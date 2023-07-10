Kuzey Kore'den ABD casus uçaklarını vurma uyarısı: Yanlış adımınız şoke edici kazaya yol açabilir
12:56 10.07.2023 (güncellendi: 13:39 10.07.2023)
© AP Photo / U.S. Navy/ Mass Communication Specialist 2nd Class Jermaine RallifordАтомная субмарина «Мичиган» типа «Огайо» в южнокорейском порту Пусан
© AP Photo / U.S. Navy/ Mass Communication Specialist 2nd Class Jermaine Ralliford
ABD'nin nükleer stratejik varlıklarını konuşlandırmasının bölgeyi nükleer çatışmaya her zamankinden fazla yaklaştırdığı uyarısını tekrarlayan Pyongyang, Amerikan casus uçuşları tarafından hava sahasının sistematik şekilde ihlal edilmesini şimdilik itidalle karşılamakla birlikte sonunda uçakları vurabileceğini belirtti.
Kuzey Kore devlet medyasının yayımladığı Savunma Bakanlığı açıklamasında, Washington, 'nükleer şantaj ve savaş zamanı seviyesinin bile ötesinde casusluk yapmakla' suçlandı.
Pentagon'u 'gerilimi kritik bir düzeye çıkarmak ve bölgeyi nükleer bir felakete her zamankinden daha fazla yaklaştırmakla' eleştiren açıklamada, herhangi bir yanlış adımın 'şoke edici bir kazaya' yol açabileceği uyarısında bulunuldu.
North Korea threatens to shoot down US planes as it condemns nuclear moves | South China Morning Post https://t.co/XCo43e3zCS— DEFCON1-WarWatch (@Defcon1W) July 10, 2023
'En aleni nükleer şantaj'
Kuzey Kore devlet medyasının aktardığına göre adı açıklanmayan bir askeri sözcü, şunları söyledi:
"ABD'nin Kore Yarımadası'na stratejik nükleer silahlar sokma hamleleri, Kuzey Kore ile komşu ülkelere yönelik en aleni nükleer şantajdır ve hem bölgesel hem küresel barış ve güvenliğe yönelik ciddi bir tehdit ve meydan okumadır."
Washington'ın 'casusluk faaliyetlerini büyük ölçüde artırdığını ve defalarca Kuzey Kore hava sahasını ihlal ettiğini' dile getiren askeri sözcü, ABD'nin 'kışkırtıcı hava casusluğu için kesinlikle pahalı bir bedel ödemek zorunda kalacağı' tehdidinde bulunarak şöyle devam etti:
"ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bir stratejik keşif uçağının Doğu Denizi'nde (Japon Denizi) düşürülmesi gibi şoke edici bir kazanın olmayacağının garantisi yok."
"ABD, 1969'da EC-121 uçağı ve 1994'te OH-58 helikopterinin düşürülmesi gibi hava casus varlıklarının trajik kaderini hatırlamalı."
"Biz maksimum sabır ve kendine hakim olma pozisyonumuzu korumakla birlikte her şeyin bir sınırı var ve ABD'nin endişe edilecek kritik noktaya yakın."
"Kore Yarımadası'nda kimsenin arzu etmediği aşırı durumun yaratılıp yaratılmayacağı ABD'nin gelecekteki eylemlerine bağlıdır ve herhangi bir ani durum olursa... bundan tamamen ABD sorumlu tutulacaktır."
NATO rüzgarları eşliğinde ortak tatbikat kasırgası
Washington'ın Çin'e karşı NATO'nun Asya'ya genişlemesi emelleri ve bölgedeki müttefikleri Japonya Başbakanı Fumio Kişida ile Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol'un yarın Litvanya'da başlayacak NATO zirvesine katılacak olmalarının arka planında, ABD ile Güney Kore dünyanın başka hiçbir yerinde görülmeyen yoğunlukta ortak tatbikatlara tam gaz devam ediyor.
NEW: Tensions rise as North Korea warns of shooting down U.S. spy planes and criticizes the planned deployment of a nuclear submarine to South Korea.— NK NEWS (@nknewsorg) July 10, 2023
The defense ministry spokesperson urges the U.S. to cease provocative actions immediately.https://t.co/uVEm81BtAz
Bu yılki ortak hava ve deniz tatbikatlarına ABD'nin bir uçak gemisi ve ağır bombardıman uçakları gibi stratejik varlıkları da katıldı.
Ufukta nükleer silahlı denizaltı krizi var
Üstüne üstlük Güney Kore liderinin nisandaki Washington ziyaretinde Yoon ile ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin 40 yıl sonra ilk kez nükleer silahlı denizaltılarını periyodik olarak Güney Kore'ye konuşlandırmasını da içeren Washington Deklarasyonu anlaşmasına vardı.
Kuzey Kore'nin kınadığı bu hamleyle ilgili geçen ayın sonunda açıklama yapan ABD Kore Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Scott L. Pleus, tarih vermeden, 'yakın gelecekte' Güney Kore'ye nükleer silahlı denizaltı göndereceklerini açıkladı.
Yanısıra ABD, 15 Haziran'da Güney Kore'ye yaklaşık 150 Tomahawk güdümlü füzesi taşıyabilen, nükleer enerjiyle çalışan bir denizaltı konuşlandırdı. Ekim 2017'den beri ilk olan bu tür konuşlandırma kapsamında Ohio sınıfı USS Michigan denizaltısı, Güney Kore'nin güneydoğusundaki Busan limanına demirledi.