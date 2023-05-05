https://sputniknews.com.tr/20230505/japonyada-ofis-acmaya-hazirlanan-natoya-cinden-tepki-asya-bir-gures-alani-degil--1070669872.html

Japonya'da ofis açmaya hazırlanan NATO'ya Çin'den tepki: Asya bir güreş alanı değil

Japonya'da ofis açmaya hazırlanan NATO'ya Çin'den tepki: Asya bir güreş alanı değil

Japonya'da ofis açma hazırlığında olduğu söylenen NATO'ya Çin'den tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, "Asya bir güreş alanı değil" dedi. 05.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-05T15:42+0300

2023-05-05T15:42+0300

2023-05-05T15:46+0300

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Çin Dışişleri Bakanlığı, NATO'nun bölgedeki ilk irtibat ofisini Japonya'nın başkenti Tokyo'da açmayı planladığına yönelik basında çıkan haberlere yanıt verdi. Asyalı komşularını 'ihtiyatlı' davranmaya çağıran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, "Asya, jeopolitik rekabet için bir güreş alanı değil; barış ve istikrar için bir dayanak noktası, işbirliği ve kalkınma için umut verici bir bölgedir" ifadelerini kullandı.Mao, "NATO'nun Asya-Pasifik'e doğru devam eden saldırganlığı ve müdahalesi, kaçınılmaz olarak bölgesel barış ve istikrarı baltalayacak ve çatışmaları ateşleyecektir" uyarısında bulundu.Çinli sözcü, ABD liderliğindeki askeri bloğun Asya'da varlık kazanma girişimleri göz önüne alındığında, 'bölge ülkelerinin bir hayli dikkatli olması gerektiğini' de sözlerine ekledi.Ne olmuştu?Geçtiğimiz günlerde Japon medya kuruluşu Nikkei Asia'da yer alan haberde, Japonya ve NATO'nun siber uzayda işbirliğini artırmaya çalıştığı ve ABD liderliğindeki askeri bloğun Tokyo'da ilk irtibat ofisini açmayı planladığı bildirilmişti. İttifakın etkisini Asya'ya yayma girişimleri hem Moskova hem de Pekin'in tepkisini çekmişti.Mart ayında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 'küresel bir NATO' yaratma baskısını eleştirerek, bunun 1930'larda Nazi Almanyası, İtalya ve Japonya'nın eylemlerine benzediğini söylemişti.Pekin yönetimi de, çarpıtılmış gerçeklerle dolu olduğu ve Çin'in dış politikasını lekeleyen bir Soğuk Savaş zihniyetini yansıttığını söyleyerek NATO'nun 2022 Stratejik Konsepti'ni kınamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230504/nato-japonyada-ofis-acacak-1070592108.html

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