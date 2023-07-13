https://sputniknews.com.tr/20230713/hollywoodda-toplu-sozlesme-pazarligi-anlasmazlikla-bitti-aktorler-grev-karari-oylamasina-gidiyor-1073499932.html

Hollywood'da toplu sözleşme pazarlığı anlaşmazlıkla bitti: Aktörler grev kararı oylamasına gidiyor

Hollywood'da toplu sözleşme pazarlığı anlaşmazlıkla bitti: Aktörler grev kararı oylamasına gidiyor

A listesindeki yıldızlar dahil 160 bin oyuncuyu temsil eden sendika, stüdyolarla yürüttükleri görüşmelerde ücret ve yapay zeka tehdidiyle ilgili taleplerinin... 13.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-13T13:00+0300

2023-07-13T13:00+0300

2023-07-13T13:15+0300

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ABD'nin eğlence sektöründeki oyuncuları temsil eden Amerika Oyuncular Sendikası (Screen Actors Guild/SAG-AFTRA), son dakika anlaşması için geceyarısı uzatılan stüdyolarla toplu sözleşme görüşmelerinden sonuç çıkmadığını duyurarak, Hollywwod'un kepenk kapatmasına yol açacak grev için karar oylamasına gidilmesinin yolunu açtı.

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