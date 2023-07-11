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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230711/kuzey-kore-abdnin-ukraynaya-misket-bombasi-gonderme-kararini-kinadi-1073441723.html
Kuzey Kore, ABD'nin Ukrayna'ya misket bombası gönderme kararını kınadı
Kuzey Kore, ABD'nin Ukrayna'ya misket bombası gönderme kararını kınadı
Kuzey Kore, ABD'nin Ukrayna'ya misket bombası tedarik etme kararını şiddetle kınayarak bunu "dünyaya yeni bir felaketi beraberinde getirecek tehlikeli bir suç... 11.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-11T23:49+0300
2023-07-11T23:49+0300
ukrayna krizi
misket bombası
abd
ukrayna
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Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansı'na (KCNA) göre, Dışişleri Bakanı Choe Son-hui, yaptığı basın açıklamasında, ABD’nin Ukrayna'ya misket bombası gönderme kararını eleştirdi.Choe, ABD'nin Ukrayna'ya misket bombası verme kararını "dünyaya yeni bir felaketi beraberinde getirecek tehlikeli suç eylemi" olarak nitelendirdi.ABD'nin kararından vazgeçmemesi durumunda "feci sonuçlarla karşılaşacağı" uyarısında bulunan Choe, "Kuzey Kore adına, ABD'nin Ukrayna'ya kitle imha silahları teklif etme kararını şiddetle kınıyor ve ABD'nin bu kararı derhal geri çekmesini şiddetle talep ediyorum." ifadesini kullandı.ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan 7 Temmuz'da misket bombası vereceklerini açıklamıştı.Misket bombalarının sivillere zarar verme riskinin farkında olduklarını kaydeden Sullivan, Ukrayna'ya misket bombaları vermenin "kolay bir karar" olmadığını ifade etmişti.ABD Başkanı Joe Biden da bunun "çok zor bir karar" olduğunu belirterek, bu konuda müttefiklerle ve Kongre'deki milletvekilleriyle görüştüğünü açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230711/abdli-bazi-demokrat-ve-cumhuriyetciler-ukraynaya-misket-bombasi-verilmemesi-icin-harekete-gecti-1073400121.html
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misket bombası, abd, ukrayna
misket bombası, abd, ukrayna

Kuzey Kore, ABD'nin Ukrayna'ya misket bombası gönderme kararını kınadı

23:49 11.07.2023
© AP Photo / Mohammad ZaatariMisket bombası
Misket bombası - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2023
© AP Photo / Mohammad Zaatari
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Kuzey Kore, ABD'nin Ukrayna'ya misket bombası tedarik etme kararını şiddetle kınayarak bunu "dünyaya yeni bir felaketi beraberinde getirecek tehlikeli bir suç eylemi" olarak niteledi.
Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansı'na (KCNA) göre, Dışişleri Bakanı Choe Son-hui, yaptığı basın açıklamasında, ABD’nin Ukrayna'ya misket bombası gönderme kararını eleştirdi.
Choe, ABD'nin Ukrayna'ya misket bombası verme kararını "dünyaya yeni bir felaketi beraberinde getirecek tehlikeli suç eylemi" olarak nitelendirdi.
ABD'nin kararından vazgeçmemesi durumunda "feci sonuçlarla karşılaşacağı" uyarısında bulunan Choe, "Kuzey Kore adına, ABD'nin Ukrayna'ya kitle imha silahları teklif etme kararını şiddetle kınıyor ve ABD'nin bu kararı derhal geri çekmesini şiddetle talep ediyorum." ifadesini kullandı.
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan 7 Temmuz'da misket bombası vereceklerini açıklamıştı.
Misket bombalarının sivillere zarar verme riskinin farkında olduklarını kaydeden Sullivan, Ukrayna'ya misket bombaları vermenin "kolay bir karar" olmadığını ifade etmişti.
ABD Başkanı Joe Biden da bunun "çok zor bir karar" olduğunu belirterek, bu konuda müttefiklerle ve Kongre'deki milletvekilleriyle görüştüğünü açıklamıştı.
Washington, DC'deki Capitol Hill'deki ABD Kongre binası. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2023
Ukrayna krizi
ABD'li bazı Demokrat ve Cumhuriyetçiler, Ukrayna'ya misket bombası verilmemesi için harekete geçti
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