Hollywood'da senarist ve oyuncuların ortak grevi ikinci haftasında devam ediyor

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Grevler, çoğunlukla Los Angeles ve New York'ta yapılıyor olsa da Boston, Philadelphia ve Chicago şehirlerinde de çeşitli etkinlikler yapılacağı açıklandı. Sinema ve Televizyon Yapımcıları Birliğince (AMPTP) temsil edilen stüdyolar ve yayın şirketleriyle müzakerelerin ne zaman devam edeceği henüz bilinmezken, AMPTP'nin senaristlere ve oyunculara ücret artışı teklif ettiği ve diğer taleplerini karşılamaya çalıştığı belirtildi.