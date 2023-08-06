https://sputniknews.com.tr/20230806/bati-basini-zelenskiy-muttefiklerinin-karsisinda-ofke-nobetlerine-girerek-atesle-oynuyor-1074408643.html

Batı basını: Zelenskiy müttefiklerinin karşısında öfke nöbetlerine girerek ateşle oynuyor

Batı basını: Zelenskiy müttefiklerinin karşısında öfke nöbetlerine girerek ateşle oynuyor

İngiliz The Telegraph gazetesi, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yüzünden Kiev’in kilit müttefiklerini kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğunu yazdı. 06.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-06T00:15+0300

2023-08-06T00:15+0300

2023-08-06T00:15+0300

dünya

vladimir zelenskiy

ingiltere

ukrayna

avrupa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/03/1070582442_0:0:1400:789_1920x0_80_0_0_85ef373978c07ec1f1fc2b9d0d05a094.jpg

Gazeteci Hamish de Bretton-Gordon’un gazete için kaleme aldığı yazıya göre Ukrayna, Devlet Başkanı Zelenskiy'in siyasi ve askeri hamleleri nedeniyle İngiltere ve Polonya gibi önemli müttefiklerini kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldı.“Son birkaç hafta Ukrayna hükümeti için sakin geçmedi” diyen Bretton-Gordon, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin karşı taarruzunun Rus savunmasını dahi kıramadan başarısızlığa uğradığı için durumun Ukrayna için oldukça zorlaştığını, bununla birlikte Zelenskiy'in son sinirli davranışlarının Batı’nın hoşuna gitmediğini, zira Ukrayna liderinin İngiltere ve Polonya tarafından destek ile ilgili öfke nöbeti geçirdiğini ifade etti.İnsansız hava araçları (İHA) ile Moskova’ya düzenlenen saldırıların da Batı’daki bazı hükümetleri tedirgin ettiğine dikkat çeken yazar, “Kiev ateşle oynuyor. Onlar ne kadar sinirli olsalar da, müttefiklerini kaybetme riski ile karşı karşıyalar” vurgusunu yaptı.

ingiltere

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

vladimir zelenskiy, ingiltere, ukrayna, avrupa