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Putin: Rusya'nın Nazilerle mücadelesi, Afrika'nın apartheid'la mücadelesine benziyor
Putin: Rusya'nın Nazilerle mücadelesi, Afrika'nın apartheid'la mücadelesine benziyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Nazilerle mücadelesinin Afrika'nın apartheid (ırksal ayrımcılık) rejimine karşı verdiği mücadele gibi tüm... 28.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-28T14:06+0300
2023-07-28T14:06+0300
dünya
apartheid
afrika
vladimir putin
nazi
ukrayna
rusya
açıklama
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St.Petersburg'daki '2. Rusya-Afrika Zirvesi ve Ekonomi Forumu'nun panel oturumunda konuşan Rusya lideri Vladimir Putin, "Rusya'nın Nazizmle mücadeledeki rolü birileri tarafından karartılıyor, unutuluyor ancak bu mücadele Sovyetler Birliği ve Rusya tarafından tüm insanlığın çıkarları doğrultusunda insanlığın Nazizm'den kurtarılması için yürütüldü" dedi. Rus lider, "Dikkatinizi çekmek isterim ki, Afrika'nın bağımsızlık mücadelesi, Afrika'nın apartheid rejimine karşı mücadelesi yalnızca Afrika'nın çıkarları için değil, tüm insanlığın çıkarları için yürütüldü ve yürütülüyor" ifadelerini kullandı.Afrika'nın apartheid'la mücadelesinin dünyadaki ilişkilerin kalitesini iyileştiren sonuçlara yol açtığını ve bunun da dünyadaki durumu bir bütün olarak iyileştirmeyi amaçladığını ortaya koyduğunu kaydeden Putin, "Bu, Sovyetler Birliği'nin, Rusya'nın mücadelesinde geçmişte ve günümüzde olanlara, bugün Afrika'nın gerçek bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinde Afrika ülkelerinin yaşadıklarına çok benziyor" dedi.'Afrika ülkelerinin 23 milyar dolarlık borcunu sildik'Rusya'nın Afrika ülkelerinin borç yükünün azaltılmasına yönelik çabalara katıldığını anlatan Putin, bu bağlamda şimdiye dek 23 milyar dolarlık borcu sildiklerini kaydetti.Putin, bir dizi Afrika ülkesinin talebi üzerine onların gelişimi için yaklaşık 90 milyon dolarlık kaynak tahsis edeceklerini bildirdi.'6 Afrika ülkesine 25-50 bin ton tahıl göndereceğiz'Rusya'nın her zaman sorumluluk sahibi gıda ürünleri tedarikçisi olacağını ve muhtaç ülkelere ve bölgelere sevkiyatlara devam edeceğini kaydeden Putin, dün açıklanan planlara göre en kısa sürede 6 Afrika ülkesine 25-50 bin ton tahıl göndereceklerini vurguladı.Putin, Afrika ülkelerine ticari imtiyazlar sağlama, modern endüstrilerin ve tarım sektörünün kurulmasında destek sunma sözü de verdi.
https://sputniknews.com.tr/20230728/putin-afrika-ulkelerinin-ukraynadaki-catismalarin-sonlanmasi-icin-sunduklari-plani-inceliyoruz-1074101968.html
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apartheid, afrika, vladimir putin, nazi, ukrayna, rusya, açıklama
apartheid, afrika, vladimir putin, nazi, ukrayna, rusya, açıklama

Putin: Rusya'nın Nazilerle mücadelesi, Afrika'nın apartheid'la mücadelesine benziyor

14:06 28.07.2023
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Nazilerle mücadelesinin Afrika'nın apartheid (ırksal ayrımcılık) rejimine karşı verdiği mücadele gibi tüm dünyanın çıkarına olduğunu söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Nazilerle mücadelesinin Afrika'nın apartheid (ırksal ayrımcılık) rejimine karşı verdiği mücadele gibi tüm dünyanın çıkarına olduğunu söyledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2023
© Sputnik
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Nazilerle mücadelesinin Afrika'nın apartheid (ırksal ayrımcılık) rejimine karşı verdiği mücadele gibi tüm dünyanın çıkarına olduğunu söyledi.
St.Petersburg'daki '2. Rusya-Afrika Zirvesi ve Ekonomi Forumu'nun panel oturumunda konuşan Rusya lideri Vladimir Putin, "Rusya'nın Nazizmle mücadeledeki rolü birileri tarafından karartılıyor, unutuluyor ancak bu mücadele Sovyetler Birliği ve Rusya tarafından tüm insanlığın çıkarları doğrultusunda insanlığın Nazizm'den kurtarılması için yürütüldü" dedi.
Rus lider, "Dikkatinizi çekmek isterim ki, Afrika'nın bağımsızlık mücadelesi, Afrika'nın apartheid rejimine karşı mücadelesi yalnızca Afrika'nın çıkarları için değil, tüm insanlığın çıkarları için yürütüldü ve yürütülüyor" ifadelerini kullandı.
Afrika'nın apartheid'la mücadelesinin dünyadaki ilişkilerin kalitesini iyileştiren sonuçlara yol açtığını ve bunun da dünyadaki durumu bir bütün olarak iyileştirmeyi amaçladığını ortaya koyduğunu kaydeden Putin, "Bu, Sovyetler Birliği'nin, Rusya'nın mücadelesinde geçmişte ve günümüzde olanlara, bugün Afrika'nın gerçek bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinde Afrika ülkelerinin yaşadıklarına çok benziyor" dedi.

'Afrika ülkelerinin 23 milyar dolarlık borcunu sildik'

Rusya'nın Afrika ülkelerinin borç yükünün azaltılmasına yönelik çabalara katıldığını anlatan Putin, bu bağlamda şimdiye dek 23 milyar dolarlık borcu sildiklerini kaydetti.

Putin, bir dizi Afrika ülkesinin talebi üzerine onların gelişimi için yaklaşık 90 milyon dolarlık kaynak tahsis edeceklerini bildirdi.

'6 Afrika ülkesine 25-50 bin ton tahıl göndereceğiz'

Rusya'nın her zaman sorumluluk sahibi gıda ürünleri tedarikçisi olacağını ve muhtaç ülkelere ve bölgelere sevkiyatlara devam edeceğini kaydeden Putin, dün açıklanan planlara göre en kısa sürede 6 Afrika ülkesine 25-50 bin ton tahıl göndereceklerini vurguladı.

Putin, Afrika ülkelerine ticari imtiyazlar sağlama, modern endüstrilerin ve tarım sektörünün kurulmasında destek sunma sözü de verdi.
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2023
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