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https://sputniknews.com.tr/20230622/greve-giden-hollywood-senaristlerinden-protesto-gosterisi--1072746321.html
Greve giden Hollywood senaristlerinden protesto gösterisi
Greve giden Hollywood senaristlerinden protesto gösterisi
Amerikan Senaristler Birliği'nin (WGA) başlattığı grev yaklaşık 50 gündür devam ederken, çok sayıda Hollywood senaristi Los Angeles'ta gösteri düzenledi. 22.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-22T13:32+0300
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yaşam
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los angeles
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protesto gösterisi
amerikan senaristler birliği
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İş garantisi ve maaş güvencesi talebiyle Los Angeles'ta gerçekleştirilen protestoda 1000'e yakın Hollywood senaristi bir araya geldi.Burada konuşan Amerikalı senarist ve komedyen Adam Conover, 'açgözlülüğün kurumsallaştığı Hollywood'da sürdürülebilir iş' talebiyle mücadeleye devam ettiklerini söyledi.Hollywood’un senaristler olmadan ayakta kalamayacağına işaret eden Conover, "Biz olmadan hiçbir şeyleri olmazdı" ifadesini kullandı.Senaristler, pek çok aktörün ve çalışanın desteklediği, 50 gündür devam eden grevin başarıyla sonuçlanacağına inanıyor.Hollywood'da senaristlerin grevleriYıllık dizi ve film üretiminde hızlı artışın yaşandığı son yıllarda senaristler, daha zor şartlar altında çalıştıklarını ve bunun karşılığında daha az ücret aldıklarını söylüyor.WGA tarafından 2 Mayıs'ta başlatılan grevin, film gösterimlerinde gecikmeye yol açabileceği belirtilmişti.Senaristler, en son 2007'de greve gitmiş ve çalışanların 100 günlük iş bırakmaları yaklaşık 2 milyar dolar zarara yol açmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230613/hollywooddaki-grev-surerken-star-wars-ve-avatarin-devam-filmleri-ertelendi-1072403848.html
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hollywood, grev, los angeles, protesto, protesto gösterisi, amerikan senaristler birliği
hollywood, grev, los angeles, protesto, protesto gösterisi, amerikan senaristler birliği

Greve giden Hollywood senaristlerinden protesto gösterisi

13:32 22.06.2023
© AAAmerikan Senaristler Birliği'nin (WGA) başlattığı grev yaklaşık 50 gündür devam ederken, çok sayıda Hollywood senaristi Los Angeles'ta gösteri düzenledi.
Amerikan Senaristler Birliği'nin (WGA) başlattığı grev yaklaşık 50 gündür devam ederken, çok sayıda Hollywood senaristi Los Angeles'ta gösteri düzenledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2023
© AA
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Amerikan Senaristler Birliği'nin (WGA) başlattığı grev yaklaşık 50 gündür devam ederken, çok sayıda Hollywood senaristi Los Angeles'ta gösteri düzenledi.
İş garantisi ve maaş güvencesi talebiyle Los Angeles'ta gerçekleştirilen protestoda 1000'e yakın Hollywood senaristi bir araya geldi.
Burada konuşan Amerikalı senarist ve komedyen Adam Conover, 'açgözlülüğün kurumsallaştığı Hollywood'da sürdürülebilir iş' talebiyle mücadeleye devam ettiklerini söyledi.
Hollywood’un senaristler olmadan ayakta kalamayacağına işaret eden Conover, "Biz olmadan hiçbir şeyleri olmazdı" ifadesini kullandı.
Senaristler, pek çok aktörün ve çalışanın desteklediği, 50 gündür devam eden grevin başarıyla sonuçlanacağına inanıyor.

Hollywood'da senaristlerin grevleri

Yıllık dizi ve film üretiminde hızlı artışın yaşandığı son yıllarda senaristler, daha zor şartlar altında çalıştıklarını ve bunun karşılığında daha az ücret aldıklarını söylüyor.
WGA tarafından 2 Mayıs'ta başlatılan grevin, film gösterimlerinde gecikmeye yol açabileceği belirtilmişti.
Senaristler, en son 2007'de greve gitmiş ve çalışanların 100 günlük iş bırakmaları yaklaşık 2 milyar dolar zarara yol açmıştı.
Hollywood - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2023
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