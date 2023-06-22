https://sputniknews.com.tr/20230622/greve-giden-hollywood-senaristlerinden-protesto-gosterisi--1072746321.html
Greve giden Hollywood senaristlerinden protesto gösterisi
Greve giden Hollywood senaristlerinden protesto gösterisi
Amerikan Senaristler Birliği'nin (WGA) başlattığı grev yaklaşık 50 gündür devam ederken, çok sayıda Hollywood senaristi Los Angeles'ta gösteri düzenledi. 22.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-22T13:32+0300
2023-06-22T13:32+0300
2023-06-22T13:32+0300
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İş garantisi ve maaş güvencesi talebiyle Los Angeles'ta gerçekleştirilen protestoda 1000'e yakın Hollywood senaristi bir araya geldi.Burada konuşan Amerikalı senarist ve komedyen Adam Conover, 'açgözlülüğün kurumsallaştığı Hollywood'da sürdürülebilir iş' talebiyle mücadeleye devam ettiklerini söyledi.Hollywood’un senaristler olmadan ayakta kalamayacağına işaret eden Conover, "Biz olmadan hiçbir şeyleri olmazdı" ifadesini kullandı.Senaristler, pek çok aktörün ve çalışanın desteklediği, 50 gündür devam eden grevin başarıyla sonuçlanacağına inanıyor.Hollywood'da senaristlerin grevleriYıllık dizi ve film üretiminde hızlı artışın yaşandığı son yıllarda senaristler, daha zor şartlar altında çalıştıklarını ve bunun karşılığında daha az ücret aldıklarını söylüyor.WGA tarafından 2 Mayıs'ta başlatılan grevin, film gösterimlerinde gecikmeye yol açabileceği belirtilmişti.Senaristler, en son 2007'de greve gitmiş ve çalışanların 100 günlük iş bırakmaları yaklaşık 2 milyar dolar zarara yol açmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230613/hollywooddaki-grev-surerken-star-wars-ve-avatarin-devam-filmleri-ertelendi-1072403848.html
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hollywood, grev, los angeles, protesto, protesto gösterisi, amerikan senaristler birliği
hollywood, grev, los angeles, protesto, protesto gösterisi, amerikan senaristler birliği
Greve giden Hollywood senaristlerinden protesto gösterisi
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Amerikan Senaristler Birliği'nin (WGA) başlattığı grev yaklaşık 50 gündür devam ederken, çok sayıda Hollywood senaristi Los Angeles'ta gösteri düzenledi.
İş garantisi ve maaş güvencesi talebiyle Los Angeles'ta gerçekleştirilen protestoda 1000'e yakın Hollywood senaristi bir araya geldi.
Burada konuşan Amerikalı senarist ve komedyen Adam Conover, 'açgözlülüğün kurumsallaştığı Hollywood'da sürdürülebilir iş' talebiyle mücadeleye devam ettiklerini söyledi.
Hollywood’un senaristler olmadan ayakta kalamayacağına işaret eden Conover, "Biz olmadan hiçbir şeyleri olmazdı" ifadesini kullandı.
Senaristler, pek çok aktörün ve çalışanın desteklediği, 50 gündür devam eden grevin başarıyla sonuçlanacağına inanıyor.
Hollywood'da senaristlerin grevleri
Yıllık dizi ve film üretiminde hızlı artışın yaşandığı son yıllarda senaristler, daha zor şartlar altında çalıştıklarını ve bunun karşılığında daha az ücret aldıklarını söylüyor.
WGA tarafından 2 Mayıs'ta başlatılan grevin, film gösterimlerinde gecikmeye yol açabileceği belirtilmişti.
Senaristler, en son 2007'de greve gitmiş ve çalışanların 100 günlük iş bırakmaları yaklaşık 2 milyar dolar zarara yol açmıştı.