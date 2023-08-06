https://sputniknews.com.tr/20230806/abdnin-ukrayna-ordusuna-silah-icin-yaptigi-harcamalari-ogrenen-amerikalilar-soka-ugradi-1074410360.html

ABD'nin Ukrayna ordusuna silah için yaptığı harcamaları öğrenen Amerikalılar şoka uğradı

ABD'nin Ukrayna ordusuna silah için yaptığı harcamaları öğrenen Amerikalılar şoka uğradı

ABD yönetiminin Ukrayna ordusuna silah tedariki için yaptığı harcama miktarı, Washington Post gazetesinin okurlarını şaşırttı ve öfkelendirdi. 06.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-06T01:26+0300

2023-08-06T01:26+0300

2023-08-06T01:26+0300

ukrayna krizi

abd

ukrayna krizi

ukrayna

washington post

the washington post

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Gazetenin okurları, Washington'un Ukrayna'ya askeri destek için 60 milyar dolardan fazla harcadığı bilgisi karşısında öfkelendi.Ann28 adlı okur, “Ne kadar yolsuzluk söz konusu? Ukrayna'nın içler acısı bir yolsuzluk geçmişi var" diye yazdı.Splcgirl adlı diğer bir okur ise, “Benim sorum şu, bu para ne için?” ifadelerini paylaştı.Piper909, “İşte bu nedenle Rusya bunu NATO'ya ve özellikle ABD'ye karşı yürütülen bir vekalet savaşı olarak görüyor. Eğer yeterince dikkatli olmazsak bu, görünüşe göre bizim kafa yormadığımız korkunç sonuçlara yol açabilir” vurgusunu yaptı.CalleSinNombre adlı okur ise iğneleyici bir tavırla, “Askeri sanayii sektöründeki sözleşme yöneticileri için ne büyük bir nimet. Hem de Afganistan'daki savaşı bitirdikten hemen sonra. İnanılmaz bir zamanlama” düşüncesini paylaştı.VWWV1 okur da, “Acaba 20 yıl sonra da hala bu petrol savaşlarını sürdürecek miyiz?” diye iğneledi.Moskova birçok kez Batılı ülkeleri Ukrayna'ya silah tedariki ve mali desteğin hiçbir şeyi değiştirmediği ve sadece çatışmayı uzattığı konusunda uyarmıştı.

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