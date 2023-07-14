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Galayı bir anda terk ettiler: 'Oppenheimer' film ekibi greve gitti
Galayı bir anda terk ettiler: 'Oppenheimer' film ekibi greve gitti
Christopher Nolan imzalı 'Oppenheimer' filmi yılın merakla beklenen yapımları arasında yer alıyor. Dün akşam Londra prömiyerine katılan film ekibi, kırmızı... 14.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-14T16:09+0300
2023-07-14T16:09+0300
yaşam
hollywood
oppenheimer
grev
christopher nolan
film
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Cillian Murphy, Robert Downey Jr, Matt Damon gibi ünlü isimlerin rol aldığı 'Oppenheimer' filminin dün akşam Londra'da prömiyeri yapıldı.Atom bombasının yapılışını konu alan filmin prömiyerine yönetmen Christopher Nolan ve Cillian Murphy, Emily Blunt, Matt Damon, Florence Pugh ve Robert Downey Jr. katıldı.Filmi ekibi kırmızı halıda birlikte poz verdikten sonra bir anda gözden kayboldu.Beyaz Perde Aktörleri Derneği ve Amerikan Televizyon ve Radyo Sanatçıları Birliği (SAG-AFTRA) o sırada resmen grev başlattıklarını ilan etti.Oyuncuların greve katılmak için prömiyerden ayrıldıkları belirtildi. Filmin yönetmeni Nolan, "Grev için pankartlarını yazmaya gittiler" ifadesini kullandı.NTV'nin aktardığına göre, film gösterimine oyuncuların katılmaması üzerine Nolan, "Kırmızı halıya katıldıklarını gördünüz, SAG'in başlattığı grev için pankartlarını hazırlamaya gittiklerini sanıyorum" dedi.Filmin oyuncularından Emily Blunt, kırmızı halıyı terk etmeden önce Deadline'a yaptığı açıklamada "Eğer grev yaparlarsa tüm kadro olarak onlara katılacağız. Bunu yapmak zorundayız" demişti.Senaristlerin greviAmerikan Senaristler Birliği (WGA) mayıs ayından beri grev yapıyor. Yıllık dizi ve film üretiminde hızlı artışın yaşandığı son yıllarda senaristler, daha zor şartlar altında çalıştıklarını ve bunun karşılığında daha az ücret aldıklarını söylüyor.Beyaz Perde Aktörleri Derneği ve Amerikan Televizyon ve Radyo Sanatçıları Birliği'nin başkanı (SAG-AFTRA) Fran Drescher, Hollywood aktörlerinin de grev başlattığını duyurdu.63 yıl sonra ilk kez Hollywood'da hem senarisler hem de oyuncular aynı anda grevde. 10 hafta önce greve başlayan yazarlara, oyuncular da dahil oldu.SAG-AFTRA'nın başkanı Fran Drescher yapay zeka kullanımının kısıtlanması gerektiğine vurguda bulunarak "Makinelerle değiştirilme tehlikesi ile karşı karşıyayız" diye konuştu.Aktörlerin de greve gitmesiyle Hollywood'da yapımların 1960'tan beri ilk kez tamamen durma noktasına gelebileceği ifade ediliyor.
https://sputniknews.com.tr/20230622/greve-giden-hollywood-senaristlerinden-protesto-gosterisi--1072746321.html
https://sputniknews.com.tr/20230713/hollywoodda-toplu-sozlesme-pazarligi-anlasmazlikla-bitti-aktorler-grev-karari-oylamasina-gidiyor-1073499932.html
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hollywood, oppenheimer, grev, christopher nolan, film, gala
hollywood, oppenheimer, grev, christopher nolan, film, gala

Galayı bir anda terk ettiler: 'Oppenheimer' film ekibi greve gitti

16:09 14.07.2023
© AFP 2023 / HENRY NICHOLLSChristopher Nolan imzalı 'Oppenheimer' filmi yılın merakla beklenen yapımları arasında yer alıyor. Dün akşam Londra prömiyerine katılan film ekibi, kırmızı halıda poz verdikten sonra Hollywood aktörlerinin başlattığı greve katılmak için prömiyeri terk etti.
Christopher Nolan imzalı 'Oppenheimer' filmi yılın merakla beklenen yapımları arasında yer alıyor. Dün akşam Londra prömiyerine katılan film ekibi, kırmızı halıda poz verdikten sonra Hollywood aktörlerinin başlattığı greve katılmak için prömiyeri terk etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2023
© AFP 2023 / HENRY NICHOLLS
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Christopher Nolan imzalı 'Oppenheimer' filmi yılın merakla beklenen yapımları arasında yer alıyor. Dün akşam Londra prömiyerine katılan film ekibi, kırmızı halıda poz verdikten sonra Hollywood aktörlerinin başlattığı greve katılmak için prömiyeri terk etti.
Cillian Murphy, Robert Downey Jr, Matt Damon gibi ünlü isimlerin rol aldığı 'Oppenheimer' filminin dün akşam Londra'da prömiyeri yapıldı.
Atom bombasının yapılışını konu alan filmin prömiyerine yönetmen Christopher Nolan ve Cillian Murphy, Emily Blunt, Matt Damon, Florence Pugh ve Robert Downey Jr. katıldı.
Filmi ekibi kırmızı halıda birlikte poz verdikten sonra bir anda gözden kayboldu.
Beyaz Perde Aktörleri Derneği ve Amerikan Televizyon ve Radyo Sanatçıları Birliği (SAG-AFTRA) o sırada resmen grev başlattıklarını ilan etti.
Oyuncuların greve katılmak için prömiyerden ayrıldıkları belirtildi. Filmin yönetmeni Nolan, "Grev için pankartlarını yazmaya gittiler" ifadesini kullandı.
NTV'nin aktardığına göre, film gösterimine oyuncuların katılmaması üzerine Nolan, "Kırmızı halıya katıldıklarını gördünüz, SAG'in başlattığı grev için pankartlarını hazırlamaya gittiklerini sanıyorum" dedi.
Filmin oyuncularından Emily Blunt, kırmızı halıyı terk etmeden önce Deadline'a yaptığı açıklamada "Eğer grev yaparlarsa tüm kadro olarak onlara katılacağız. Bunu yapmak zorundayız" demişti.
Amerikan Senaristler Birliği'nin (WGA) başlattığı grev yaklaşık 50 gündür devam ederken, çok sayıda Hollywood senaristi Los Angeles'ta gösteri düzenledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2023
YAŞAM
Greve giden Hollywood senaristlerinden protesto gösterisi
22 Haziran , 13:32

Senaristlerin grevi

Amerikan Senaristler Birliği (WGA) mayıs ayından beri grev yapıyor. Yıllık dizi ve film üretiminde hızlı artışın yaşandığı son yıllarda senaristler, daha zor şartlar altında çalıştıklarını ve bunun karşılığında daha az ücret aldıklarını söylüyor.
Beyaz Perde Aktörleri Derneği ve Amerikan Televizyon ve Radyo Sanatçıları Birliği'nin başkanı (SAG-AFTRA) Fran Drescher, Hollywood aktörlerinin de grev başlattığını duyurdu.
63 yıl sonra ilk kez Hollywood'da hem senarisler hem de oyuncular aynı anda grevde. 10 hafta önce greve başlayan yazarlara, oyuncular da dahil oldu.
SAG-AFTRA'nın başkanı Fran Drescher yapay zeka kullanımının kısıtlanması gerektiğine vurguda bulunarak "Makinelerle değiştirilme tehlikesi ile karşı karşıyayız" diye konuştu.
Aktörlerin de greve gitmesiyle Hollywood'da yapımların 1960'tan beri ilk kez tamamen durma noktasına gelebileceği ifade ediliyor.
Hollywood grevde: ABD'de Amerikan Senaristler Birliği'ne (Writers Guild of America/WGA) üye sinema ve televizyon yazarlarının grevine destek veren Sinema Oyuncuları Sendikası (Screen Actors Guild/SAG-AFTRA) üyeleri - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2023
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