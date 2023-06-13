https://sputniknews.com.tr/20230613/hollywooddaki-grev-surerken-star-wars-ve-avatarin-devam-filmleri-ertelendi-1072403848.html
Hollywood'daki grev sürerken Star Wars ve Avatar'ın devam filmleri ertelendi
Hollywood'daki grev sürerken Star Wars ve Avatar'ın devam filmleri ertelendi
Amerikan Senaristler Birliği'nin (WGA) başlattığı grev sürerken, Disney aralarında "Avatar", "Star Wars" ve "Avengers"ın devam filmlerinin de bulunduğu birçok... 13.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-13T22:25+0300
2023-06-13T22:25+0300
2023-06-13T22:25+0300
yaşam
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hollywood
amerikan senaristler birliği
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WGA'nın 11 bin 500 üyesinin stüdyo şirketleri ile yapılan ücret görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından gittiği grev 7. haftasına giderken, yapım devi Disney'den bir duyuru geldi.Yapım şirketi, önemli yapımların vizyon tarihleri takviminde ciddi değişikliklere gitti.Buna göre, daha önce vizyon tarihi 19 Aralık 2025 olarak açıklanan Star Wars'ın yeni filminin tarihi 22 Mayıs 2026'ya ertelendi.Aralık 2024'te vizyona girmesi planlanan Avatar 3 Aralık 2025'te, Avengers'ın yeni filmi ise Şubat 2025 yerine Ocak 2026'da yayımlanacak.Kaptan Amerika ve Moana gibi yapımların vizyon tarihlerinde de değişiklikler yapıldı.- Hollywood'da senaristlerin grevleriWGA tarafından 2 Mayıs'ta başlayan grevin, film gösterimlerinde gecikmeye yol açabileceği belirtilmişti.Senaristler en son 2007'de greve gitmiş ve çalışanların 100 günlük iş bırakmaları yaklaşık 2 milyar dolar zarara yol açmıştı.Yıllık dizi ve film üretiminde hızlı artışın yaşandığı son yıllarda senaristler, daha zor şartlar altında çalıştıklarını ve bunun karşılığında daha az ücret aldıklarını söylüyor.
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hollywood, hollywood, amerikan senaristler birliği, avengers
hollywood, hollywood, amerikan senaristler birliği, avengers
Hollywood'daki grev sürerken Star Wars ve Avatar'ın devam filmleri ertelendi
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Amerikan Senaristler Birliği'nin (WGA) başlattığı grev sürerken, Disney aralarında "Avatar", "Star Wars" ve "Avengers"ın devam filmlerinin de bulunduğu birçok yapımın vizyon tarihini erteledi.
WGA'nın 11 bin 500 üyesinin stüdyo şirketleri ile yapılan ücret görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından gittiği grev 7. haftasına giderken, yapım devi Disney'den bir duyuru geldi.
Yapım şirketi, önemli yapımların vizyon tarihleri takviminde ciddi değişikliklere gitti.
Buna göre, daha önce vizyon tarihi 19 Aralık 2025 olarak açıklanan Star Wars'ın yeni filminin tarihi 22 Mayıs 2026'ya ertelendi.
Aralık 2024'te vizyona girmesi planlanan Avatar 3 Aralık 2025'te, Avengers'ın yeni filmi ise Şubat 2025 yerine Ocak 2026'da yayımlanacak.
Kaptan Amerika ve Moana gibi yapımların vizyon tarihlerinde de değişiklikler yapıldı.
- Hollywood'da senaristlerin grevleri
WGA tarafından 2 Mayıs'ta başlayan grevin, film gösterimlerinde gecikmeye yol açabileceği belirtilmişti.
Senaristler en son 2007'de greve gitmiş ve çalışanların 100 günlük iş bırakmaları yaklaşık 2 milyar dolar zarara yol açmıştı.
Yıllık dizi ve film üretiminde hızlı artışın yaşandığı son yıllarda senaristler, daha zor şartlar altında çalıştıklarını ve bunun karşılığında daha az ücret aldıklarını söylüyor.