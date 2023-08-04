https://sputniknews.com.tr/20230804/almanya-ukraynaya-vaat-ettigi-silahlarin-sevkiyatini-yavaslatti-1074383147.html

‘Almanya, Ukrayna’ya vaat ettiği silahların sevkiyatını yavaşlattı’

‘Almanya, Ukrayna’ya vaat ettiği silahların sevkiyatını yavaşlattı’

Alman Welt gazetesi, Almanya’nın Ukrayna’ya vaat ettiği silahların sevkiyatını yavaşlattığını iddia etti. 04.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-04T19:14+0300

2023-08-04T19:14+0300

2023-08-04T19:14+0300

ukrayna krizi

almanya

ukrayna

silah

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Gregor Schwung imzalı yazıda, Almanya Savunma Bakanlığı’nın her hafta yenilediği listeye işaret edilerek, “Zelenskiy’in Mayıs ziyaretinin ardından, büyük askeri yardım paketi ilan edildiğinde, listeye nelerin eklendiği kıyaslandığında, çok enteresan bir tablo ortaya çıkıyor” ifadesine yer verildi.Son aylarda, vaat edilen 110 adet Leopard 1 tankının sadece 10’unun listeye dahil edildiği belirtilirken Almanya’nın halâ Ukrayna’ya 20 adet Marder zırhlı savaş aracı, 4 adet IRIS-T hava savunma sistemi ve 12 adet fırlatma rampasını göndermediği kaydedildi.Bunun, Başbakan Olaf Scholz’un sözlerine göre ABD’nin ardından Ukrayna’ya en çok askeri yardım sağlayan ikinci ülke olan Almanya’nın imajını bozduğu iddia edildi.

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