Hollywood'da senarist ve oyuncuların ortak grevi ikinci haftasında devam ediyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Bilişimci Çayır'dan Soylu'ya: En hafif tabiriyle görevi ihmal diyebiliyorum
07:08
112 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
CHP'de gizli toplantı: İhanet mi değişimin ayak sesleri mi?
09:02
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
30 DAKİKA
Cennet Koyu'nda Danıştay kararı dinlenmedi
10:30
31 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:02
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Eski CHP Milletvekili Kemal Anadol sızan Zoom toplantısını değerlendiriyor
12:45
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
7 dk
ANKARA FARKI
Ekonomi gündemi
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'Erdoğan muhalefeti ne ile suçluyorsa, Amerikancılık, NATO'culuk, AB'cilik, hepsini yapmış oldu'
16:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Faiz kararı ve CHP kulisleri
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
Z RAPORU
TCMB'den miktarsal sıkılaşma mesajı
20:45
40 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Günün haber başlıkları ve kızamık aşısı sorunları!
07:09
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Türkiye dış politikasında yeni kriterler neler?
09:10
107 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
CHP'de sızdırılan zoom toplantısı krizi büyüyor
12:45
133 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Emoji kullanımının psikolojik sebepleri nelerdir?
14:01
59 dk
HAFTAYA DAİR
Erdoğan, Körfez turundan ne ile döndü?
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://sputniknews.com.tr/20230721/1073804881.html
Hollywood'da senarist ve oyuncuların ortak grevi ikinci haftasında devam ediyor
Hollywood'da senarist ve oyuncuların ortak grevi ikinci haftasında devam ediyor
ABD'de Beyaz Perde Aktörleri Derneği (SAG) ile Amerikan Televizyon, Radyo Sanatçıları'nın (AFTRA) iş garantisi ve maaş güvencesi gerekçesiyle başlattıkları ve... 21.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-21T12:44+0300
2023-07-21T12:44+0300
multimedya
fotoğraf
hollywood
film
dizi
grev
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/15/1073804170_0:141:3139:1907_1920x0_80_0_0_715390d70c676524ed4e16498ab71d7d.jpg
hollywood
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/15/1073804170_204:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_baed5ac2c2b8d28a0c07be79acfa80dc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фото, fotoğraf, hollywood, film, dizi, grev
фото, fotoğraf, hollywood, film, dizi, grev

Hollywood'da senarist ve oyuncuların ortak grevi ikinci haftasında devam ediyor

12:44 21.07.2023
Abone olTelegram
ABD'de Beyaz Perde Aktörleri Derneği (SAG) ile Amerikan Televizyon, Radyo Sanatçıları'nın (AFTRA) iş garantisi ve maaş güvencesi gerekçesiyle başlattıkları ve Amerikan Senaristler Birliği'nin de (WGA) dahil olduğu ortak grev, ikinci haftasına girerken anlaşmaya ilişkin bir ibare henüz görülmedi.
© AFP 2023 / VALERIE MACON

Hollywood'daki 11 bin 500 senarist ve yaklaşık 65 bin oyuncunun destek verdiği grev, Amazon, MAX ve Netflix gibi küresel internet televizyon ağlarının stüdyoları ve ofislerinin önünde 2. haftasında devam ediyor.

Hollywood&#x27;daki 11 bin 500 senarist ve yaklaşık 65 bin oyuncunun destek verdiği grev, Amazon, MAX ve Netflix gibi küresel internet televizyon ağlarının stüdyoları ve ofislerinin önünde 2. haftasında devam ediyor. - Sputnik Türkiye
1/5
© AFP 2023 / VALERIE MACON

Hollywood'daki 11 bin 500 senarist ve yaklaşık 65 bin oyuncunun destek verdiği grev, Amazon, MAX ve Netflix gibi küresel internet televizyon ağlarının stüdyoları ve ofislerinin önünde 2. haftasında devam ediyor.

© AFP 2023 / VALERIE MACON

Grevler, çoğunlukla Los Angeles ve New York'ta yapılıyor olsa da Boston, Philadelphia ve Chicago şehirlerinde de çeşitli etkinlikler yapılacağı açıklandı. Sinema ve Televizyon Yapımcıları Birliğince (AMPTP) temsil edilen stüdyolar ve yayın şirketleriyle müzakerelerin ne zaman devam edeceği henüz bilinmezken, AMPTP'nin senaristlere ve oyunculara ücret artışı teklif ettiği ve diğer taleplerini karşılamaya çalıştığı belirtildi.

Grevler, çoğunlukla Los Angeles ve New York&#x27;ta yapılıyor olsa da Boston, Philadelphia ve Chicago şehirlerinde de çeşitli etkinlikler yapılacağı açıklandı. Sinema ve Televizyon Yapımcıları Birliğince (AMPTP) temsil edilen stüdyolar ve yayın şirketleriyle müzakerelerin ne zaman devam edeceği henüz bilinmezken, AMPTP&#x27;nin senaristlere ve oyunculara ücret artışı teklif ettiği ve diğer taleplerini karşılamaya çalıştığı belirtildi. - Sputnik Türkiye
2/5
© AFP 2023 / VALERIE MACON

Grevler, çoğunlukla Los Angeles ve New York'ta yapılıyor olsa da Boston, Philadelphia ve Chicago şehirlerinde de çeşitli etkinlikler yapılacağı açıklandı. Sinema ve Televizyon Yapımcıları Birliğince (AMPTP) temsil edilen stüdyolar ve yayın şirketleriyle müzakerelerin ne zaman devam edeceği henüz bilinmezken, AMPTP'nin senaristlere ve oyunculara ücret artışı teklif ettiği ve diğer taleplerini karşılamaya çalıştığı belirtildi.

© AFP 2023 / VALERIE MACON

Disney Üst Yöneticisi (CEO) Bob Iger, sendikaların taleplerinin "gerçekçi" olmadığını dile getirirken, Netflix eş-CEO'su Ted Sarandos ise "mümkün olan en kısa sürede sendika ve sektördeki tüm taraflar için adil olacak bir anlaşmaya varma konusunda kararlı olduklarını" ifade etti.

Disney Üst Yöneticisi (CEO) Bob Iger, sendikaların taleplerinin &quot;gerçekçi&quot; olmadığını dile getirirken, Netflix eş-CEO&#x27;su Ted Sarandos ise &quot;mümkün olan en kısa sürede sendika ve sektördeki tüm taraflar için adil olacak bir anlaşmaya varma konusunda kararlı olduklarını&quot; ifade etti. - Sputnik Türkiye
3/5
© AFP 2023 / VALERIE MACON

Disney Üst Yöneticisi (CEO) Bob Iger, sendikaların taleplerinin "gerçekçi" olmadığını dile getirirken, Netflix eş-CEO'su Ted Sarandos ise "mümkün olan en kısa sürede sendika ve sektördeki tüm taraflar için adil olacak bir anlaşmaya varma konusunda kararlı olduklarını" ifade etti.

© AFP 2023 / ROBYN BECK

Hollywood'daki Paramount Stüdyoları'nın önünde açıklama yapan senarist ve oyuncu Seth Green, Kovid-19 salgını sırasında başlıca eğlence kaynağı haline gelen internet televizyon ağlarının, şu an grev yapan kişilerin geçim kaynaklarını "altüst ettiğini" kaydetti.

Hollywood&#x27;daki Paramount Stüdyoları&#x27;nın önünde açıklama yapan senarist ve oyuncu Seth Green, Kovid-19 salgını sırasında başlıca eğlence kaynağı haline gelen internet televizyon ağlarının, şu an grev yapan kişilerin geçim kaynaklarını &quot;altüst ettiğini&quot; kaydetti. - Sputnik Türkiye
4/5
© AFP 2023 / ROBYN BECK

Hollywood'daki Paramount Stüdyoları'nın önünde açıklama yapan senarist ve oyuncu Seth Green, Kovid-19 salgını sırasında başlıca eğlence kaynağı haline gelen internet televizyon ağlarının, şu an grev yapan kişilerin geçim kaynaklarını "altüst ettiğini" kaydetti.

© AFP 2023 / ROBYN BECK

ABD'de senaristler tarafından aynı nedenle başlatılan grevle birleşen SAG-AFTRA grevinin, 1960'tan bu yana ilk kez Hollywood'un sektör çapında "kapanmasına”, dizi ve film gösterimlerinin gecikmesine ve yapımcı şirketler için maddi zarara yol açacağı düşünülüyor.

ABD&#x27;de senaristler tarafından aynı nedenle başlatılan grevle birleşen SAG-AFTRA grevinin, 1960&#x27;tan bu yana ilk kez Hollywood&#x27;un sektör çapında &quot;kapanmasına”, dizi ve film gösterimlerinin gecikmesine ve yapımcı şirketler için maddi zarara yol açacağı düşünülüyor. - Sputnik Türkiye
5/5
© AFP 2023 / ROBYN BECK

ABD'de senaristler tarafından aynı nedenle başlatılan grevle birleşen SAG-AFTRA grevinin, 1960'tan bu yana ilk kez Hollywood'un sektör çapında "kapanmasına”, dizi ve film gösterimlerinin gecikmesine ve yapımcı şirketler için maddi zarara yol açacağı düşünülüyor.

Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала