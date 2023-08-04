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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230804/rusya-ukrayna-karsi-saldiriya-gecmesinden-bu-yana-43-bin-askerini-kaybetti-1074373706.html
Rusya: Ukrayna, karşı saldırıya geçmesinden bu yana 43 bin askerini kaybetti
Rusya: Ukrayna, karşı saldırıya geçmesinden bu yana 43 bin askerini kaybetti
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun karşı saldırıya geçmesinden beri, haziran ve temmuz aylarında 43 bini aşkın askerini kaybettiğini duyurdu. 04.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-04T14:36+0300
2023-08-04T15:20+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
asker
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Rusya Savunma Bakanlığı, “Kiev rejiminin karşı saldırıları sırasında haziran ve eylül aylarında, Ukrayna ordusunun çatışmalar sırasındaki kayıpları 43 bin askeri aştı” açıklamasını yaptıRus Savunma Bakanlığı yetkilileri söz konusu verinin; yararlıları, yabancı paralı askerleri ve yüksek hassasiyetli silahlar ile düzenlenen saldırılarda cephe hattının gerisinde hayatını kaybeden askerleri içermediğini belirtti.Bununla beraber cephe hattında Ukrayna tarafının 4 bin 900 silah ve askeri aracının imha edildiği kaydedildi. Bunların içinde 26 uçak, 9 askeri helikopter, bin 831 tank ve zırhlı aracın bulunduğu belirtiliyor. Ayrıca imha edilen söz konusu tank ve zırhlı araçlardan 25’inin Alman yapımı Leopard tankı, 7’sinin Fransa yapımı AMX tankları, 21’ininse ABD yapımı Bradley zırhlı araçları olduğu kaydedildi. Bu araçlardan hepsi, Ukrayna hükümetine hibe edilmişti.Bunun yanında Ukrayna’nın karşı saldırıları sırasında Rusya güçleri tarafından 747 topçu sisteminin imha edildiği belirtildi ve bu silahlar içinde ABD, Polonya, Fransa ve Almanya yapımı topçu sistemlerinin bulunduğu kaydedildi.Rusya güçlerinin, özel askeri operasyonun başlamasından beriyle Ukrayna tarafının 458 uçağını, 245 askeri helikopterini 5 bin 496 drone’unu, 428 uçaksavar sistemini, 11 bin 113 tankını ve zırhlı aracını, bin 242 roketatarını, 5 bin 746 topçu sistemini ve 12 bin 57 askeri aracını imha ettikleri belirtildi.
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rusya, ukrayna, asker
rusya, ukrayna, asker

Rusya: Ukrayna, karşı saldırıya geçmesinden bu yana 43 bin askerini kaybetti

14:36 04.08.2023 (güncellendi: 15:20 04.08.2023)
© Sputnik / Дмитрий Макеев / Multimedya arşivine gidinRusya- Z
Rusya- Z - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2023
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun karşı saldırıya geçmesinden beri, haziran ve temmuz aylarında 43 bini aşkın askerini kaybettiğini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı, “Kiev rejiminin karşı saldırıları sırasında haziran ve eylül aylarında, Ukrayna ordusunun çatışmalar sırasındaki kayıpları 43 bin askeri aştı” açıklamasını yaptı
Rus Savunma Bakanlığı yetkilileri söz konusu verinin; yararlıları, yabancı paralı askerleri ve yüksek hassasiyetli silahlar ile düzenlenen saldırılarda cephe hattının gerisinde hayatını kaybeden askerleri içermediğini belirtti.
Bununla beraber cephe hattında Ukrayna tarafının 4 bin 900 silah ve askeri aracının imha edildiği kaydedildi. Bunların içinde 26 uçak, 9 askeri helikopter, bin 831 tank ve zırhlı aracın bulunduğu belirtiliyor. Ayrıca imha edilen söz konusu tank ve zırhlı araçlardan 25’inin Alman yapımı Leopard tankı, 7’sinin Fransa yapımı AMX tankları, 21’ininse ABD yapımı Bradley zırhlı araçları olduğu kaydedildi. Bu araçlardan hepsi, Ukrayna hükümetine hibe edilmişti.
Bunun yanında Ukrayna’nın karşı saldırıları sırasında Rusya güçleri tarafından 747 topçu sisteminin imha edildiği belirtildi ve bu silahlar içinde ABD, Polonya, Fransa ve Almanya yapımı topçu sistemlerinin bulunduğu kaydedildi.
Rusya güçlerinin, özel askeri operasyonun başlamasından beriyle Ukrayna tarafının 458 uçağını, 245 askeri helikopterini 5 bin 496 drone’unu, 428 uçaksavar sistemini, 11 bin 113 tankını ve zırhlı aracını, bin 242 roketatarını, 5 bin 746 topçu sistemini ve 12 bin 57 askeri aracını imha ettikleri belirtildi.
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