, Almanya, Danimarka ve Norveç tarafından ortaklaşa finanse edilen bir proje kapsamında iki adet Slovakya yapımı Zuzana 2 kundağı motorlu obüs de tedarik edildi.NATO Güvenlik Kapasitesi Oluşturma Girişimi için fon ikiye katlanacakHükümet açıklamasına göre Berlin, 2022 yılına kıyasla NATO Güvenlik Kapasitesi Oluşturma Girişimi için sağladığı fonu ikiye katlamayı planlıyor. Program, askeri bloğun ortaklarına destek sağlamak üzere tasarlandı. Geçen yıl program için 2 milyar euro harcayan Almanya, 2023 yılında proje için 5.4 milyar euro ayırdı.Gelecek yıllara 10.5 milyar euro taahhüt edildi"Bu fonlar öncelikle Ukrayna'ya askeri yardım için kullanılacak" denilerek gelecek yıllarda 10.5 milyar euro tutarındaki taahhütler için ek yetkilendirmeler yapıldığı belirtildi. Almanya'nın Ukrayna'ya yönelik planladığı askeri yardım listesinde toplam 60 adet Marder IFV, 100 adet Leopard 1A5 ana muharebe tankı ve ilgili ağır teçhizat için mühimmat, 25 bin 500 adet 155 mm topçu mermisi ve 18 bin insan tarafından taşınabilir tanksavar silahı var.Rusya, Alman yapımı ağır ekipmanları imha ettiKiev'in reklamı çok yapılan taarruzu öncesinde Batı'nın devasa askeri yardım kampanyasının parçası olarak, Almanya, Ukrayna kuvvetlerine 10 Leopard 1A5 tankı ve 18 modern Leopard 2A6 tankının yanısıra 40 Marder IFV tedarik etmişti. Leopard tankları da dahil olmak üzere Alman yapımı ağır ekipmanların bir kısmı, Ukrayna operasyonunun başlamasının ardından Rus birlikleri tarafından ya imha edildi ya da ele geçirildi.Kiev'in taarruzunda somut sonuç yokKiev'in taarruzu, haziran başlarında başlamasından yaklaşık iki ay sonra, şimdiye kadar herhangi bir somut sonuç getirmede veya cephe hatlarındaki durumu önemli ölçüde değiştirmede başarısız oldu. Rusya'ya göre Ukrayna'nın kaybı büyükCuma günü Berlin Kiev için askeri yardım listesini güncellerken, Moskova da Ukrayna'nın tahmini kayıpları hakkında güncelleme yayımladı. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın saldırı sırasında 43 binden fazla asker kaybettiğini söyledi. Haziran ayının başından bu yana 25 Alman yapımı Leopard ana muharebe tankı, 7 Fransız yapımı AMX-10 RC tekerlekli tank ve 21 ABD yapımı Bradley piyade savaş aracı dahil 4900'den fazla Ukrayna ağır silahı imha edildi. 'ABD, Ukrayna askerlerinin yaşamlarını hiçe sayıyor'Rusya, Ukrayna'ya devam eden silah tedarikinin sadece çatışmayı ve insanların çektiği acıları uzatacağı konusunda defalarca uyardı. Ayrıca Washington ile Avrupa ve başka yerlerdeki müttefiklerini Ukrayna askerlerinin yaşamlarını hiçe saymakla suçladı.
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almanya, ukrayna, silah, askeri yardım, nato
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Almanya Ukrayna'ya askeri yardım listesini güncelledi: NATO yardımlarına milyarlarca euro ayrıldı

15:35 06.08.2023 (güncellendi: 16:31 06.08.2023)
© AFP 2023 / Ronny HartmannAlman Leopard 2 muharebe tankı
Alman Leopard 2 muharebe tankı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2023
© AFP 2023 / Ronny Hartmann
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Almanya'da Sosyal Demokrat Parti, Yeşiller ve Hür Demokrat Parti hükümeti, NATO'nun Ukrayna'ya yönelik askeri yardım programı kapsamındaki fon miktarını ikiye katladı
Ukrayna'ya askeri malzeme tedariki listesini güncelleyen Alman hükümeti, son olarak mayın temizleme tankları, keşif sistemleri ve obüsleri verirken 40 Marder piyade savaş aracı (IFV) gönderme sözü de verdi.
Listede Ukrayna'nın Almanya'dan 5 otonom mobil gözetleme SurveilSPIRE platformu aldığı belirtildi. Üreticisi Estonyalı şirket Defsecinel'e göre, treyler tabanlı kompleksler bir drone yuvası ve yerleşik yapay zeka algılama yazılımı ile donatıldı ve saha operatörüne ihtiyaç duymadan çalışıyor.
Berlin, Kiev'e uzun menzilli Vector keşif uçağı da sağladı.
İki Wisent 1 mayın temizleme tankı ve Sovyet yapımı T-72 tankları için 11 mayın temizleme aracı, Almanya, Danimarka ve Norveç tarafından ortaklaşa finanse edilen bir proje kapsamında iki adet Slovakya yapımı Zuzana 2 kundağı motorlu obüs de tedarik edildi.

NATO Güvenlik Kapasitesi Oluşturma Girişimi için fon ikiye katlanacak

Hükümet açıklamasına göre Berlin, 2022 yılına kıyasla NATO Güvenlik Kapasitesi Oluşturma Girişimi için sağladığı fonu ikiye katlamayı planlıyor. Program, askeri bloğun ortaklarına destek sağlamak üzere tasarlandı. Geçen yıl program için 2 milyar euro harcayan Almanya, 2023 yılında proje için 5.4 milyar euro ayırdı.

Gelecek yıllara 10.5 milyar euro taahhüt edildi

"Bu fonlar öncelikle Ukrayna'ya askeri yardım için kullanılacak" denilerek gelecek yıllarda 10.5 milyar euro tutarındaki taahhütler için ek yetkilendirmeler yapıldığı belirtildi.
Almanya'nın Ukrayna'ya yönelik planladığı askeri yardım listesinde toplam 60 adet Marder IFV, 100 adet Leopard 1A5 ana muharebe tankı ve ilgili ağır teçhizat için mühimmat, 25 bin 500 adet 155 mm topçu mermisi ve 18 bin insan tarafından taşınabilir tanksavar silahı var.

Rusya, Alman yapımı ağır ekipmanları imha etti

Kiev'in reklamı çok yapılan taarruzu öncesinde Batı'nın devasa askeri yardım kampanyasının parçası olarak, Almanya, Ukrayna kuvvetlerine 10 Leopard 1A5 tankı ve 18 modern Leopard 2A6 tankının yanısıra 40 Marder IFV tedarik etmişti. Leopard tankları da dahil olmak üzere Alman yapımı ağır ekipmanların bir kısmı, Ukrayna operasyonunun başlamasının ardından Rus birlikleri tarafından ya imha edildi ya da ele geçirildi.

Kiev'in taarruzunda somut sonuç yok

Kiev'in taarruzu, haziran başlarında başlamasından yaklaşık iki ay sonra, şimdiye kadar herhangi bir somut sonuç getirmede veya cephe hatlarındaki durumu önemli ölçüde değiştirmede başarısız oldu.

Rusya'ya göre Ukrayna'nın kaybı büyük

Cuma günü Berlin Kiev için askeri yardım listesini güncellerken, Moskova da Ukrayna'nın tahmini kayıpları hakkında güncelleme yayımladı. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın saldırı sırasında 43 binden fazla asker kaybettiğini söyledi. Haziran ayının başından bu yana 25 Alman yapımı Leopard ana muharebe tankı, 7 Fransız yapımı AMX-10 RC tekerlekli tank ve 21 ABD yapımı Bradley piyade savaş aracı dahil 4900'den fazla Ukrayna ağır silahı imha edildi.

'ABD, Ukrayna askerlerinin yaşamlarını hiçe sayıyor'

Rusya, Ukrayna'ya devam eden silah tedarikinin sadece çatışmayı ve insanların çektiği acıları uzatacağı konusunda defalarca uyardı. Ayrıca Washington ile Avrupa ve başka yerlerdeki müttefiklerini Ukrayna askerlerinin yaşamlarını hiçe saymakla suçladı.
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