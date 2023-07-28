https://sputniknews.com.tr/20230728/rusya-afrika-zirvesinde-sonuc-bildirgesi-onaylandi-1074126051.html

Rusya-Afrika Zirvesi’nde sonuç bildirgesi onaylandı

Rusya-Afrika Zirvesi’nde sonuç bildirgesi onaylandı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya-Afrika Ekonomik Forumu katılımcılarının, ikinci zirvenin sonuç bildirgesi konusunda anlaştıklarını belirtti. 28.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-28T20:59+0300

2023-07-28T20:59+0300

2023-07-28T20:59+0300

dünya

rusya

afrika

sonuç bildirgesi

vladimir putin

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Rusya lideri Putin, zirvenin kapanış konuşmasında, “İkinci Rusya-Afrika Zirvesi’nin temel bildirgesi ve bir dizi tematik bildirge hazırlandı ve kabul edildi. Aralarında, uzayda silahlanma yarışının önlenmesi, uluslararası bilgi güvenliğinin sağlanması alanında işbirliği, terörle mücadele alanında işbirliğinin güçlendirilmesi ile ilgili bildirgeler var” ifadesini kullandı.Sonuç bildirgede şu hükümler yer aldı:· Rusya ve Afrika ülkeleri, ikincil olanlar da dahil tek taraflı yaptırımların yanı sıra altın ve döviz rezervlerinin dondurulmasına karşı çıkıyor;· Rusya, Afrika ülkelerine yönelik yaptırımları hafifletmek ve kaldırmak için BM Güvenlik Konseyi’nde bu ülkeleriyle birlikte çalışmayı kabul etti;· Zirve katılımcıları, Afrika’yı açlık riskine sokan yaptırımlarla mücadele etmek için işbirliğini güçlendirecek;· Rusya ve Afrika ülkeleri, gıda güvenliği, artan gıda ve gübre fiyatları konusunda derin endişelerini dile getiriyor;· Rusya ve Afrika ülkeleri, sömürge politikasından kaynaklanan zarar için tazminat talep etmenin yanı sıra kültürel varlıkların iadesini teşvik etme konusunda anlaştılar;· Rusya ve Afrika, Afrika'da uzun vadeli gıda ve enerji güvenliğini sağlamak için ortak çaba gösterecek;· Zirve katılımcıları, her türlü terörizmi ve terör saldırılarını şiddetle ve koşulsuz olarak kınıyor;· Rusya ve Afrika, gençler arasında radikal fikirlerin yayılmasını engelleyecek;· Zirve katılımcıları, çok taraflı formatlar çerçevesinde terörle mücadele alanında işbirliğinin geliştirilmesini gerekli görüyor;· Rusya ve Afrika ülkeleri terörden etkilenen çocuklara, gençlere ve kadınlara desteği güçlendirecek;· Zirve katılımcıları, uluslararası toplumu terör tehditlerini ortadan kaldırma çabalarını Birleşmiş Milletler’in liderliğinde birleştirmeye çağırdı;· Zirve katılımcıları, uluslararası hukuka alternatif oluşturmayı amaçlayan kavramlara karşı koyacak;· Zirve katılımcıları, silah kontrolü anlaşmalarının siyasi amaçlarla kullanılmasına karşı çıkacak;· Rusya ve Afrika ülkeleri, uzayda silahlanma yarışını önlemek için ortak adımlar atmaya devam etme konusunda anlaştılar;· Rusya ve Afrika ülkeleri, stratejik istikrarı ve silah kontrolünü sürdürme temellerinin güçlendirilmesine yardımcı olacak;· Zirve katılımcıları, BRICS-Afrika ortaklığını derinleştirmeye ve Afrika Birliği ile Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü ve Şanghay İşbirliği Örgütü arasında bir diyalog kurmaya yardımcı olmayı kabul etti;· Rusya ve Afrika ülkeleri, bilgi ve iletişim teknolojileri alanında güvenlik konulu bölgesel bir toplantı düzenleme konusunda anlaştılar;· Zirve katılımcıları, bilgi güvenliğini sağlamak için BM himayesinde birlikte çalışmaya hazır;· Rusya ve Afrika ülkeleri küresel finansal mimarinin yeniden yapılandırılmasına katkı sağlayacak;· Zirve katılımcıları, düşük ve orta gelirli ülkelerin borç yükünü hafifletmek için çok taraflı mali önlemler çağrısında bulundu;· İklim değişikliklerine karşı mücadele önlemlerinin finansmanı, Afrika ülkelerinin borcunun artmasına ve egemenliklerinin tehlikeye atılmasına yol açmamalı.

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rusya, afrika, sonuç bildirgesi, vladimir putin