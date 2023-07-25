https://sputniknews.com.tr/20230725/hollywoodda-senarist-ve-oyuncularin-ortak-grevi-ikinci-haftasinda-devam-ediyor-1073977000.html

Hollywood grevinde ikinci hafta: Senarist ve oyuncular, iş garantisi ve maaş güvencesinde ısrarcı

Hollywood grevinde ikinci hafta: Senarist ve oyuncular, iş garantisi ve maaş güvencesinde ısrarcı

ABD'de Beyaz Perde Aktörleri Derneği (SAG) ile Amerikan Televizyon, Radyo Sanatçılarının (AFTRA) iş garantisi ve maaş güvencesi gerekçesiyle başlattıkları ve... 25.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-25T21:39+0300

2023-07-25T21:39+0300

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hollywood

dünya

grev

oyuncu

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Hollywood'daki 11 bin 500 senarist ve yaklaşık 65 bin oyuncunun destek verdiği grev, Amazon, MAX ve Netflix gibi küresel internet televizyon ağlarının stüdyoları ve ofislerinin önünde 2. haftasında devam ediyor.Sinema ve Televizyon Yapımcıları Birliğince (AMPTP) temsil edilen stüdyolar ve yayın şirketleriyle müzakerelerin ne zaman devam edeceği henüz bilinmezken, AMPTP'nin senaristlere ve oyunculara ücret artışı teklif ettiği ve diğer taleplerini karşılamaya çalıştığı belirtildi.Greve giden senarist ve oyuncular, söz konusu tekliflerin "yetersiz kaldığını" ve "adil bir anlaşma" olmadığını düşünüyor.Aktör Chloe Grace Moretz, Bryan Cranstor, Brendan Fraser da Times Meydanı'nda düzenlenen grevin ikinci haftasında düzenlenen gösteriye katılanlar arasında yer aldı.

https://sputniknews.com.tr/20230724/hollywood-grevi-venedik-film-festivalini-de-vurdu-acilis-filmi-programdan-cikarildi--1073893795.html

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