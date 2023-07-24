https://sputniknews.com.tr/20230724/hollywood-grevi-venedik-film-festivalini-de-vurdu-acilis-filmi-programdan-cikarildi--1073893795.html
Hollywood grevi Venedik Film Festivali'ni de vurdu: Açılış filmi programdan çıkarıldı
Hollywood grevi Venedik Film Festivali'ni de vurdu: Açılış filmi programdan çıkarıldı
Bu yıl 80'incisi düzenlenecek olan Venedik Film Festivali'nin açılış filmi Luca Guadagnino imzalı 'Challengers' olacaktı. Hollywood'daki grev nedeniyle film... 24.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-24T09:51+0300
2023-07-24T09:51+0300
2023-07-24T09:51+0300
yaşam
hollywood
grev
venedik film festivali
sinema
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'La La Land' filminin ödüllü yönetmeni Damien Chazelle'in jüri başkanlığı yapacağı Venedik Film Festivali 30 Ağustos ve 9 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek. 'Call Me Your Name', 'Suspiria' ve 'Bones and All' filmlerinin ödüllü yönetmeni Luca Guadagnino imzalı 'Challengers' filminin festivalin açılışını yapacağı duyurulmuştu.Hollywood'da hem senaristlerin hem de oyuncuların aynı anda grevde olması nedeniyle film, festival programından çıkarıldı.NTV'nin aktardığına göre, festivalin açılış filmi Edoardo De Angelis imzalı 'Comandante' olacak.ABD'de son 60 yılın en büyük greviABD'de son 60 senenin en büyük grevi yaşanıyor. 63 yıl sonra ilk kez Hollywood'da hem senaristler hem de oyuncular aynı anda grevde. Yüzlerce oyuncu ve yazar, maaş ve yapay zekaya karşı iş güvencesi konusunda yapılan görüşmelerin sonuçsuz kalması üzerine ellerinde pankartlarla sokağa döküldü.Hollywood oyuncularını temsil eden Beyaz Perde Aktörleri Derneği ve Amerikan Televizyon ve Radyo Sanatçıları birliği (SAG-AFTRA) üyelerinin film prömiyerlerine katılması, yer aldıkları yapımlar için röportaj vermesi, ödül törenlerine girmesi, film festivallerine katılması ve sosyal medyada filmlerinin reklamını yapması yasak.Filmin başrol oyuncuları Zendaya, Josh O’Connor ve Mike Faist bu kurallar kapsamında festivale katılamayacak.
https://sputniknews.com.tr/20230721/1073804881.html
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hollywood, grev, venedik film festivali, sinema
hollywood, grev, venedik film festivali, sinema
Hollywood grevi Venedik Film Festivali'ni de vurdu: Açılış filmi programdan çıkarıldı
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Bu yıl 80'incisi düzenlenecek olan Venedik Film Festivali'nin açılış filmi Luca Guadagnino imzalı 'Challengers' olacaktı. Hollywood'daki grev nedeniyle film, festival programından çıkarıldı.
'La La Land' filminin ödüllü yönetmeni Damien Chazelle'in jüri başkanlığı yapacağı Venedik Film Festivali 30 Ağustos ve 9 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek.
'Call Me Your Name', 'Suspiria' ve 'Bones and All' filmlerinin ödüllü yönetmeni Luca Guadagnino imzalı 'Challengers' filminin festivalin açılışını yapacağı duyurulmuştu.
Hollywood'da hem senaristlerin hem de oyuncuların aynı anda grevde olması nedeniyle film, festival programından çıkarıldı.
NTV'nin aktardığına göre, festivalin açılış filmi Edoardo De Angelis imzalı 'Comandante' olacak.
ABD'de son 60 yılın en büyük grevi
ABD'de son 60 senenin en büyük grevi yaşanıyor. 63 yıl sonra ilk kez Hollywood'da hem senaristler hem de oyuncular aynı anda grevde.
Yüzlerce oyuncu ve yazar, maaş ve yapay zekaya karşı iş güvencesi konusunda yapılan görüşmelerin sonuçsuz kalması üzerine ellerinde pankartlarla sokağa döküldü.
Hollywood oyuncularını temsil eden Beyaz Perde Aktörleri Derneği ve Amerikan Televizyon ve Radyo Sanatçıları birliği (SAG-AFTRA) üyelerinin film prömiyerlerine katılması, yer aldıkları yapımlar için röportaj vermesi, ödül törenlerine girmesi, film festivallerine katılması ve sosyal medyada filmlerinin reklamını yapması yasak.
Filmin başrol oyuncuları Zendaya, Josh O’Connor ve Mike Faist bu kurallar kapsamında festivale katılamayacak.