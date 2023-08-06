https://sputniknews.com.tr/20230806/bati-basini-zelenskiy-muttefiklerinin-karsisinda-ofke-nobetlerine-girerek-atesle-oynuyor-1074408643.html
Batı basını: Zelenskiy müttefiklerinin karşısında öfke nöbetlerine girerek ateşle oynuyor
Batı basını: Zelenskiy müttefiklerinin karşısında öfke nöbetlerine girerek ateşle oynuyor
İngiliz The Telegraph gazetesi, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yüzünden Kiev’in kilit müttefiklerini kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğunu yazdı. 06.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-06T00:15+0300
2023-08-06T00:15+0300
2023-08-06T00:15+0300
dünya
vladimir zelenskiy
ingiltere
ukrayna
avrupa
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Gazeteci Hamish de Bretton-Gordon’un gazete için kaleme aldığı yazıya göre Ukrayna, Devlet Başkanı Zelenskiy'in siyasi ve askeri hamleleri nedeniyle İngiltere ve Polonya gibi önemli müttefiklerini kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldı.“Son birkaç hafta Ukrayna hükümeti için sakin geçmedi” diyen Bretton-Gordon, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin karşı taarruzunun Rus savunmasını dahi kıramadan başarısızlığa uğradığı için durumun Ukrayna için oldukça zorlaştığını, bununla birlikte Zelenskiy'in son sinirli davranışlarının Batı’nın hoşuna gitmediğini, zira Ukrayna liderinin İngiltere ve Polonya tarafından destek ile ilgili öfke nöbeti geçirdiğini ifade etti.İnsansız hava araçları (İHA) ile Moskova’ya düzenlenen saldırıların da Batı’daki bazı hükümetleri tedirgin ettiğine dikkat çeken yazar, “Kiev ateşle oynuyor. Onlar ne kadar sinirli olsalar da, müttefiklerini kaybetme riski ile karşı karşıyalar” vurgusunu yaptı.
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vladimir zelenskiy, ingiltere, ukrayna, avrupa
vladimir zelenskiy, ingiltere, ukrayna, avrupa
Batı basını: Zelenskiy müttefiklerinin karşısında öfke nöbetlerine girerek ateşle oynuyor
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İngiliz The Telegraph gazetesi, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yüzünden Kiev’in kilit müttefiklerini kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğunu yazdı.
Gazeteci Hamish de Bretton-Gordon’un gazete için kaleme aldığı yazıya göre Ukrayna, Devlet Başkanı Zelenskiy'in siyasi ve askeri hamleleri nedeniyle İngiltere ve Polonya gibi önemli müttefiklerini kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldı.
“Son birkaç hafta Ukrayna hükümeti için sakin geçmedi” diyen Bretton-Gordon, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin karşı taarruzunun Rus savunmasını dahi kıramadan başarısızlığa uğradığı için durumun Ukrayna için oldukça zorlaştığını, bununla birlikte Zelenskiy'in son sinirli davranışlarının Batı’nın hoşuna gitmediğini, zira Ukrayna liderinin İngiltere ve Polonya tarafından destek ile ilgili öfke nöbeti geçirdiğini ifade etti.
İnsansız hava araçları (İHA) ile Moskova’ya düzenlenen saldırıların da Batı’daki bazı hükümetleri tedirgin ettiğine dikkat çeken yazar, “Kiev ateşle oynuyor. Onlar ne kadar sinirli olsalar da, müttefiklerini kaybetme riski ile karşı karşıyalar” vurgusunu yaptı.