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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230804/almanya-ukraynaya-vaat-ettigi-silahlarin-sevkiyatini-yavaslatti-1074383147.html
‘Almanya, Ukrayna’ya vaat ettiği silahların sevkiyatını yavaşlattı’
‘Almanya, Ukrayna’ya vaat ettiği silahların sevkiyatını yavaşlattı’
Alman Welt gazetesi, Almanya’nın Ukrayna’ya vaat ettiği silahların sevkiyatını yavaşlattığını iddia etti. 04.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-04T19:14+0300
2023-08-04T19:14+0300
ukrayna krizi
almanya
ukrayna
silah
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Gregor Schwung imzalı yazıda, Almanya Savunma Bakanlığı’nın her hafta yenilediği listeye işaret edilerek, “Zelenskiy’in Mayıs ziyaretinin ardından, büyük askeri yardım paketi ilan edildiğinde, listeye nelerin eklendiği kıyaslandığında, çok enteresan bir tablo ortaya çıkıyor” ifadesine yer verildi.Son aylarda, vaat edilen 110 adet Leopard 1 tankının sadece 10’unun listeye dahil edildiği belirtilirken Almanya’nın halâ Ukrayna’ya 20 adet Marder zırhlı savaş aracı, 4 adet IRIS-T hava savunma sistemi ve 12 adet fırlatma rampasını göndermediği kaydedildi.Bunun, Başbakan Olaf Scholz’un sözlerine göre ABD’nin ardından Ukrayna’ya en çok askeri yardım sağlayan ikinci ülke olan Almanya’nın imajını bozduğu iddia edildi.
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almanya, ukrayna, silah

‘Almanya, Ukrayna’ya vaat ettiği silahların sevkiyatını yavaşlattı’

19:14 04.08.2023
© AP Photo / Roman ChopUkrayna askeri
Ukrayna askeri - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2023
© AP Photo / Roman Chop
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Alman Welt gazetesi, Almanya’nın Ukrayna’ya vaat ettiği silahların sevkiyatını yavaşlattığını iddia etti.
Gregor Schwung imzalı yazıda, Almanya Savunma Bakanlığı’nın her hafta yenilediği listeye işaret edilerek, “Zelenskiy’in Mayıs ziyaretinin ardından, büyük askeri yardım paketi ilan edildiğinde, listeye nelerin eklendiği kıyaslandığında, çok enteresan bir tablo ortaya çıkıyor” ifadesine yer verildi.
Son aylarda, vaat edilen 110 adet Leopard 1 tankının sadece 10’unun listeye dahil edildiği belirtilirken Almanya’nın halâ Ukrayna’ya 20 adet Marder zırhlı savaş aracı, 4 adet IRIS-T hava savunma sistemi ve 12 adet fırlatma rampasını göndermediği kaydedildi.
Bunun, Başbakan Olaf Scholz’un sözlerine göre ABD’nin ardından Ukrayna’ya en çok askeri yardım sağlayan ikinci ülke olan Almanya’nın imajını bozduğu iddia edildi.
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