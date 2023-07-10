https://sputniknews.com.tr/20230710/kuzey-koreden-abd-casus-ucaklarini-vurma-uyarisi-yanlis-adiminiz-soke-edici-kazaya-yol-acabilir-1073367784.html

Kuzey Kore'den ABD casus uçaklarını vurma uyarısı: Yanlış adımınız şoke edici kazaya yol açabilir

Kuzey Kore'den ABD casus uçaklarını vurma uyarısı: Yanlış adımınız şoke edici kazaya yol açabilir

ABD'nin nükleer stratejik varlıklarını konuşlandırmasının bölgeyi nükleer çatışmaya her zamankinden fazla yaklaştırdığı uyarısını tekrarlayan Pyongyang... 10.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-10T12:56+0300

2023-07-10T12:56+0300

2023-07-10T13:39+0300

dünya

kuzey kore

abd

güney kore

casus uçakları

nükleer silah

nükleer savaş

stratejik

askeri

varlık

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Kuzey Kore devlet medyasının yayımladığı Savunma Bakanlığı açıklamasında, Washington, 'nükleer şantaj ve savaş zamanı seviyesinin bile ötesinde casusluk yapmakla' suçlandı. Pentagon'u 'gerilimi kritik bir düzeye çıkarmak ve bölgeyi nükleer bir felakete her zamankinden daha fazla yaklaştırmakla' eleştiren açıklamada, herhangi bir yanlış adımın 'şoke edici bir kazaya' yol açabileceği uyarısında bulunuldu. 'En aleni nükleer şantaj'Kuzey Kore devlet medyasının aktardığına göre adı açıklanmayan bir askeri sözcü, şunları söyledi:Washington'ın 'casusluk faaliyetlerini büyük ölçüde artırdığını ve defalarca Kuzey Kore hava sahasını ihlal ettiğini' dile getiren askeri sözcü, ABD'nin 'kışkırtıcı hava casusluğu için kesinlikle pahalı bir bedel ödemek zorunda kalacağı' tehdidinde bulunarak şöyle devam etti:NATO rüzgarları eşliğinde ortak tatbikat kasırgasıWashington'ın Çin'e karşı NATO'nun Asya'ya genişlemesi emelleri ve bölgedeki müttefikleri Japonya Başbakanı Fumio Kişida ile Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol'un yarın Litvanya'da başlayacak NATO zirvesine katılacak olmalarının arka planında, ABD ile Güney Kore dünyanın başka hiçbir yerinde görülmeyen yoğunlukta ortak tatbikatlara tam gaz devam ediyor.Bu yılki ortak hava ve deniz tatbikatlarına ABD'nin bir uçak gemisi ve ağır bombardıman uçakları gibi stratejik varlıkları da katıldı. Ufukta nükleer silahlı denizaltı krizi varÜstüne üstlük Güney Kore liderinin nisandaki Washington ziyaretinde Yoon ile ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin 40 yıl sonra ilk kez nükleer silahlı denizaltılarını periyodik olarak Güney Kore'ye konuşlandırmasını da içeren Washington Deklarasyonu anlaşmasına vardı.Kuzey Kore'nin kınadığı bu hamleyle ilgili geçen ayın sonunda açıklama yapan ABD Kore Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Scott L. Pleus, tarih vermeden, 'yakın gelecekte' Güney Kore'ye nükleer silahlı denizaltı göndereceklerini açıkladı.Yanısıra ABD, 15 Haziran'da Güney Kore'ye yaklaşık 150 Tomahawk güdümlü füzesi taşıyabilen, nükleer enerjiyle çalışan bir denizaltı konuşlandırdı. Ekim 2017'den beri ilk olan bu tür konuşlandırma kapsamında Ohio sınıfı USS Michigan denizaltısı, Güney Kore'nin güneydoğusundaki Busan limanına demirledi.

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kuzey kore, abd, güney kore, casus uçakları, nükleer silah, nükleer savaş, stratejik, askeri, varlık, savunma bakanlığı, japonya, nato