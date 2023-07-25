Hollywood grevinde ikinci hafta: Senarist ve oyuncular, iş garantisi ve maaş güvencesinde ısrarcı
21:39 25.07.2023 (güncellendi: 22:09 25.07.2023)
© AA / Fatih AktaşHollywood'da senarist ve oyuncuların ortak grevi
© AA / Fatih Aktaş
ABD'de Beyaz Perde Aktörleri Derneği (SAG) ile Amerikan Televizyon, Radyo Sanatçılarının (AFTRA) iş garantisi ve maaş güvencesi gerekçesiyle başlattıkları ve Amerikan Senaristler Birliğinin de (WGA) dahil olduğu ortak grev, ikinci haftasına girerken anlaşmaya ilişkin bir ibare henüz görülmedi.
Hollywood'daki 11 bin 500 senarist ve yaklaşık 65 bin oyuncunun destek verdiği grev, Amazon, MAX ve Netflix gibi küresel internet televizyon ağlarının stüdyoları ve ofislerinin önünde 2. haftasında devam ediyor.
Sinema ve Televizyon Yapımcıları Birliğince (AMPTP) temsil edilen stüdyolar ve yayın şirketleriyle müzakerelerin ne zaman devam edeceği henüz bilinmezken, AMPTP'nin senaristlere ve oyunculara ücret artışı teklif ettiği ve diğer taleplerini karşılamaya çalıştığı belirtildi.
Sinema ve Televizyon Yapımcıları Birliğince (AMPTP) temsil edilen stüdyolar ve yayın şirketleriyle müzakerelerin ne zaman devam edeceği henüz bilinmezken, AMPTP'nin senaristlere ve oyunculara ücret artışı teklif ettiği ve diğer taleplerini karşılamaya çalıştığı belirtildi.
© AA / Fatih AktaşHollywood'da senarist ve oyuncuların ortak grevi
Hollywood'da senarist ve oyuncuların ortak grevi
© AA / Fatih Aktaş
© AA / Fatih AktaşHollywood'da senarist ve oyuncuların ortak grevi
Hollywood'da senarist ve oyuncuların ortak grevi
© AA / Fatih Aktaş
Greve giden senarist ve oyuncular, söz konusu tekliflerin "yetersiz kaldığını" ve "adil bir anlaşma" olmadığını düşünüyor.
Aktör Chloe Grace Moretz, Bryan Cranstor, Brendan Fraser da Times Meydanı'nda düzenlenen grevin ikinci haftasında düzenlenen gösteriye katılanlar arasında yer aldı.
Aktör Chloe Grace Moretz, Bryan Cranstor, Brendan Fraser da Times Meydanı'nda düzenlenen grevin ikinci haftasında düzenlenen gösteriye katılanlar arasında yer aldı.
© AA / Fatih AktaşHollywood'da senarist ve oyuncuların ortak grevi
Hollywood'da senarist ve oyuncuların ortak grevi
© AA / Fatih Aktaş