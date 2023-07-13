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Hollywood'da toplu sözleşme pazarlığı anlaşmazlıkla bitti: Aktörler grev kararı oylamasına gidiyor
Hollywood'da toplu sözleşme pazarlığı anlaşmazlıkla bitti: Aktörler grev kararı oylamasına gidiyor
A listesindeki yıldızlar dahil 160 bin oyuncuyu temsil eden sendika, stüdyolarla yürüttükleri görüşmelerde ücret ve yapay zeka tehdidiyle ilgili taleplerinin... 13.07.2023, Sputnik Türkiye
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2023-07-13T13:15+0300
dünya
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abd
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ABD'nin eğlence sektöründeki oyuncuları temsil eden Amerika Oyuncular Sendikası (Screen Actors Guild/SAG-AFTRA), son dakika anlaşması için geceyarısı uzatılan stüdyolarla toplu sözleşme görüşmelerinden sonuç çıkmadığını duyurarak, Hollywwod'un kepenk kapatmasına yol açacak grev için karar oylamasına gidilmesinin yolunu açtı.
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Hollywood'da toplu sözleşme pazarlığı anlaşmazlıkla bitti: Aktörler grev kararı oylamasına gidiyor

13:00 13.07.2023 (güncellendi: 13:15 13.07.2023)
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A listesindeki yıldızlar dahil 160 bin oyuncuyu temsil eden sendika, stüdyolarla yürüttükleri görüşmelerde ücret ve yapay zeka tehdidiyle ilgili taleplerinin karşılanmadığını açıkladı. Müzakerecilerin oybirliğiyle grev tavsiyesinde bulunması üzerine oyuncuların 40 yıldan uzun süredir ilk kez greve gidip gitmemesi konusunda oylama yapılacak.
ABD'nin eğlence sektöründeki oyuncuları temsil eden Amerika Oyuncular Sendikası (Screen Actors Guild/SAG-AFTRA), son dakika anlaşması için geceyarısı uzatılan stüdyolarla toplu sözleşme görüşmelerinden sonuç çıkmadığını duyurarak, Hollywwod'un kepenk kapatmasına yol açacak grev için karar oylamasına gidilmesinin yolunu açtı.
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