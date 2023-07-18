ABD nükleer silahlı denizaltısını kucaklayan Güney Kore: Kuzey rejimini devirebilme iradesine işaret

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
İnşaat-Sen: Yemekhanelerde farelerin gezdiği görüntüleri izledik
07:08
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Akaryakıtta artan ÖTV oranlarının sonuçları neler olacak?
09:09
108 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
6 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
ÖTV zammı Türkiye'nin gündeminde.
12:45
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Bilişim uzmanı Nebil: Dijital para adaletsizliğe bir tepki olarak doğdu
14:05
54 dk
ANLAT BANA
Meliha Okur'la Anlat Bana
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
'İsveç bizim liberaller gibi kendini parçalasa, nüfuzu Türkiye'yi AB üyesi yapmaya yetmez'
16:04
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
AKŞAM POSTASI
Zamlar ekonomiyi kurtarır mı?
17:06
85 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
Z RAPORU
Yangınlarla mücadele sürüyor
20:45
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
6 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Vergi uzmanı Aydoğmuş: Elektronik ve kaçak sigaralarda vergi kaybı 260 milyar TL
07:09
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Vergi zamları ekonomide dengeleri nasıl etkiler?
09:02
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
POLİTİKA
Emekli Tümamiral Gürdeniz: Türkiye bu tuzağa düşmemeli
10:30
31 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:02
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
ÖTV ve KDV'ye gelen artışlar gıda fiyatlarını nasıl etkileyecek
12:45
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANKARA FARKI
FETÖ ile mücadele ne durumda?
15:01
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:04
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Körfez kaynağı ekonomiye ilaç olur mu?
17:03
87 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:31
3 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230718/abd-nukleer-silahli-denizaltisini-kucaklayan-guney-kore-kuzey-rejimini-devirebilme-iradesine-isaret-1073669670.html
ABD nükleer silahlı denizaltısını kucaklayan Güney Kore: Kuzey rejimini devirebilme iradesine işaret
ABD nükleer silahlı denizaltısını kucaklayan Güney Kore: Kuzey rejimini devirebilme iradesine işaret
Çin'i her koldan kuşatmaya çalışan Biden yönetiminin nükleer savaş çıkarabilecek adımlarını bu kez Kore Yarımadası'nda atmasıyla Asya Pasifik'te sular... 18.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-18T18:26+0300
2023-07-18T18:47+0300
dünya
abd
güney kore
kuzey kore
çin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/12/1073666318_0:69:598:405_1920x0_80_0_0_b53b7b86940845bf233d31dab97fa7b8.jpg
ABD ile Güney Kore'nin ortak tatbikat fırtınası, Güney Kore ve Japonya liderlerinin NATO'nun Vilnius zirvesine katılımı, Kuzey Kore'nin ortak tatbikat kamuflajı altında hava sahasını ihlal eden ABD casus uçaklarını vurma uyarısının üstüne ABD'nin nükleer balistik füze fırlatma kapasiteli bir denizaltısı Güney Kore'ye geldi. Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol ile ABD Başkanı Joe Biden'ın nisanda imzaladığı ABD'nin 40 yıl sonra ilk kez nükleer silahlı denizaltılarını periyodik olarak Güney Kore'ye konuşlandırmasını da içeren Washington Deklarasyonu uyarınca, Ohio sınıfı USS Kentucky denizaltısı Güney Kore'nin liman şehri Busan'daki deniz üssüne demirledi.Amerikan denizaltısı, yaklaşık 12 bin km menzile sahip Trident II balistik füzelerinden 20 adet taşıma kapasitesine sahip. Trident II, ABD'nin stratejik nükleer cephaneliğinin üç bileşeninden biri olan nükleer füzeli denizaltıların ana öğesi. Busan'a bundan önceki Amerikan nükleer balistik füzeli denizaltı ziyaretini 1981'de USS Robert E. Lee gerçekleştirmişti. Güney Kore haber ajansı Yonhap'a konuşan Güney Koreli analistler, USS Kentucky'nin ziyaretini, 'ABD'nin gelişen Kuzey Kore tehditlerine karşı nükleer varlıklarını kullanma iradesinin son derece sembolik ancak aleni göstergesi' olarak değerlendirdi. Ne tesadüf ki, USS Kentucky'nin Busan'da boy göstermesi, müttefiklerin ABD'nin Güney Kore'yi savunmak için nükleer dahil tüm askeri yeteneklerini kullanmaya yönelik genişletilmiş caydırıcılık taahhüdünü güçlendirme çabalarının uzantısı olan Nükleer Danışma Grubu'nun (NCG) Seul'deki açılış oturumuyla aynı zamana denk geldi.Toplantının ardından gazetecilere konuşan Beyaz Saray Hint-Pasifik Koordinatörü Kurt Campbell, "Biz konuşurken, bir Amerikan nükleer denizaltısı bugün Busan'a yanaşıyor, bu on yıllardır ilk Amerikan nükleer denizaltısı ziyareti" dedi.Toplantıya Campbell ile birlikte eşbaşkanlık eden Yoon'un Ulusal Güvenlik Danışmanı Kim Tae-hyo ise Kuzey Kore'ye nükleer saldırıyla rejimi devirme' tehdidi savurdu:Washington Deklarasyonu'nu elde etme uğruna tarihi düşman Japonya ile ortaklığa bile razı gelen Güney Kore hükümeti, ABD ile 'Kuzey Kore'yle mücadeleye yönelik eylem halinde nükleer temelli ittifak' ilan etmiş durumda. Güney Koreli analistler de Washington'ın nükleer kapasiteye sahip denizaltılar, bombardıman uçakları ve kıtalararası balistik füzelerden (ICBM) oluşan 'nükleer üçlünün' temel direklerini kullanmaya hazır olduğunun sinyalini verdiği görüşünde.Inha Üniversitesi'nin uluslararası siyaset profesörü Nam Chang-hee, "Stratejik bombardıman uçakları ve nükleer güçle çalışan uçak gemilerinin daha önceki konuşlanmaları göz önüne alındığında, bu seferki nükleer balistik füzeli denizaltı ziyareti, ABD'nin genişletilmiş caydırıcılık taahhüdünün sembolik bir yeniden teyidi" dedi. ABD ile Güney Kore'nin provokasyonlarına karşı geçen hafta katı yakıtlı kıtalararası balistik füze Hwasong-18 fırlatan Kuzey Kore, 'Washington'ın nükleer stratejik varlıklarını konuşlandırmasının bölgeyi nükleer çatışmaya her zamankinden fazla yaklaştırdığına' dair defalarca uyarıda bulundu. Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, bir süredir taktik nükleer silahlar dahil silah gelişimini artırma çağrısı yapıyor. ABD'nin stratejik hamlelerinin nükleer gerilimi tırmandırabileceği uyarısını bugün tekrarlayan Kim Jong-un'un prestijli kız kardeşi Kim Yo-jong, 'egemenliklerini ihlal eden her türlü eyleme kararlılıkla karşı koymaya hazır olduklarını' söyledi.USS Kentucky'nin konuşlandırılması gibi eylemlerin 'Pyongyang'ı Washington ile olası herhangi bir nükleer müzakereden daha da uzaklaştıracağını' belirten kız kardeş Kim, ABD ile görüşme olasılığını 'gündüz düşü' diyerek reddetti. ABD Başkanı Joe Biden'ın selefi Donald Trump'la iki zirve yapan ve yaptırımların kalkabileceği umuduyla nükleer silah cephaneliğini yok eden Kuzey Kore lideri Kim, ABD'nin bölgedeki askeri eylemlerini ülkenin varoluşuna tehdit olarak gördüğünden, her hamleye karşı füze denemesi ve silah geliştirme çıtasını yükseltmek zorunda kalıyor.
güney kore
kuzey kore
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/12/1073666318_0:0:592:444_1920x0_80_0_0_3ac6157819b05fa5c345a83d68e20700.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, güney kore, kuzey kore, çin
abd, güney kore, kuzey kore, çin

ABD nükleer silahlı denizaltısını kucaklayan Güney Kore: Kuzey rejimini devirebilme iradesine işaret

18:26 18.07.2023 (güncellendi: 18:47 18.07.2023)
© Fotoğraf : https://en.wikipedia.org/wiki/USS_Kentucky_(SSBN-737)ABD denizaltısı USS Kentucky (nükleer savaş başlıklı balistik füze atma kabiliyetli)
ABD denizaltısı USS Kentucky (nükleer savaş başlıklı balistik füze atma kabiliyetli) - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2023
© Fotoğraf : https://en.wikipedia.org/wiki/USS_Kentucky_(SSBN-737)
Abone olTelegram
Çin'i her koldan kuşatmaya çalışan Biden yönetiminin nükleer savaş çıkarabilecek adımlarını bu kez Kore Yarımadası'nda atmasıyla Asya Pasifik'te sular kızışıyor. 1981'den beri ilk kez Güney Kore'ye Amerikan nükleer balistik füzeli denizaltısı konuşlandı.
ABD ile Güney Kore'nin ortak tatbikat fırtınası, Güney Kore ve Japonya liderlerinin NATO'nun Vilnius zirvesine katılımı, Kuzey Kore'nin ortak tatbikat kamuflajı altında hava sahasını ihlal eden ABD casus uçaklarını vurma uyarısının üstüne ABD'nin nükleer balistik füze fırlatma kapasiteli bir denizaltısı Güney Kore'ye geldi.
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol ile ABD Başkanı Joe Biden'ın nisanda imzaladığı ABD'nin 40 yıl sonra ilk kez nükleer silahlı denizaltılarını periyodik olarak Güney Kore'ye konuşlandırmasını da içeren Washington Deklarasyonu uyarınca, Ohio sınıfı USS Kentucky denizaltısı Güney Kore'nin liman şehri Busan'daki deniz üssüne demirledi.
Amerikan denizaltısı, yaklaşık 12 bin km menzile sahip Trident II balistik füzelerinden 20 adet taşıma kapasitesine sahip. Trident II, ABD'nin stratejik nükleer cephaneliğinin üç bileşeninden biri olan nükleer füzeli denizaltıların ana öğesi.
Busan'a bundan önceki Amerikan nükleer balistik füzeli denizaltı ziyaretini 1981'de USS Robert E. Lee gerçekleştirmişti.
Güney Kore haber ajansı Yonhap'a konuşan Güney Koreli analistler, USS Kentucky'nin ziyaretini, 'ABD'nin gelişen Kuzey Kore tehditlerine karşı nükleer varlıklarını kullanma iradesinin son derece sembolik ancak aleni göstergesi' olarak değerlendirdi.
Ne tesadüf ki, USS Kentucky'nin Busan'da boy göstermesi, müttefiklerin ABD'nin Güney Kore'yi savunmak için nükleer dahil tüm askeri yeteneklerini kullanmaya yönelik genişletilmiş caydırıcılık taahhüdünü güçlendirme çabalarının uzantısı olan Nükleer Danışma Grubu'nun (NCG) Seul'deki açılış oturumuyla aynı zamana denk geldi.
Toplantının ardından gazetecilere konuşan Beyaz Saray Hint-Pasifik Koordinatörü Kurt Campbell, "Biz konuşurken, bir Amerikan nükleer denizaltısı bugün Busan'a yanaşıyor, bu on yıllardır ilk Amerikan nükleer denizaltısı ziyareti" dedi.
Toplantıya Campbell ile birlikte eşbaşkanlık eden Yoon'un Ulusal Güvenlik Danışmanı Kim Tae-hyo ise Kuzey Kore'ye nükleer saldırıyla rejimi devirme' tehdidi savurdu:

"ABD tarafı, Kuzey'in Güney'e nükleer silahlarla saldırması durumunda, bunun rejiminin düşmesine yol açacak şekilde derhal ezici ve kararlı karşı önlemlerle karşılanacağı konusunda güçlü irade gösterdi."

Washington Deklarasyonu'nu elde etme uğruna tarihi düşman Japonya ile ortaklığa bile razı gelen Güney Kore hükümeti, ABD ile 'Kuzey Kore'yle mücadeleye yönelik eylem halinde nükleer temelli ittifak' ilan etmiş durumda. Güney Koreli analistler de Washington'ın nükleer kapasiteye sahip denizaltılar, bombardıman uçakları ve kıtalararası balistik füzelerden (ICBM) oluşan 'nükleer üçlünün' temel direklerini kullanmaya hazır olduğunun sinyalini verdiği görüşünde.
Inha Üniversitesi'nin uluslararası siyaset profesörü Nam Chang-hee, "Stratejik bombardıman uçakları ve nükleer güçle çalışan uçak gemilerinin daha önceki konuşlanmaları göz önüne alındığında, bu seferki nükleer balistik füzeli denizaltı ziyareti, ABD'nin genişletilmiş caydırıcılık taahhüdünün sembolik bir yeniden teyidi" dedi.
ABD ile Güney Kore'nin provokasyonlarına karşı geçen hafta katı yakıtlı kıtalararası balistik füze Hwasong-18 fırlatan Kuzey Kore, 'Washington'ın nükleer stratejik varlıklarını konuşlandırmasının bölgeyi nükleer çatışmaya her zamankinden fazla yaklaştırdığına' dair defalarca uyarıda bulundu. Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, bir süredir taktik nükleer silahlar dahil silah gelişimini artırma çağrısı yapıyor.
ABD'nin stratejik hamlelerinin nükleer gerilimi tırmandırabileceği uyarısını bugün tekrarlayan Kim Jong-un'un prestijli kız kardeşi Kim Yo-jong, 'egemenliklerini ihlal eden her türlü eyleme kararlılıkla karşı koymaya hazır olduklarını' söyledi.
USS Kentucky'nin konuşlandırılması gibi eylemlerin 'Pyongyang'ı Washington ile olası herhangi bir nükleer müzakereden daha da uzaklaştıracağını' belirten kız kardeş Kim, ABD ile görüşme olasılığını 'gündüz düşü' diyerek reddetti.
ABD Başkanı Joe Biden'ın selefi Donald Trump'la iki zirve yapan ve yaptırımların kalkabileceği umuduyla nükleer silah cephaneliğini yok eden Kuzey Kore lideri Kim, ABD'nin bölgedeki askeri eylemlerini ülkenin varoluşuna tehdit olarak gördüğünden, her hamleye karşı füze denemesi ve silah geliştirme çıtasını yükseltmek zorunda kalıyor.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала