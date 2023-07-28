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https://sputniknews.com.tr/20230728/hollywood-grevde-emmy-odulleri-toreni-askida-1074111547.html
Hollywood grevde, Emmy Ödülleri Töreni askıda
Hollywood grevde, Emmy Ödülleri Töreni askıda
Hollywood'da yazarlarla oyuncuların çifte grevi, yıldızların kırmızı halılardan aktığı ödül törenlerini de vurdu. Oscar'ın televizyon versiyonu Emmy... 28.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-28T15:38+0300
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yaşam
emmy ödülleri
hollywood
grev
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Los Angeles Times gazetesi, Emmy Ödülleri Töreni'nin ocak ayına kadar ertelenebileceğini yazdı. Variety dergisi, 'henüz resmi olarak açıklanmayan gecikme hakkında satıcılar, üreticiler ve sürece müdahil diğer kişilerin bilgilendirildiğini duyurdu'. AFP'ye konuşan erteleme planından haberdar bir kaynak, 'henüz yeni tarihin belirlenmediğini' söyledi.Hollywood'da yazarların ardından aktörlerin de iş bırakması, 63 yıldır ilk kez sektör çapında greve yol açtı. Oyuncu grevinin ödül törenleri sırasında devam etmesi, yıldızların katılamaması anlamına gelecek. Senaristler de grevde olduklarından ödül töreninin sunucusu ve takdimcileri için monolog veya şaka yazamayacak. Greve giden Amerikan Senaristler Birliği (Writers Guild of America/WGA) ve Sinema Oyuncuları Sendikası-Amerikan Televizyon Radyo Sanatçıları Federasyonu (Screen Actors Guild/SAG-AFTRA) üyelerinin emek verdikleri filmleri ve dizileri tanıtmaları yasak. Dolayısıyla yayıncı kanallar reyting felaketinden çıkış yolu arıyor. Haberlere göre bu yılki Emmy Ödülleri'nin ABD'deki yayıncısı Fox, grevlerin çözüme kavuşması için daha uzun zaman gerekeceği tahminiyle töreninin ocak ayına ertelenmesi yönünde baskı yapıyor. Ödüllere oy veren ve törene evsahipliği yapan Televizyon Akademisi ise ocak ayının Emmy'yi Hollywood'un çok yoğun ödül sezonunun ortasına sıkıştıracağı gerekçesiyle daha kısa süreli erteleme yanlısı. Haberlerle ilgili ne Fox ne de Televizyon Akademisi yorum yaptı. Emmy Ödülleri, en son 2001 yılında, 11 Eylül terör saldırılarının ardından ertelenmişti. Hollywood'da çifte grev, -reality ve game şovları gibi sınırlı istisnalar hariç- esasen tüm ABD film ve televizyon yapımlarını durdurdu.Sendikaların talepleri, Netflix ve Disney+ gibi çevrimiçi akış yayıncılığı yüzünden ücretlerin azalmasına ve yapay zekanın sanatçıların kariyerleri ile gelecekteki geçim kaynaklarını tehdit etmesine odaklandı.İki hafta önce stüdyolar ile SAG-AFTRA arasındaki toplu sözleşme görüşmelerinin çökmesinden birkaç saat önce açıklanan 75. Primetime Emmy Ödülleri adaylarının başını, medya imparatorluğunun kontrolü için savaşan ultra zengin bir aileyi konu alan HBO dizisi 'Succession' çekiyor. 'Succession', en iyi drama dahil 27 dalda aday gösterildi. 24 dalda aday gösterilen 'The Last of Us', Emmy'ye aday ilk canlı aksiyon video oyunu uyarlaması oldu.
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emmy ödülleri, hollywood, grev, abd
emmy ödülleri, hollywood, grev, abd

Hollywood grevde, Emmy Ödülleri Töreni askıda

15:38 28.07.2023 (güncellendi: 15:45 28.07.2023)
© İHA / AYLİN KARADENİZ73. Emmy Ödülleri'nde adaylar belli oldu
73. Emmy Ödülleri'nde adaylar belli oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2023
© İHA / AYLİN KARADENİZ
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Hollywood'da yazarlarla oyuncuların çifte grevi, yıldızların kırmızı halılardan aktığı ödül törenlerini de vurdu. Oscar'ın televizyon versiyonu Emmy Ödülleri'nin 18 Eylül'de düzenlenmesine imkan olmadığından erteleneceği belirtildi.
Los Angeles Times gazetesi, Emmy Ödülleri Töreni'nin ocak ayına kadar ertelenebileceğini yazdı. Variety dergisi, 'henüz resmi olarak açıklanmayan gecikme hakkında satıcılar, üreticiler ve sürece müdahil diğer kişilerin bilgilendirildiğini duyurdu'. AFP'ye konuşan erteleme planından haberdar bir kaynak, 'henüz yeni tarihin belirlenmediğini' söyledi.
Hollywood'da yazarların ardından aktörlerin de iş bırakması, 63 yıldır ilk kez sektör çapında greve yol açtı.
Oyuncu grevinin ödül törenleri sırasında devam etmesi, yıldızların katılamaması anlamına gelecek. Senaristler de grevde olduklarından ödül töreninin sunucusu ve takdimcileri için monolog veya şaka yazamayacak.
Greve giden Amerikan Senaristler Birliği (Writers Guild of America/WGA) ve Sinema Oyuncuları Sendikası-Amerikan Televizyon Radyo Sanatçıları Federasyonu (Screen Actors Guild/SAG-AFTRA) üyelerinin emek verdikleri filmleri ve dizileri tanıtmaları yasak.
Dolayısıyla yayıncı kanallar reyting felaketinden çıkış yolu arıyor. Haberlere göre bu yılki Emmy Ödülleri'nin ABD'deki yayıncısı Fox, grevlerin çözüme kavuşması için daha uzun zaman gerekeceği tahminiyle töreninin ocak ayına ertelenmesi yönünde baskı yapıyor. Ödüllere oy veren ve törene evsahipliği yapan Televizyon Akademisi ise ocak ayının Emmy'yi Hollywood'un çok yoğun ödül sezonunun ortasına sıkıştıracağı gerekçesiyle daha kısa süreli erteleme yanlısı. Haberlerle ilgili ne Fox ne de Televizyon Akademisi yorum yaptı.
Emmy Ödülleri, en son 2001 yılında, 11 Eylül terör saldırılarının ardından ertelenmişti.
Hollywood'da çifte grev, -reality ve game şovları gibi sınırlı istisnalar hariç- esasen tüm ABD film ve televizyon yapımlarını durdurdu.
Sendikaların talepleri, Netflix ve Disney+ gibi çevrimiçi akış yayıncılığı yüzünden ücretlerin azalmasına ve yapay zekanın sanatçıların kariyerleri ile gelecekteki geçim kaynaklarını tehdit etmesine odaklandı.
İki hafta önce stüdyolar ile SAG-AFTRA arasındaki toplu sözleşme görüşmelerinin çökmesinden birkaç saat önce açıklanan 75. Primetime Emmy Ödülleri adaylarının başını, medya imparatorluğunun kontrolü için savaşan ultra zengin bir aileyi konu alan HBO dizisi 'Succession' çekiyor. 'Succession', en iyi drama dahil 27 dalda aday gösterildi. 24 dalda aday gösterilen 'The Last of Us', Emmy'ye aday ilk canlı aksiyon video oyunu uyarlaması oldu.
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