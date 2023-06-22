https://sputniknews.com.tr/20230622/greve-giden-hollywood-senaristlerinden-protesto-gosterisi--1072746321.html

Greve giden Hollywood senaristlerinden protesto gösterisi

Greve giden Hollywood senaristlerinden protesto gösterisi

Amerikan Senaristler Birliği'nin (WGA) başlattığı grev yaklaşık 50 gündür devam ederken, çok sayıda Hollywood senaristi Los Angeles'ta gösteri düzenledi. 22.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-22T13:32+0300

2023-06-22T13:32+0300

2023-06-22T13:32+0300

yaşam

hollywood

grev

los angeles

protesto

protesto gösterisi

amerikan senaristler birliği

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/16/1072746476_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_517b750d1f73379e5f19ae0d2d7a9d3b.jpg

İş garantisi ve maaş güvencesi talebiyle Los Angeles'ta gerçekleştirilen protestoda 1000'e yakın Hollywood senaristi bir araya geldi.Burada konuşan Amerikalı senarist ve komedyen Adam Conover, 'açgözlülüğün kurumsallaştığı Hollywood'da sürdürülebilir iş' talebiyle mücadeleye devam ettiklerini söyledi.Hollywood’un senaristler olmadan ayakta kalamayacağına işaret eden Conover, "Biz olmadan hiçbir şeyleri olmazdı" ifadesini kullandı.Senaristler, pek çok aktörün ve çalışanın desteklediği, 50 gündür devam eden grevin başarıyla sonuçlanacağına inanıyor.Hollywood'da senaristlerin grevleriYıllık dizi ve film üretiminde hızlı artışın yaşandığı son yıllarda senaristler, daha zor şartlar altında çalıştıklarını ve bunun karşılığında daha az ücret aldıklarını söylüyor.WGA tarafından 2 Mayıs'ta başlatılan grevin, film gösterimlerinde gecikmeye yol açabileceği belirtilmişti.Senaristler, en son 2007'de greve gitmiş ve çalışanların 100 günlük iş bırakmaları yaklaşık 2 milyar dolar zarara yol açmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230613/hollywooddaki-grev-surerken-star-wars-ve-avatarin-devam-filmleri-ertelendi-1072403848.html

hollywood

los angeles

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hollywood, grev, los angeles, protesto, protesto gösterisi, amerikan senaristler birliği