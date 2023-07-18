https://sputniknews.com.tr/20230718/abd-nukleer-silahli-denizaltisini-kucaklayan-guney-kore-kuzey-rejimini-devirebilme-iradesine-isaret-1073669670.html

ABD nükleer silahlı denizaltısını kucaklayan Güney Kore: Kuzey rejimini devirebilme iradesine işaret

ABD nükleer silahlı denizaltısını kucaklayan Güney Kore: Kuzey rejimini devirebilme iradesine işaret

Çin'i her koldan kuşatmaya çalışan Biden yönetiminin nükleer savaş çıkarabilecek adımlarını bu kez Kore Yarımadası'nda atmasıyla Asya Pasifik'te sular... 18.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-18T18:26+0300

2023-07-18T18:26+0300

2023-07-18T18:47+0300

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ABD ile Güney Kore'nin ortak tatbikat fırtınası, Güney Kore ve Japonya liderlerinin NATO'nun Vilnius zirvesine katılımı, Kuzey Kore'nin ortak tatbikat kamuflajı altında hava sahasını ihlal eden ABD casus uçaklarını vurma uyarısının üstüne ABD'nin nükleer balistik füze fırlatma kapasiteli bir denizaltısı Güney Kore'ye geldi. Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol ile ABD Başkanı Joe Biden'ın nisanda imzaladığı ABD'nin 40 yıl sonra ilk kez nükleer silahlı denizaltılarını periyodik olarak Güney Kore'ye konuşlandırmasını da içeren Washington Deklarasyonu uyarınca, Ohio sınıfı USS Kentucky denizaltısı Güney Kore'nin liman şehri Busan'daki deniz üssüne demirledi.Amerikan denizaltısı, yaklaşık 12 bin km menzile sahip Trident II balistik füzelerinden 20 adet taşıma kapasitesine sahip. Trident II, ABD'nin stratejik nükleer cephaneliğinin üç bileşeninden biri olan nükleer füzeli denizaltıların ana öğesi. Busan'a bundan önceki Amerikan nükleer balistik füzeli denizaltı ziyaretini 1981'de USS Robert E. Lee gerçekleştirmişti. Güney Kore haber ajansı Yonhap'a konuşan Güney Koreli analistler, USS Kentucky'nin ziyaretini, 'ABD'nin gelişen Kuzey Kore tehditlerine karşı nükleer varlıklarını kullanma iradesinin son derece sembolik ancak aleni göstergesi' olarak değerlendirdi. Ne tesadüf ki, USS Kentucky'nin Busan'da boy göstermesi, müttefiklerin ABD'nin Güney Kore'yi savunmak için nükleer dahil tüm askeri yeteneklerini kullanmaya yönelik genişletilmiş caydırıcılık taahhüdünü güçlendirme çabalarının uzantısı olan Nükleer Danışma Grubu'nun (NCG) Seul'deki açılış oturumuyla aynı zamana denk geldi.Toplantının ardından gazetecilere konuşan Beyaz Saray Hint-Pasifik Koordinatörü Kurt Campbell, "Biz konuşurken, bir Amerikan nükleer denizaltısı bugün Busan'a yanaşıyor, bu on yıllardır ilk Amerikan nükleer denizaltısı ziyareti" dedi.Toplantıya Campbell ile birlikte eşbaşkanlık eden Yoon'un Ulusal Güvenlik Danışmanı Kim Tae-hyo ise Kuzey Kore'ye nükleer saldırıyla rejimi devirme' tehdidi savurdu:Washington Deklarasyonu'nu elde etme uğruna tarihi düşman Japonya ile ortaklığa bile razı gelen Güney Kore hükümeti, ABD ile 'Kuzey Kore'yle mücadeleye yönelik eylem halinde nükleer temelli ittifak' ilan etmiş durumda. Güney Koreli analistler de Washington'ın nükleer kapasiteye sahip denizaltılar, bombardıman uçakları ve kıtalararası balistik füzelerden (ICBM) oluşan 'nükleer üçlünün' temel direklerini kullanmaya hazır olduğunun sinyalini verdiği görüşünde.Inha Üniversitesi'nin uluslararası siyaset profesörü Nam Chang-hee, "Stratejik bombardıman uçakları ve nükleer güçle çalışan uçak gemilerinin daha önceki konuşlanmaları göz önüne alındığında, bu seferki nükleer balistik füzeli denizaltı ziyareti, ABD'nin genişletilmiş caydırıcılık taahhüdünün sembolik bir yeniden teyidi" dedi. ABD ile Güney Kore'nin provokasyonlarına karşı geçen hafta katı yakıtlı kıtalararası balistik füze Hwasong-18 fırlatan Kuzey Kore, 'Washington'ın nükleer stratejik varlıklarını konuşlandırmasının bölgeyi nükleer çatışmaya her zamankinden fazla yaklaştırdığına' dair defalarca uyarıda bulundu. Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, bir süredir taktik nükleer silahlar dahil silah gelişimini artırma çağrısı yapıyor. ABD'nin stratejik hamlelerinin nükleer gerilimi tırmandırabileceği uyarısını bugün tekrarlayan Kim Jong-un'un prestijli kız kardeşi Kim Yo-jong, 'egemenliklerini ihlal eden her türlü eyleme kararlılıkla karşı koymaya hazır olduklarını' söyledi.USS Kentucky'nin konuşlandırılması gibi eylemlerin 'Pyongyang'ı Washington ile olası herhangi bir nükleer müzakereden daha da uzaklaştıracağını' belirten kız kardeş Kim, ABD ile görüşme olasılığını 'gündüz düşü' diyerek reddetti. ABD Başkanı Joe Biden'ın selefi Donald Trump'la iki zirve yapan ve yaptırımların kalkabileceği umuduyla nükleer silah cephaneliğini yok eden Kuzey Kore lideri Kim, ABD'nin bölgedeki askeri eylemlerini ülkenin varoluşuna tehdit olarak gördüğünden, her hamleye karşı füze denemesi ve silah geliştirme çıtasını yükseltmek zorunda kalıyor.

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