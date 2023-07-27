St. Petersburg'da Rusya-Afrika Zirvesi kapılarını ziyaretçilere açtı

Türkiye
SON DAKİKA | Putin: Ukrayna'nın karşı saldırılarının her biri bastırıldı, hiçbir cephede başarılı olamadılar
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
6 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Avukat Karcıoğlu: Mülk sahibi ve kiracı arasındaki sorunları 'arabulucu' ile çözecekler
07:09
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
6 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
CHP’nin vergi zamlarına ilişkin genel görüşme önergesi reddedildi
12:45
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANLAT BANA
Meliha Okur'la Anlat Bana
15:08
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:04
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
CHP’de fırtına dinmiyor
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
2 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:33
87 dk
Z RAPORU
Ankara'da diplomasi trafiği
20:45
42 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Günün haber başlıkları ve MNG Kargo'nun satın alınması!
07:09
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Akbelen Ormanı'nda son durum
09:02
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
7 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Merkez Bankası enflasyon tahminini yükseltti
12:45
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANKARA FARKI
CHP-Halk TV ilişkisi doğru mu?
15:02
66 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
Z RAPORU
Enflasyon tahmininde büyük artış
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://sputniknews.com.tr/20230727/st-petersburgda-rusya-afrika-zirvesi-kapilarini-ziyaretcilere-acti-1074059496.html
St. Petersburg'da Rusya-Afrika Zirvesi kapılarını ziyaretçilere açtı
St. Petersburg'da Rusya-Afrika Zirvesi kapılarını ziyaretçilere açtı
27-28 Temmuz'da Rusya'nın St. Petersburg kentindeki Expoforum’da 2. Rusya-Afrika Zirvesi ve Ekonomik ve İnsani Forumu düzenleniyor. 27.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-27T14:54+0300
2023-07-27T14:54+0300
multimedya
fotoğraf
rusya-afrika zirvesi
rusya
st. petersburg
afrika
afrika birliği
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/1b/1074053510_0:0:3330:1873_1920x0_80_0_0_464ff618fc1c348bc5c7c32405276263.jpg
2019'da yapılan benzer bir zirve toplantısının devamı olan bu yılki zirvenin amacı, Rusya ve Afrika ülkeleri arasında karşılıklı yarar sağlayan işbirliği ve ortaklığı geliştirmek. 50 Afrika ülkesinden ziyaretçilerin katıldığı zirvenin ilk gününden görüntüler, Sputnik'in galerisinde.
rusya
st. petersburg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/1b/1074053510_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_d209e4314bb7c90560ecfdeec3b3146b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fotoğraf, rusya-afrika zirvesi, rusya, st. petersburg, afrika, afrika birliği, фото
fotoğraf, rusya-afrika zirvesi, rusya, st. petersburg, afrika, afrika birliği, фото

St. Petersburg'da Rusya-Afrika Zirvesi kapılarını ziyaretçilere açtı

14:54 27.07.2023
Abone olTelegram
27-28 Temmuz'da Rusya'nın St. Petersburg kentindeki Expoforum’da 2. Rusya-Afrika Zirvesi ve Ekonomik ve İnsani Forumu düzenleniyor.
2019'da yapılan benzer bir zirve toplantısının devamı olan bu yılki zirvenin amacı, Rusya ve Afrika ülkeleri arasında karşılıklı yarar sağlayan işbirliği ve ortaklığı geliştirmek. 50 Afrika ülkesinden ziyaretçilerin katıldığı zirvenin ilk gününden görüntüler, Sputnik'in galerisinde.
© Sputnik / Alexander Galperin / Multimedya arşivine gidin

27-28 Temmuz tarihleri arasında St. Petersburg'da düzenlenen 2. Rusya-Afrika Zirvesi ve Ekonomik ve İnsani Forumu'na yaklaşık 50 Afrika ülkesinden ziyaretçilerin katılması bekleniyor.

27-28 Temmuz tarihleri arasında St. Petersburg&#x27;da düzenlenen 2. Rusya-Afrika Zirvesi ve Ekonomik ve İnsani Forumu&#x27;na yaklaşık 50 Afrika ülkesinden ziyaretçilerin katılması bekleniyor. - Sputnik Türkiye
1/7
© Sputnik / Alexander Galperin
/
Multimedya arşivine gidin

27-28 Temmuz tarihleri arasında St. Petersburg'da düzenlenen 2. Rusya-Afrika Zirvesi ve Ekonomik ve İnsani Forumu'na yaklaşık 50 Afrika ülkesinden ziyaretçilerin katılması bekleniyor.

© Sputnik / Alexander Galperin / Multimedya arşivine gidinSt. Petersburg'da düzenlenen 2. Rusya-Afrika Zirvesi ve Rusya-Afrika ekonomik ve insani forumu kapsamında sergilenen Mi-38 helikopterleri
Rusya-Afrika Zirvesi - Sputnik Türkiye
2/7
© Sputnik / Alexander Galperin
/
Multimedya arşivine gidin
St. Petersburg'da düzenlenen 2. Rusya-Afrika Zirvesi ve Rusya-Afrika ekonomik ve insani forumu kapsamında sergilenen Mi-38 helikopterleri
© Sputnik / Alexei Danichev / Multimedya arşivine gidin

Rusya-Afrika Zirvesi ve Forumu çerçevesinde genel oturum, sergi, yuvarlak masa toplantıları olmak üzere birçok etkinlik düzenlenecek.

Rusya-Afrika Zirvesi ve Forumu çerçevesinde genel oturum, sergi, yuvarlak masa toplantıları olmak üzere birçok etkinlik düzenlenecek. - Sputnik Türkiye
3/7
© Sputnik / Alexei Danichev
/
Multimedya arşivine gidin

Rusya-Afrika Zirvesi ve Forumu çerçevesinde genel oturum, sergi, yuvarlak masa toplantıları olmak üzere birçok etkinlik düzenlenecek.

© Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Multimedya arşivine gidinRusya-Afrika Zirvesi ve Forumu'ndaki Çok Uluslu Rusya standı
Rusya-Afrika Zirvesi - Sputnik Türkiye
4/7
© Sputnik / Ekaterina Chesnokova
/
Multimedya arşivine gidin
Rusya-Afrika Zirvesi ve Forumu'ndaki Çok Uluslu Rusya standı
© Sputnik / Alexei Danichev / Multimedya arşivine gidinRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in zirve öncesinde yayınlanan makalesinde kaydettiği gibi, Rusya ve Afrika arasındaki bağlar 'güçlü, derin köklere sahip ve her zaman en büyük özelliği istikrar, güven ve yardımseverliktir.'
Rusya-Afrika Zirvesi - Sputnik Türkiye
5/7
© Sputnik / Alexei Danichev
/
Multimedya arşivine gidin
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in zirve öncesinde yayınlanan makalesinde kaydettiği gibi, Rusya ve Afrika arasındaki bağlar 'güçlü, derin köklere sahip ve her zaman en büyük özelliği istikrar, güven ve yardımseverliktir.'
© Sputnik / Vladimir Astapkovich / Multimedya arşivine gidin

2. Rusya-Afrika Zirvesi ve Forumu'nun kıta ülkeleri ile Rusya arasındaki küresel diyaloğa katkıda bulunması amaçlanıyor.

2. Rusya-Afrika Zirvesi ve Forumu&#x27;nun kıta ülkeleri ile Rusya arasındaki küresel diyaloğa katkıda bulunması amaçlanıyor. - Sputnik Türkiye
6/7
© Sputnik / Vladimir Astapkovich
/
Multimedya arşivine gidin

2. Rusya-Afrika Zirvesi ve Forumu'nun kıta ülkeleri ile Rusya arasındaki küresel diyaloğa katkıda bulunması amaçlanıyor.

© Sputnik / Alexandr Kryazhev / Multimedya arşivine gidinBugün Rusya'nın St. Petersburg kentinde kapılarını ziyaretçilere açan Rusya-Afrika Zirvesi'nin katılımcıları
Rusya-Afrika Zirvesi - Sputnik Türkiye
7/7
© Sputnik / Alexandr Kryazhev
/
Multimedya arşivine gidin
Bugün Rusya'nın St. Petersburg kentinde kapılarını ziyaretçilere açan Rusya-Afrika Zirvesi'nin katılımcıları
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала