Rusya-Afrika Zirvesi’nde sonuç bildirgesi onaylandı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Günün haber başlıkları ve MNG Kargo'nun satın alınması!
07:09
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Akbelen Savunucusu Işık: Orman bir vatan meselesidir
09:02
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
7 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Merkez Bankası enflasyon tahminini yükseltti
12:45
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANKARA FARKI
Medya Ombudsmanı Bildirici: Bazı gazeteciler CHP’yi ‘dizayn etme’ çabası içinde
15:02
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ukrayna çatışması ve küresel güney
16:05
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Enflasyonda 36 puanlık ‘sapma
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:33
86 dk
Z RAPORU
Enflasyon tahmininde büyük artış
20:45
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Günün haber başlıkları
07:08
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Aktivist Gümüşel: Herkesi Akbelen'e çağırıyoruz, cennet ve cehennem arasındaki farkı görebilirler
09:08
110 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Askere gidince Eurovision'a katılamayan sanatçı
11:37
12 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Merkez Bankası'na yeni başkan yardımcıları atandı
12:45
49 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
E-ticaretteki önemli tüyolar!
14:05
55 dk
HAFTAYA DAİR
Ekonomideki olumsuz gidişat durdurulamıyor: Hükümet ne yapacak?
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Çin Dışişleri Bakanı'nın Türkiye ziyareti
16:04
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Merkez Bankası Boğaziçililer’e emanet
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:33
87 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Müzikte çığır açtı, kimsesizler mezarlığına gömüldü
20:00
8 dk
Z RAPORU
Akbelen’de CHP’lilere tepki
20:45
50 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230728/rusya-afrika-zirvesinde-sonuc-bildirgesi-onaylandi-1074126051.html
Rusya-Afrika Zirvesi’nde sonuç bildirgesi onaylandı
Rusya-Afrika Zirvesi’nde sonuç bildirgesi onaylandı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya-Afrika Ekonomik Forumu katılımcılarının, ikinci zirvenin sonuç bildirgesi konusunda anlaştıklarını belirtti. 28.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-28T20:59+0300
2023-07-28T20:59+0300
dünya
rusya
afrika
sonuç bildirgesi
vladimir putin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/1b/1074052762_0:215:3114:1967_1920x0_80_0_0_d6c38b6541f42832e359989b57058a2c.jpg
Rusya lideri Putin, zirvenin kapanış konuşmasında, “İkinci Rusya-Afrika Zirvesi’nin temel bildirgesi ve bir dizi tematik bildirge hazırlandı ve kabul edildi. Aralarında, uzayda silahlanma yarışının önlenmesi, uluslararası bilgi güvenliğinin sağlanması alanında işbirliği, terörle mücadele alanında işbirliğinin güçlendirilmesi ile ilgili bildirgeler var” ifadesini kullandı.Sonuç bildirgede şu hükümler yer aldı:· Rusya ve Afrika ülkeleri, ikincil olanlar da dahil tek taraflı yaptırımların yanı sıra altın ve döviz rezervlerinin dondurulmasına karşı çıkıyor;· Rusya, Afrika ülkelerine yönelik yaptırımları hafifletmek ve kaldırmak için BM Güvenlik Konseyi’nde bu ülkeleriyle birlikte çalışmayı kabul etti;· Zirve katılımcıları, Afrika’yı açlık riskine sokan yaptırımlarla mücadele etmek için işbirliğini güçlendirecek;· Rusya ve Afrika ülkeleri, gıda güvenliği, artan gıda ve gübre fiyatları konusunda derin endişelerini dile getiriyor;· Rusya ve Afrika ülkeleri, sömürge politikasından kaynaklanan zarar için tazminat talep etmenin yanı sıra kültürel varlıkların iadesini teşvik etme konusunda anlaştılar;· Rusya ve Afrika, Afrika'da uzun vadeli gıda ve enerji güvenliğini sağlamak için ortak çaba gösterecek;· Zirve katılımcıları, her türlü terörizmi ve terör saldırılarını şiddetle ve koşulsuz olarak kınıyor;· Rusya ve Afrika, gençler arasında radikal fikirlerin yayılmasını engelleyecek;· Zirve katılımcıları, çok taraflı formatlar çerçevesinde terörle mücadele alanında işbirliğinin geliştirilmesini gerekli görüyor;· Rusya ve Afrika ülkeleri terörden etkilenen çocuklara, gençlere ve kadınlara desteği güçlendirecek;· Zirve katılımcıları, uluslararası toplumu terör tehditlerini ortadan kaldırma çabalarını Birleşmiş Milletler’in liderliğinde birleştirmeye çağırdı;· Zirve katılımcıları, uluslararası hukuka alternatif oluşturmayı amaçlayan kavramlara karşı koyacak;· Zirve katılımcıları, silah kontrolü anlaşmalarının siyasi amaçlarla kullanılmasına karşı çıkacak;· Rusya ve Afrika ülkeleri, uzayda silahlanma yarışını önlemek için ortak adımlar atmaya devam etme konusunda anlaştılar;· Rusya ve Afrika ülkeleri, stratejik istikrarı ve silah kontrolünü sürdürme temellerinin güçlendirilmesine yardımcı olacak;· Zirve katılımcıları, BRICS-Afrika ortaklığını derinleştirmeye ve Afrika Birliği ile Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü ve Şanghay İşbirliği Örgütü arasında bir diyalog kurmaya yardımcı olmayı kabul etti;· Rusya ve Afrika ülkeleri, bilgi ve iletişim teknolojileri alanında güvenlik konulu bölgesel bir toplantı düzenleme konusunda anlaştılar;· Zirve katılımcıları, bilgi güvenliğini sağlamak için BM himayesinde birlikte çalışmaya hazır;· Rusya ve Afrika ülkeleri küresel finansal mimarinin yeniden yapılandırılmasına katkı sağlayacak;· Zirve katılımcıları, düşük ve orta gelirli ülkelerin borç yükünü hafifletmek için çok taraflı mali önlemler çağrısında bulundu;· İklim değişikliklerine karşı mücadele önlemlerinin finansmanı, Afrika ülkelerinin borcunun artmasına ve egemenliklerinin tehlikeye atılmasına yol açmamalı.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/1b/1074052762_383:0:3114:2048_1920x0_80_0_0_d29c87ed188344491221c0a6f9584d77.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, afrika, sonuç bildirgesi, vladimir putin
rusya, afrika, sonuç bildirgesi, vladimir putin

Rusya-Afrika Zirvesi’nde sonuç bildirgesi onaylandı

20:59 28.07.2023
© Sputnik / Alexandr Kryazhev / Multimedya arşivine gidinRusya-Afrika Zirvesi
Rusya-Afrika Zirvesi - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2023
© Sputnik / Alexandr Kryazhev
/
Multimedya arşivine gidin
Abone olTelegram
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya-Afrika Ekonomik Forumu katılımcılarının, ikinci zirvenin sonuç bildirgesi konusunda anlaştıklarını belirtti.
Rusya lideri Putin, zirvenin kapanış konuşmasında, “İkinci Rusya-Afrika Zirvesi’nin temel bildirgesi ve bir dizi tematik bildirge hazırlandı ve kabul edildi. Aralarında, uzayda silahlanma yarışının önlenmesi, uluslararası bilgi güvenliğinin sağlanması alanında işbirliği, terörle mücadele alanında işbirliğinin güçlendirilmesi ile ilgili bildirgeler var” ifadesini kullandı.
Sonuç bildirgede şu hükümler yer aldı:
· Rusya ve Afrika ülkeleri, ikincil olanlar da dahil tek taraflı yaptırımların yanı sıra altın ve döviz rezervlerinin dondurulmasına karşı çıkıyor;
· Rusya, Afrika ülkelerine yönelik yaptırımları hafifletmek ve kaldırmak için BM Güvenlik Konseyi’nde bu ülkeleriyle birlikte çalışmayı kabul etti;
· Zirve katılımcıları, Afrika’yı açlık riskine sokan yaptırımlarla mücadele etmek için işbirliğini güçlendirecek;
· Rusya ve Afrika ülkeleri, gıda güvenliği, artan gıda ve gübre fiyatları konusunda derin endişelerini dile getiriyor;
· Rusya ve Afrika ülkeleri, sömürge politikasından kaynaklanan zarar için tazminat talep etmenin yanı sıra kültürel varlıkların iadesini teşvik etme konusunda anlaştılar;
· Rusya ve Afrika, Afrika'da uzun vadeli gıda ve enerji güvenliğini sağlamak için ortak çaba gösterecek;
· Zirve katılımcıları, her türlü terörizmi ve terör saldırılarını şiddetle ve koşulsuz olarak kınıyor;
· Rusya ve Afrika, gençler arasında radikal fikirlerin yayılmasını engelleyecek;
· Zirve katılımcıları, çok taraflı formatlar çerçevesinde terörle mücadele alanında işbirliğinin geliştirilmesini gerekli görüyor;
· Rusya ve Afrika ülkeleri terörden etkilenen çocuklara, gençlere ve kadınlara desteği güçlendirecek;
· Zirve katılımcıları, uluslararası toplumu terör tehditlerini ortadan kaldırma çabalarını Birleşmiş Milletler’in liderliğinde birleştirmeye çağırdı;
· Zirve katılımcıları, uluslararası hukuka alternatif oluşturmayı amaçlayan kavramlara karşı koyacak;
· Zirve katılımcıları, silah kontrolü anlaşmalarının siyasi amaçlarla kullanılmasına karşı çıkacak;
· Rusya ve Afrika ülkeleri, uzayda silahlanma yarışını önlemek için ortak adımlar atmaya devam etme konusunda anlaştılar;
· Rusya ve Afrika ülkeleri, stratejik istikrarı ve silah kontrolünü sürdürme temellerinin güçlendirilmesine yardımcı olacak;
· Zirve katılımcıları, BRICS-Afrika ortaklığını derinleştirmeye ve Afrika Birliği ile Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü ve Şanghay İşbirliği Örgütü arasında bir diyalog kurmaya yardımcı olmayı kabul etti;
· Rusya ve Afrika ülkeleri, bilgi ve iletişim teknolojileri alanında güvenlik konulu bölgesel bir toplantı düzenleme konusunda anlaştılar;
· Zirve katılımcıları, bilgi güvenliğini sağlamak için BM himayesinde birlikte çalışmaya hazır;
· Rusya ve Afrika ülkeleri küresel finansal mimarinin yeniden yapılandırılmasına katkı sağlayacak;
· Zirve katılımcıları, düşük ve orta gelirli ülkelerin borç yükünü hafifletmek için çok taraflı mali önlemler çağrısında bulundu;
· İklim değişikliklerine karşı mücadele önlemlerinin finansmanı, Afrika ülkelerinin borcunun artmasına ve egemenliklerinin tehlikeye atılmasına yol açmamalı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала