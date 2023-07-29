https://sputniknews.com.tr/20230729/putin-afrika-liderleriyle-ukraynayla-ilgili-verimli-bir-gorusme-gerceklestirdik-1074142839.html

Putin: Afrika liderleriyle Ukrayna'yla ilgili verimli bir görüşme gerçekleştirdik

Putin: Afrika liderleriyle Ukrayna'yla ilgili verimli bir görüşme gerçekleştirdik

Rusya Devlet Başkanı Putin, Güney Afrika lideri Ramaphosa ile görüşmesinde, Rusya-Afrika Forumu için St. Petersburg’a giden Afrika liderleri ile Ukrayna’yla... 29.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-29T13:11+0300

2023-07-29T13:11+0300

2023-07-29T13:11+0300

dünya

vladimir putin

afrika

rusya

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güney Afrika Cumhuriyeti lideri Cyril Ramaphosa ile St. Petersburg’da ikili bir görüşme gerçekleştirdi.Putin, Ramaphosa ile görüşmesinde, St. Petersburg’da bulunan Afrika liderlerinin tamamıyla Ukrayna hakkında gerçekleştirdikleri görüşmeye ilişkin, “Dün geç bitirdik, bitirdiğimizde saat neredeyse 02.00 olmuştu ancak bana göre çok aktif ve verimli bir çalışma yaptık” değerlendirmesini yaptı.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Rusya Devlet Başkanı’nın Afrika liderleri ile Ukrayna’yla ilgili gerçekleştirdiği görüşmenin sonuçlarına ilişkin kısa bir açıklama yayınlanacağını belirtti.Söz konusu görüşmenin dün gece geç saatlere kadar sürdüğünü doğrulayan Kremlin Sözcüsü, açıklama üstünde çalışılmakta olduğunu ve kabul edildikten sonra açıklamanın yayınlanacağını kaydetti.Afrika liderleri, Rusya-Afrika Forumu’nun ikinci zirvesi için St. Petersburg’dalar. Zirve 27-28 Temmuz’da düzenlendi. Söz konusu zirvenin ilkiyse 2019’da gerçekleştirilmişti.

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