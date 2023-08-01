https://sputniknews.com.tr/20230801/afrikada-ruzgar-artik-tersten-esiyor-rusyanin-kita-ulkeleriyle-iliskisi-nasil-gelisiyor-1074242829.html

Afrika’da rüzgar artık tersten esiyor: Rusya’nın kıta ülkeleriyle ilişkisi nasıl gelişiyor?

Afrika’da rüzgar artık tersten esiyor: Rusya’nın kıta ülkeleriyle ilişkisi nasıl gelişiyor?

27-28 Temmuz'da Rusya'nın St. Petersburg kentindeki 2. Rusya-Afrika Zirvesi ve Ekonomik ve İnsani Forumu’nda çıkan mesajlar jeopolitik olarak tarihi öne... 01.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-01T14:24+0300

2023-08-01T14:24+0300

2023-08-01T14:24+0300

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve birçok Afrika ülkesi devlet başkanı veya üst düzey yetkilisinin katıldığı 2. Rusya-Afrika Zirvesi ve Ekonomik ve İnsani Forumu tamamlandı. Zirvenin sonuç bildirgesinde tek taraflı yaptırımlara karşı çıkma, uluslararası platformlarda Rusya ve Afrika ülkelerinin birbirini desteklemesi, Rusya’dan gıda ve tahıl yardımı, işbirliklerini artırma, terörizmle mücadele gibi birçok madde yer aldı.Forumun panel oturumunda konuşan Rusya lideri Putin, Rusya'nın Afrika ülkelerinin borç yükünün azaltılmasına yönelik çabalara katıldığını anlatarak bu bağlamda şimdiye dek 23 milyar dolarlık borcu sildiklerini kaydetti.Putin, bir dizi Afrika ülkesinin talebi üzerine onların gelişimi için yaklaşık 90 milyon dolarlık kaynak tahsis edeceklerini de bildirdi.Rusya'nın her zaman sorumluluk sahibi gıda ürünleri tedarikçisi olacağını ve muhtaç ülkelere ve bölgelere sevkiyatlara devam edeceğini kaydeden Putin, en kısa sürede 6 Afrika ülkesine 25-50 bin ton tahıl göndereceklerini vurguladı. Putin, Afrika ülkelerine ticari imtiyazlar sağlama, modern endüstrilerin ve tarım sektörünün kurulmasında destek sunma sözü de verdi.Putin’in uluslararası sisteme dair verdiği siyasi mesajlar da dikkat çekiciydi.‘Sömürge geçmişi bulunmayan aktörler Afrika’da daha fazla alan kazanıyor’Peki, dünyada bloklaşma artarken Afrika ülkelerinin Rusya’ya olan yakınlaşması neden kaynaklanıyor? Afrika üzerine çalışan Şanghay Üniversitesi'nden Dr. Hasan Aydın, Afrika ülkelerinin sömürgeciliğin sona ermesinden bu yana birtakım hayal kırıklıklarının mevcut olduğunu belirterek şunları anlattı:‘Batılı aktörler Afrika ülkeleriyle ilişkilerinde ast-üst ilişkisi kuruyor’‘Afrika ülkeleri uluslararası sistemdeki nüfuzlarını artırabilme noktasında Rusya’dan faydalanabilir’Merak edilen bir diğer konu da Rusya-Afrika ilişkilerinin gelişmesinin jeopolitik olarak neleri değiştireceği oluyor. Dr. Aydın, “Günümüzde uluslararası siyasette etkili olmak isteyen bölgesel ya da küresel bir aktörün Afrika’daki nüfuzunu mutlaka artırması gerekiyor. Bu durum kıta ülkelerinin Afrika dışı aktörlere sunduğu birçok fırsattan kaynaklanıyor. Bu kapsamda düşünüldüğünde, Rusya-Afrika ilişkilerinin gelişmesi uluslararası ilişkiler sistemindeki Batı merkezli anlayışın kırılabilmesi noktasında tetikleyici bir işlev üstlenebilir” diyerek şöyle devam etti:‘Birçok Afrika ülkesi BM’deki oylamalarda Rusya’nın karşısında yer almamayı tercih etti’Rusya ve Afrika ilişkilerinin ekonomik ve siyasi olarak karşılıklı birçok avantajı bulunuyor. Dr. Hasan Aydın, bunları şöyle anlattı:‘Rusya, Afrika’nın en büyük silah tedarikçisi’‘2022’de Rusya’nın kıtadaki ülkelerle toplam ticaret hacmi 20 milyar dolar’‘Rus şirketlerinin petrol, gaz ve madencilik gibi çeşitli alanlarda ciddi yatırımları söz konusu’

https://sputniknews.com.tr/20230728/rusya-afrika-zirvesinde-sonuc-bildirgesi-onaylandi-1074126051.html

https://sputniknews.com.tr/20230728/putin-rusyanin-nazilerle-mucadelesi-afrikanin-apartheidla-mucadelesine-benziyor-1074108371.html

https://sputniknews.com.tr/20230727/st-petersburgda-rusya-afrika-zirvesi-kapilarini-ziyaretcilere-acti-1074059496.html

https://sputniknews.com.tr/20230729/putin-afrika-liderleriyle-ukraynayla-ilgili-verimli-bir-gorusme-gerceklestirdik-1074142839.html

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