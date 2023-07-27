https://sputniknews.com.tr/20230727/st-petersburgda-rusya-afrika-zirvesi-kapilarini-ziyaretcilere-acti-1074059496.html
St. Petersburg'da Rusya-Afrika Zirvesi kapılarını ziyaretçilere açtı
St. Petersburg'da Rusya-Afrika Zirvesi kapılarını ziyaretçilere açtı
27-28 Temmuz'da Rusya'nın St. Petersburg kentindeki Expoforum’da 2. Rusya-Afrika Zirvesi ve Ekonomik ve İnsani Forumu düzenleniyor. 27.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-27T14:54+0300
2023-07-27T14:54+0300
2023-07-27T14:54+0300
multimedya
fotoğraf
rusya-afrika zirvesi
rusya
st. petersburg
afrika
afrika birliği
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2019'da yapılan benzer bir zirve toplantısının devamı olan bu yılki zirvenin amacı, Rusya ve Afrika ülkeleri arasında karşılıklı yarar sağlayan işbirliği ve ortaklığı geliştirmek. 50 Afrika ülkesinden ziyaretçilerin katıldığı zirvenin ilk gününden görüntüler, Sputnik'in galerisinde.
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fotoğraf, rusya-afrika zirvesi, rusya, st. petersburg, afrika, afrika birliği, фото
fotoğraf, rusya-afrika zirvesi, rusya, st. petersburg, afrika, afrika birliği, фото
St. Petersburg'da Rusya-Afrika Zirvesi kapılarını ziyaretçilere açtı Abone ol
27-28 Temmuz'da Rusya'nın St. Petersburg kentindeki Expoforum’da 2. Rusya-Afrika Zirvesi ve Ekonomik ve İnsani Forumu düzenleniyor.
2019'da yapılan benzer bir zirve toplantısının devamı olan
bu yılki zirvenin amacı, Rusya ve Afrika ülkeleri arasında karşılıklı yarar sağlayan işbirliği ve ortaklığı geliştirmek. 50 Afrika ülkesinden ziyaretçilerin katıldığı zirvenin ilk gününden görüntüler, Sputnik'in galerisinde. © Sputnik / Alexander Galperin / Multimedya arşivine gidin
27-28 Temmuz tarihleri arasında St. Petersburg'da düzenlenen 2. Rusya-Afrika Zirvesi ve Ekonomik ve İnsani Forumu'na yaklaşık 50 Afrika ülkesinden ziyaretçilerin katılması bekleniyor.
27-28 Temmuz tarihleri arasında St. Petersburg'da düzenlenen 2. Rusya-Afrika Zirvesi ve Ekonomik ve İnsani Forumu'na yaklaşık 50 Afrika ülkesinden ziyaretçilerin katılması bekleniyor.
© Sputnik / Alexander Galperin / Multimedya arşivine gidin St. Petersburg'da düzenlenen 2. Rusya-Afrika Zirvesi ve Rusya-Afrika ekonomik ve insani forumu kapsamında sergilenen Mi-38 helikopterleri
St. Petersburg'da düzenlenen 2. Rusya-Afrika Zirvesi ve Rusya-Afrika ekonomik ve insani forumu kapsamında sergilenen Mi-38 helikopterleri
© Sputnik / Alexei Danichev / Multimedya arşivine gidin
Rusya-Afrika Zirvesi ve Forumu çerçevesinde genel oturum, sergi, yuvarlak masa toplantıları olmak üzere birçok etkinlik düzenlenecek.
Rusya-Afrika Zirvesi ve Forumu çerçevesinde genel oturum, sergi, yuvarlak masa toplantıları olmak üzere birçok etkinlik düzenlenecek.
Rusya-Afrika Zirvesi ve Forumu'ndaki Çok Uluslu Rusya standı
© Sputnik / Alexei Danichev / Multimedya arşivine gidin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in zirve öncesinde yayınlanan makalesinde kaydettiği gibi, Rusya ve Afrika arasındaki bağlar 'güçlü, derin köklere sahip ve her zaman en büyük özelliği istikrar, güven ve yardımseverliktir.'
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in zirve öncesinde yayınlanan makalesinde kaydettiği gibi, Rusya ve Afrika arasındaki bağlar 'güçlü, derin köklere sahip ve her zaman en büyük özelliği istikrar, güven ve yardımseverliktir.'
© Sputnik / Vladimir Astapkovich / Multimedya arşivine gidin
2. Rusya-Afrika Zirvesi ve Forumu'nun kıta ülkeleri ile Rusya arasındaki küresel diyaloğa katkıda bulunması amaçlanıyor.
2. Rusya-Afrika Zirvesi ve Forumu'nun kıta ülkeleri ile Rusya arasındaki küresel diyaloğa katkıda bulunması amaçlanıyor.
© Sputnik / Alexandr Kryazhev / Multimedya arşivine gidin Bugün Rusya'nın St. Petersburg kentinde kapılarını ziyaretçilere açan Rusya-Afrika Zirvesi'nin katılımcıları
Bugün Rusya'nın St. Petersburg kentinde kapılarını ziyaretçilere açan Rusya-Afrika Zirvesi'nin katılımcıları