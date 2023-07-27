https://sputniknews.com.tr/20230727/st-petersburgda-rusya-afrika-zirvesi-kapilarini-ziyaretcilere-acti-1074059496.html

St. Petersburg'da Rusya-Afrika Zirvesi kapılarını ziyaretçilere açtı

St. Petersburg'da Rusya-Afrika Zirvesi kapılarını ziyaretçilere açtı

27-28 Temmuz'da Rusya'nın St. Petersburg kentindeki Expoforum’da 2. Rusya-Afrika Zirvesi ve Ekonomik ve İnsani Forumu düzenleniyor. 27.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-27T14:54+0300

2023-07-27T14:54+0300

2023-07-27T14:54+0300

multimedya

fotoğraf

rusya-afrika zirvesi

rusya

st. petersburg

afrika

afrika birliği

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2019'da yapılan benzer bir zirve toplantısının devamı olan bu yılki zirvenin amacı, Rusya ve Afrika ülkeleri arasında karşılıklı yarar sağlayan işbirliği ve ortaklığı geliştirmek. 50 Afrika ülkesinden ziyaretçilerin katıldığı zirvenin ilk gününden görüntüler, Sputnik'in galerisinde.

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