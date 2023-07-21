Hollywood'da senarist ve oyuncuların ortak grevi ikinci haftasında devam ediyor

Hollywood'daki 11 bin 500 senarist ve yaklaşık 65 bin oyuncunun destek verdiği grev, Amazon, MAX ve Netflix gibi küresel internet televizyon ağlarının stüdyoları ve ofislerinin önünde 2. haftasında devam ediyor.
Hollywood'daki 11 bin 500 senarist ve yaklaşık 65 bin oyuncunun destek verdiği grev, Amazon, MAX ve Netflix gibi küresel internet televizyon ağlarının stüdyoları ve ofislerinin önünde 2. haftasında devam ediyor.
Grevler, çoğunlukla Los Angeles ve New York'ta yapılıyor olsa da Boston, Philadelphia ve Chicago şehirlerinde de çeşitli etkinlikler yapılacağı açıklandı. Sinema ve Televizyon Yapımcıları Birliğince (AMPTP) temsil edilen stüdyolar ve yayın şirketleriyle müzakerelerin ne zaman devam edeceği henüz bilinmezken, AMPTP'nin senaristlere ve oyunculara ücret artışı teklif ettiği ve diğer taleplerini karşılamaya çalıştığı belirtildi.
Grevler, çoğunlukla Los Angeles ve New York'ta yapılıyor olsa da Boston, Philadelphia ve Chicago şehirlerinde de çeşitli etkinlikler yapılacağı açıklandı. Sinema ve Televizyon Yapımcıları Birliğince (AMPTP) temsil edilen stüdyolar ve yayın şirketleriyle müzakerelerin ne zaman devam edeceği henüz bilinmezken, AMPTP'nin senaristlere ve oyunculara ücret artışı teklif ettiği ve diğer taleplerini karşılamaya çalıştığı belirtildi.
Disney Üst Yöneticisi (CEO) Bob Iger, sendikaların taleplerinin "gerçekçi" olmadığını dile getirirken, Netflix eş-CEO'su Ted Sarandos ise "mümkün olan en kısa sürede sendika ve sektördeki tüm taraflar için adil olacak bir anlaşmaya varma konusunda kararlı olduklarını" ifade etti.
Disney Üst Yöneticisi (CEO) Bob Iger, sendikaların taleplerinin "gerçekçi" olmadığını dile getirirken, Netflix eş-CEO'su Ted Sarandos ise "mümkün olan en kısa sürede sendika ve sektördeki tüm taraflar için adil olacak bir anlaşmaya varma konusunda kararlı olduklarını" ifade etti.
Hollywood'daki Paramount Stüdyoları'nın önünde açıklama yapan senarist ve oyuncu Seth Green, Kovid-19 salgını sırasında başlıca eğlence kaynağı haline gelen internet televizyon ağlarının, şu an grev yapan kişilerin geçim kaynaklarını "altüst ettiğini" kaydetti.
Hollywood'daki Paramount Stüdyoları'nın önünde açıklama yapan senarist ve oyuncu Seth Green, Kovid-19 salgını sırasında başlıca eğlence kaynağı haline gelen internet televizyon ağlarının, şu an grev yapan kişilerin geçim kaynaklarını "altüst ettiğini" kaydetti.
ABD'de senaristler tarafından aynı nedenle başlatılan grevle birleşen SAG-AFTRA grevinin, 1960'tan bu yana ilk kez Hollywood'un sektör çapında "kapanmasına”, dizi ve film gösterimlerinin gecikmesine ve yapımcı şirketler için maddi zarara yol açacağı düşünülüyor.
ABD'de senaristler tarafından aynı nedenle başlatılan grevle birleşen SAG-AFTRA grevinin, 1960'tan bu yana ilk kez Hollywood'un sektör çapında "kapanmasına”, dizi ve film gösterimlerinin gecikmesine ve yapımcı şirketler için maddi zarara yol açacağı düşünülüyor.